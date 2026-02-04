Растрата бюджета на закупках: перед судом предстанет экс-чиновник Одесской мэрии

Полицейские Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности расследования

Полицейские установили, что в 2024 году чиновник, злоупотребляя служебным положением, заключил договор с частным предпринимателем на закупку 12 подержанных морских контейнеров общей стоимостью 1,2 миллиона гривен. Условия сделки противоречили интересам службы, поскольку стоимость закупки была завышена более чем на 450 тысяч гривен по сравнению с рыночной. Бюджетные средства городского совета были перечислены поставщику на основании платежных документов, подписанных самим чиновником.

На время досудебного расследования суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым он воспользовался.

Фигуранту грозит длительный срок заключения

В настоящее время досудебное расследование завершено. Фигуранту предъявлено обвинение - растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

