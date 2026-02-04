В Киеве мужчина избил водителя эвакуатора из-за изъятого авто: пострадавший в тяжелом состоянии, - Нацполиция
В Киеве 32-летний мужчина жестоко избил водителя эвакуатора после того, как его автомобиль увезли за нарушение правил парковки.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел после эвакуации автомобиля, припаркованного с нарушением. Владелец авто напал на водителя эвакуатора и ударил его по голове.
От удара мужчина упал на проезжую часть, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Напавший оттащил пострадавшего на обочину дороги и покинул место происшествия. Скорую помощь вызвали прохожие.
Медики диагностировали у водителя эвакуатора ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 32-летний киевлянин, которого ранее неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Напавшему готовят уведомление о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
На свого керівника, воно не піднімає руку, а язика в задницю вставляє!!
Виходить, хреново притягували, якщо ніфіга піпл не вкурив. Потрібно вчасно прав позбавляти, щоб інших не наражати на небезпеку. І хто тут винен?
І як би ж були паркомісця. А їх немає. Зато є купа евакуаторів.
Ти б трохи стримав свій ентузіазм, адже відстоювати свою правоту це одне, а бити в голову зненацька чоловіка, що робить свою роботу, це зовсім інше.
Місце цьому уйо..ку в окулярах за гратами, а не вдома з відстрочкою.
чітко, точно, швидкість на рівні
Влаштували схему з евакуаторами щоб стригти водіїв на рівному місці.
Прямо зараз, в моєму дворі, якийсь дебіл поставив свою "шістку" поперек пішохідної стежки. І це вже не вперше.
Это приговор деятельности полиции. Им только ухилянтов ловить. Кстати, у очкарика наверное бронь или отсрочка - сильно смелый
У результаті виникають ситуації, в яких страждають люди. Як і в цьому випадку: як уже хтось зауважив, потерпілих тут фактично двоє, хоча нападником був один. Ми не знаємо, що саме довело цю людину до такого стану. Стресова ситуація в країні, особисті обставини - можливо, працівник евакуатора йому нагрубив, а можливо й ні. У будь-якому разі це не є виправданням насильства. Але якщо ми хочемо зрозуміти, що відбувається, ми маємо дивитися на ситуацію ширше.
Я добре пам'ятаю епізод кількарічної давнини - можливо, два роки тому або й більше - в межах боротьби Алли Борисівни Єрмака та Віталія Цицероновича Кличка за владу в Києві. Була оперативна зйомка, яку я бачив на YouTube: людина зранку припаркувала автомобіль за правилами - приїхала на роботу чи у справах. А згодом під'їжджає машина, встановлює знак «Паркування заборонено». Після цього, через певний час, приїжджають евакуаторники і забирають авто. Виглядає абсурдно, але це було зафіксовано на відео.
Окрема проблема - це так звана реформа поліції. У нас її просто перейменували, залишивши по суті ту саму міліцію з вертикаллю МВС, яка підпорядковується міністру, тобто центральній владі. Натомість поліція мала б підпорядковуватися місцевій владі. І, можливо, у такій моделі, зокрема в Києві, на першому етапі варто було б залучати поліцію разом з евакуаторниками, щоб уникати подібних ексцесів. Шляхи є, і їх варто було хоча б спробувати, щоб зробити ці процедури менш драматичними для людей з усіх сторін.
Так, у цьому конкретному випадку відповідальність несе людина, яка вчинила напад. Але знімати відповідальність із влади не можна. Її частка відповідальності тут є дуже значною.