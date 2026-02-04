В Киеве мужчина избил водителя эвакуатора из-за изъятого авто: пострадавший в тяжелом состоянии, - Нацполиция

В Киеве 32-летний мужчина жестоко избил водителя эвакуатора после того, как его автомобиль увезли за нарушение правил парковки.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел после эвакуации автомобиля, припаркованного с нарушением. Владелец авто напал на водителя эвакуатора и ударил его по голове.

От удара мужчина упал на проезжую часть, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Напавший оттащил пострадавшего на обочину дороги и покинул место происшествия. Скорую помощь вызвали прохожие.

Медики диагностировали у водителя эвакуатора ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 32-летний киевлянин, которого ранее неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Напавшему готовят уведомление о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.