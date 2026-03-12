Чиновницу управления образования Деснянской РГА Киева будут судить за переплату 1,8 млн грн за электроэнергию

В Киеве будут судить чиновницу управления образования Деснянской РГА, которую подозревают в закупке электроэнергии по завышенным ценам. Ущерб оценивается в более чем 1,8 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокурорами Деснянской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении уполномоченного лица по проведению публичных закупок управления образования Деснянской РГА.

Злоупотребление при закупках электроэнергии для учебных заведений

Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением при закупке электроэнергии для учебных заведений района.

Установлено, что обвиняемая, действуя в интересах предприятия-поставщика электроэнергии, в нарушение требований действующего законодательства, в течение января-сентября 2023 года безосновательно подписала дополнительные соглашения о поставке электрической энергии по ценам, значительно превышающим рыночные.

Какова сумма нанесенного ущерба?

Судебно-экономической экспертизой установлено, что сумма причиненного ущерба в результате закупки электроэнергии по завышенным ценам составляет более 1,8 млн гривен, что является тяжкими последствиями.

Действия должностного лица управления образования квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

