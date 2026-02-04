В Киеве мужчина избил водителя эвакуатора из-за изъятого авто: пострадавший в тяжелом состоянии, - Нацполиция

В Киеве 32-летний мужчина жестоко избил водителя эвакуатора после того, как его автомобиль увезли за нарушение правил парковки.

Как отмечается, инцидент произошел после эвакуации автомобиля, припаркованного с нарушением. Владелец авто напал на водителя эвакуатора и ударил его по голове.

От удара мужчина упал на проезжую часть, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Напавший оттащил пострадавшего на обочину дороги и покинул место происшествия. Скорую помощь вызвали прохожие.

Медики диагностировали у водителя эвакуатора ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 32-летний киевлянин, которого ранее неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Напавшему готовят уведомление о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Топ комментарии
Правоохоронці затримали підозрюваного - ним виявився 32-річний киянин, якого раніше неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху Джерело: https://censor.net/ua/p3598819
Виходить, хреново притягували, якщо ніфіга піпл не вкурив. Потрібно вчасно прав позбавляти, щоб інших не наражати на небезпеку. І хто тут винен?
04.02.2026 10:46 Ответить
Підняв руку на Українця що виконував свою роботу, має відповідати по Закону!!
На свого керівника, воно не піднімає руку, а язика в задницю вставляє!!
04.02.2026 10:42 Ответить
вліп, очкарік (с)
04.02.2026 10:35 Ответить
04.02.2026 10:35 Ответить
Скоро на тебя оденут деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка, но ты её не услышишь!
04.02.2026 21:01 Ответить
Мабуть черговий успішник з Печерська
04.02.2026 10:39 Ответить
Ну машинка там недорога на евакуаторі - Мазда стара... Чуваки з Печерська на таких не їздять!
04.02.2026 10:47 Ответить
чуваки з Печерська не паркуються на узбіччі щоб зекономити 35 грн))
04.02.2026 10:54 Ответить
Бичара кінчена дегенеративна...
04.02.2026 11:24 Ответить
Якби йому місцева гопота колеса скручувала, він би ще й допоміг.
04.02.2026 10:39 Ответить
04.02.2026 10:42 Ответить
Зламав мужику шию,це надовго,якщо не на все життя і всього 8 років!!??
04.02.2026 17:14 Ответить
Є «робота» у заробітчан від «портновських» - прокурорсько-судівсько-адвокатських вертухаїв🤑🤑🤑🤑?!?!?
04.02.2026 17:26 Ответить
04.02.2026 10:46 Ответить
Треба щоб негри йіпальі на камеру в дупу. При повторному порушенні виставляти у відкритому доступі. При третьому розсилати родичам, за місцем роботи і проживання, по адресній книжці смартфону і профілем соцмереж. Може с соромʼязливими очкариками спрацює.
04.02.2026 10:56 Ответить
У нас за парковку чи перевищення швидкості права не забирають, якщо вчасно платиш штрафи. Тільки за дтп, алкоголь, наркоту. Ну, звичайно, якщо не щодня порушує.
04.02.2026 11:04 Ответить
" позбавляння прав", законом передбачено? Якщо, ні, йди до свого депутата, нехай вносить норму у закони.
05.02.2026 00:56 Ответить
якщо водій біля машини і може її переставити для усунення правопорушення, то евакуація потрібна?
04.02.2026 10:51 Ответить
Це вже не важливо! Тепер цьому ідіоту авто знадобиться тільки для того, щоб продати його і виплатити компенсацію постраждалому, дай боже щоб людина не померла і не залишилась інвалідом! А йолопу авто в тюрмі не знадобиться!
04.02.2026 11:42 Ответить
ну взагалі то важливо, якщо адвокати доведуть що він захищав своє майно від викрадення, то це зовсім інша справа
04.02.2026 12:06 Ответить
На таких адвокатів є прокурори-мають довести,що це бидло скоїло спробу вбивства особи при виконанні службових обовязків,ненадання медичної допомоги,втеча з місця злочину.
04.02.2026 13:01 Ответить
За таке реально-стаття. Чи відкупиться ? Був схожий випадок, де водій таким само чином вирубив велосепидиста та відтягнув на узбіччя. Вніс заставу та досі суда чекає.
