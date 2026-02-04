У Києві чоловік побив водія евакуатора через забране авто: потерпілий у важкому стані, - Нацполіція
У Києві 32-річний чоловік жорстоко побив водія евакуатора після того, як його автомобіль забрали за порушення правил паркування.
Про це повідомили в поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався після евакуації автомобіля, припаркованого з порушенням. Власник авто напав на водія евакуатора та вдарив його в голову.
Від удару чоловік упав на проїжджу частину, вдарився головою об асфальт і знепритомнів. Нападник відтягнув потерпілого на узбіччя дороги та залишив місце події. Швидку допомогу викликали перехожі.
Медики діагностували у водія евакуатора забій головного мозку та перелом потиличної кістки. Наразі він перебуває у важкому стані.
Правоохоронці затримали підозрюваного - ним виявився 32-річний киянин, якого раніше неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику готують повідомлення про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Виходить, хреново притягували, якщо ніфіга піпл не вкурив. Потрібно вчасно прав позбавляти, щоб інших не наражати на небезпеку. І хто тут винен?
І як би ж були паркомісця. А їх немає. Зато є купа евакуаторів.
Ти б трохи стримав свій ентузіазм, адже відстоювати свою правоту це одне, а бити в голову зненацька чоловіка, що робить свою роботу, це зовсім інше.
Влаштували схему з евакуаторами щоб стригти водіїв на рівному місці.
Прямо зараз, в моєму дворі, якийсь дебіл поставив свою "шістку" поперек пішохідної стежки. І це вже не вперше.
У результаті виникають ситуації, в яких страждають люди. Як і в цьому випадку: як уже хтось зауважив, потерпілих тут фактично двоє, хоча нападником був один. Ми не знаємо, що саме довело цю людину до такого стану. Стресова ситуація в країні, особисті обставини - можливо, працівник евакуатора йому нагрубив, а можливо й ні. У будь-якому разі це не є виправданням насильства. Але якщо ми хочемо зрозуміти, що відбувається, ми маємо дивитися на ситуацію ширше.
Я добре пам'ятаю епізод кількарічної давнини - можливо, два роки тому або й більше - в межах боротьби Алли Борисівни Єрмака та Віталія Цицероновича Кличка за владу в Києві. Була оперативна зйомка, яку я бачив на YouTube: людина зранку припаркувала автомобіль за правилами - приїхала на роботу чи у справах. А згодом під'їжджає машина, встановлює знак «Паркування заборонено». Після цього, через певний час, приїжджають евакуаторники і забирають авто. Виглядає абсурдно, але це було зафіксовано на відео.
Окрема проблема - це так звана реформа поліції. У нас її просто перейменували, залишивши по суті ту саму міліцію з вертикаллю МВС, яка підпорядковується міністру, тобто центральній владі. Натомість поліція мала б підпорядковуватися місцевій владі. І, можливо, у такій моделі, зокрема в Києві, на першому етапі варто було б залучати поліцію разом з евакуаторниками, щоб уникати подібних ексцесів. Шляхи є, і їх варто було хоча б спробувати, щоб зробити ці процедури менш драматичними для людей з усіх сторін.
Так, у цьому конкретному випадку відповідальність несе людина, яка вчинила напад. Але знімати відповідальність із влади не можна. Її частка відповідальності тут є дуже значною.