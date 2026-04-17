В Ирпене раскрыли растрату более 2,8 млн грн на мемориале защитникам: объявлено о подозрениях. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области трем лицам было предъявлено подозрение по делу о растрате средств при закупке памятников для "Аллеи памяти защитников Украины" в Ирпене. Предполагаемая переплата составляет более 2,8 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры расследуется схема растраты бюджетных средств, выделенных на строительство мемориала "Аллея Памяти Защитников Украины" в Ирпене.

Сообщение о подозрении направлено трем лицам: представителю общества, уполномоченному лицу по публичным закупкам и бывшей заместительнице Ирпенского городского головы.

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Организовали закупку с заранее определенным победителем

По данным следствия, должностные лица Ирпенского городского совета в сговоре с представителями частного общества организовали закупку с заранее определенным победителем. Условия тендера были сформированы с нарушением Закона Украины "О публичных закупках", что фактически устранило конкуренцию.

Единственным участником и победителем стало общество с ограниченной ответственностью, которое поставило для мемориала 75 надгробных памятников.

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Завысили цену закупки

Установлено, что эти изделия импортировались из Китая примерно по 12 тыс. грн за единицу, тогда как в местный бюджет их поставили почти по 80 тыс. грн за каждый.

В результате за поставку памятников уплачено около 6 млн грн, из которых более 2,8 млн грн составляет вероятная переплата.

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Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата бюджетных средств в особо крупных размерах.