04.02.2026 10:53 Ответить
Это другое
04.02.2026 11:13 Ответить
длб ???((( причем тут одно до другого , что можно людей на работе убивать и калечить , имбицыл !!!(((
04.02.2026 10:57 Ответить
Яке ти УЩЕРБНЕ!!! Прям весь їхній діалог чув! Людина просто робила свою роботу.
04.02.2026 11:17 Ответить
Отой "нетерпіла" тепер витратить всі свої гроші разом з авто на компенсацію постраждалому, дай Боже, щоб людина не померла і не стала калікою, а нетерпілі доведеться ще це довести в камері... То й ти такий самий бовдур, як ота нетерпіла?
04.02.2026 11:47 Ответить
Що значить незаконно ? Який закон дозволяє тобі порушувати ПДР у неприфронтовому місці ? Якщо є знак що парковка заборонена-нехер там паркуватися.
04.02.2026 11:01 Ответить
Чому незаконно? Залежить від того, де саме стоїть машина і чи заважає вона руху. Ну хіба що евакуація має припинятися, якщо прийшов власник авто і готовий штраф на місці оплатити...
04.02.2026 11:01 Ответить
Руки громадянам розпускати заборонено.Правий-не правий це вже інша справа.
04.02.2026 13:06 Ответить
То само собою...
04.02.2026 13:15 Ответить
Теперь будет в камере озвучивать твои глубокомысленные тезисы.
04.02.2026 11:18 Ответить
Ти хто такий артіст,ти де взявся щоб вирішувати судьби людей.Людина на роботі за яку отримує гроші,а ти хіба артіст,ти після того що написав такий (пітух з гребнем)як той очкарик,ну його дай бог научать як себе поводить,там очкариків **********.
04.02.2026 11:45 Ответить
Та він експерт з усіх питань. СБУ має пристрелити *****. Ахмєтов має закрити усі ТЕЦ, ТЕС від ракет, і пофігу яких розмірів ці об'єкти. Він же має забезпечити цілодобову напругу в домашній розетці згідно норм, а не завищену чи занижену. Комунальники мають безперебійно подавати воду та тепло в будинок. Похер на кацапські ракети та дрони. Коли його запитуєш як це можна зробити-відповідає що йому пофігу як, він платить податки, а ті усі дарма жеруть свій хліб за його гроші. Запитуєш які від нього є конкретні пропозиції-одразу починає замість відповіді посилати. Ну от і в цій темі себе також проявив в усій красі-що теж саме б зробив евакуаторщику як і фігурант на відео. Про таких кажуть-би"ло.
04.02.2026 18:05 Ответить
теперь этого ТИПА надо лишить прав ПОЖИЗНЕННО как социально опасного поведения !!! завтра оно на меня так кинется !!!((( И вообще в мерах по наказанию ппд ДОЛЖНА быть такая мера как подизненное лишение прав !!! к примеру два раза поймали бухим и все ты ПЕШЕХОД пожизненный !!! за простые нарушения можно прощать , порицать денюшкой , а за социально опасные надо КАЗНИТЬ по взрослому !!! А у нас только поощряют к нарушениям , что это за преславутое +20 ??? это же ххххня полная !!! власть и депутаты это первые ПРЕСТУПНИКИ и КАЗНОКРАДЫ !!!((((
04.02.2026 10:55 Ответить
якщо ти будеш намагатися вкрасти чиєсь авто, то на тебе будуть кидатися. не роби так.
04.02.2026 10:58 Ответить
Якщо будеш паркуватись де неположено,бикувати на дороз,і -як в коментах,- шанси нарватись на ще бичішого бика різко зростають.
04.02.2026 13:12 Ответить
я водій евакуатора, будеш тут бикувати, вивезу твого корча куди треба
04.02.2026 14:35 Ответить
Ці евакуаторщики реально задовбали, вони більше перешкод на дорозі вчиняють ніж неправильно запаковані авто.
І як би ж були паркомісця. А їх немає. Зато є купа евакуаторів.
