Чиновницу управления образования Деснянской РГА Киева будут судить за переплату 1,8 млн грн за электроэнергию

суд

В Киеве будут судить чиновницу управления образования Деснянской РГА, которую подозревают в закупке электроэнергии по завышенным ценам. Ущерб оценивается в более чем 1,8 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокурорами Деснянской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении уполномоченного лица по проведению публичных закупок управления образования Деснянской РГА.

Злоупотребление при закупках электроэнергии для учебных заведений

Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением при закупке электроэнергии для учебных заведений района.

Установлено, что обвиняемая, действуя в интересах предприятия-поставщика электроэнергии, в нарушение требований действующего законодательства, в течение января-сентября 2023 года безосновательно подписала дополнительные соглашения о поставке электрической энергии по ценам, значительно превышающим рыночные.

Какова сумма нанесенного ущерба?

Судебно-экономической экспертизой установлено, что сумма причиненного ущерба в результате закупки электроэнергии по завышенным ценам составляет более 1,8 млн гривен, что является тяжкими последствиями.

Действия должностного лица управления образования квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Тримати посаду для закупівлі елетроенергії для освітніх закладів хіба не сюр?
12.03.2026 17:00 Ответить
А те що люди утеплювали своїм коштом будинки, підвали горища та сходові клітки де елементарно поламані двері були хоча це обов'язок і злочинна недбалість жеків і замерзали труби де суми на мільйони гривень і люди без тепла та з аваріями , і обов'язки утримання будинків указані в платіжках ніхто не хоче відповісти?! Жодна жеківська **** не покарана по Києву за такий стан речей всі тупо виїхали на людях
12.03.2026 17:05 Ответить
Ще й журнашлюхи помийки УНІАН пишуть що Київ умисно не ремонтує дороги , хоча хто винен за асфальт і хто забирає бюджети громад всім відомо... Це така цензура під час війни брехати на ЗСУ, волонтерів, самоврядування і вихваляти сонцесяйного піськограя??
12.03.2026 17:08 Ответить
а чєбурєка за мільярдні переплати коли?
12.03.2026 17:16 Ответить
 
 