04.02.2026 11:00 Ответить
Задовбали олені, які паркуються поперек тротуару, що неможливо пройти. Або біля зебри впритик, що доводится обережно виглядати з-за припаркованого одоробла- чи не їде там щось..
04.02.2026 12:43 Ответить
Задовбало читати ушльопка, типу тебе. Весь такий херой, А чуть що, і штани пожовтіли.
04.02.2026 11:20 Ответить
Ой, Абрам,какой ти смєлий. Ти канєшно вор авторітєтний,але з тобою важко погодитись.Ситуація тут loose-loose.Один покалічений,один буде сидіть.Стояло воно невеликого штрафу?
04.02.2026 11:37 Ответить
Ну таке.Це на кого нарвешся.У мене в Корсуні он їхали до діда з села на розборки,молоді і борзі.При зброї і пагонах.Закінчилось погано.
04.02.2026 11:57 Ответить
Чоловіче, твоя думка про те, що всі навколо в гі..ні, а ти один в білому, абсолютно безпідставна.
Ти б трохи стримав свій ентузіазм, адже відстоювати свою правоту це одне, а бити в голову зненацька чоловіка, що робить свою роботу, це зовсім інше.
Місце цьому уйо..ку в окулярах за гратами, а не вдома з відстрочкою.
04.02.2026 11:45 Ответить
Придурок явно занимался боксом, судя по положению ног при ударе. Или сядет или придется хату продавать. Прямой в бороду на асфальте... Идиот, ***.
04.02.2026 11:16 Ответить
лівий джеб дійсно поставлений
чітко, точно, швидкість на рівні
04.02.2026 11:37 Ответить
Дійсний член партії "Удар"!
04.02.2026 21:04 Ответить
Евакуацію авто проводить поліція і складає відповідні документи.Водій тут ні при чому,він технічний працівник,виконує наказ і не він вирішує,забирати авто чи ні.А поліціі я щось не бачу.
04.02.2026 11:19 Ответить
Евакуювати треба, якщо автомобіль заважає. Якщо ні, то просто штраф.
Влаштували схему з евакуаторами щоб стригти водіїв на рівному місці.
04.02.2026 11:19 Ответить
Все так, окрім того, що цей дебіл не винайшов ні чого іншого, ніж покалічити людину! Сяде на рівному місці, бо дебіл і рагуль! Так йому і треба, а потерпілому швидкого одужання і отримати компенсацію з неадеквата! А треба всього вчитись рахувати і зважувати! Забрати із штрафмайданчика авто десь 1000 грн., на другій стороні вагів - 8 років тюрми, оплата лікування, адвокатів і т.і...
04.02.2026 11:30 Ответить
8 років за гратами або штраф десь около 1 000 гривень
04.02.2026 11:21 Ответить
Зараз, з паркуванням, коїться якийсь треш! Двори та вулиці заставлені автівками так, що інколи, пішоходам, немає як пройти по тротуарах. Гаражі, в гаражних кооперативах, розбирають, бо місцеві водії, дивлячи на автівки біженців, перестали їми користуватися. Краще ж ставити автівку під вікнами, у багнюку, бо двори сталінської та хрущовської забудови не були розраховані на таку кількість автівок, а потім та багнюка розвозиться по асфальту...
Прямо зараз, в моєму дворі, якийсь дебіл поставив свою "шістку" поперек пішохідної стежки. І це вже не вперше.
04.02.2026 11:23 Ответить
Те, що нема парковок, і навіть багато з них засипано снігом-льодом, не дає права таким довбням бити людину за його професійні обов'язки! Цей ідіот безумовно повинен перебазуватись із свого окулярського повсякдення, яке він не цінував, на нари, а постраждалому бажаю швидкого одужання і отримати компенсацію з тварини! Та всі бачать, що міська влада не те, що не робить парковок, а всіляко цьому протидіє!
04.02.2026 11:25 Ответить
>якого раніше неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Джерело: https://censor.net/ua/p3598819

Это приговор деятельности полиции. Им только ухилянтов ловить. Кстати, у очкарика наверное бронь или отсрочка - сильно смелый
04.02.2026 11:30 Ответить
Заслужив! Таких би у якийсь штрафбат, на фронт! А то буде в СІЗО за наші гроші харчі переводити...
04.02.2026 12:21 Ответить
Такі та подібні випадки - це лише зріз накопичених проблем, які існують у нас у країні. Те, що міська влада в Києві - і, ймовірно, в інших містах - фактично не займається питанням так званого капілярного руху вулицями для розвантаження основних міських магістралей, а також системним питанням паркування, - це очевидно. Вони цим не те що не займаються як пріоритетом - складається враження, що вони або не вміють, або не хочуть, або їх влаштовує нинішній стан речей. Чому ця проблема роками не вирішується - незрозуміло.
У результаті виникають ситуації, в яких страждають люди. Як і в цьому випадку: як уже хтось зауважив, потерпілих тут фактично двоє, хоча нападником був один. Ми не знаємо, що саме довело цю людину до такого стану. Стресова ситуація в країні, особисті обставини - можливо, працівник евакуатора йому нагрубив, а можливо й ні. У будь-якому разі це не є виправданням насильства. Але якщо ми хочемо зрозуміти, що відбувається, ми маємо дивитися на ситуацію ширше.
Я добре пам'ятаю епізод кількарічної давнини - можливо, два роки тому або й більше - в межах боротьби Алли Борисівни Єрмака та Віталія Цицероновича Кличка за владу в Києві. Була оперативна зйомка, яку я бачив на YouTube: людина зранку припаркувала автомобіль за правилами - приїхала на роботу чи у справах. А згодом під'їжджає машина, встановлює знак «Паркування заборонено». Після цього, через певний час, приїжджають евакуаторники і забирають авто. Виглядає абсурдно, але це було зафіксовано на відео.
Окрема проблема - це так звана реформа поліції. У нас її просто перейменували, залишивши по суті ту саму міліцію з вертикаллю МВС, яка підпорядковується міністру, тобто центральній владі. Натомість поліція мала б підпорядковуватися місцевій владі. І, можливо, у такій моделі, зокрема в Києві, на першому етапі варто було б залучати поліцію разом з евакуаторниками, щоб уникати подібних ексцесів. Шляхи є, і їх варто було хоча б спробувати, щоб зробити ці процедури менш драматичними для людей з усіх сторін.
Так, у цьому конкретному випадку відповідальність несе людина, яка вчинила напад. Але знімати відповідальність із влади не можна. Її частка відповідальності тут є дуже значною.
04.02.2026 13:14 Ответить
этих гнилых эвакуаторщиков мамкиного бизнесмена кличка бить надо вместе с ним, но нежно, чтоб боялись работать на падлу, настроившего человейников, позабивавшее все свободные дырки в городе своими столбами, велодорожками и ПГТ дороги, принадлежащие автомобилям
04.02.2026 13:21 Ответить
открывай двор КМДА киргиз с минорой для бесплатной парковки, или на Хрещатике ставь своих кобыл
04.02.2026 13:24 Ответить
Ти свою дИрку вже затрамбував, чи для бурятів бережеш?
04.02.2026 14:28 Ответить
Ох уже ця чудесна стаття "умисне тяжке тілесне ушкодження"...на перший погляд вроді і сурове покарання, але можна порішати і обійтися умовним терміном. І саме дивне в цій статті, що нема значення, виживе потерпілий чи помре, покарання за це однакове.
04.02.2026 14:34 Ответить
А чому ТЦК порушниками правил дорожнього руху не цікавиться? порушив ПДР - броня анулюється і усякі ухилянтські винятки відміняються...
04.02.2026 15:45 Ответить
В колонії, а він туди потрапить!, його швидко навчать самоконролю.
04.02.2026 19:12 Ответить
Адвокатам потерпілого варто дізнатись де тренувався "боксер".та надати інформацію на етапі слідства, буде трохи "веселіше" бійцю,особливо якщо довести що він до вчинення злочину готувався заздалегідь.
04.02.2026 19:41 Ответить
Час вводити по є балу... Тобто штрафні бали
04.02.2026 21:19 Ответить
До служби мабуть непридатний по зору, й бити водія нехотів замахнувся у повітря й за поганого зору випадково влучив в голову?
04.02.2026 23:34 Ответить
 
 