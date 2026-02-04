У Києві чоловік побив водія евакуатора через забране авто: потерпілий у важкому стані, - Нацполіція

У Києві 32-річний чоловік жорстоко побив водія евакуатора після того, як його автомобіль забрали за порушення правил паркування.

Про це повідомили в поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався після евакуації автомобіля, припаркованого з порушенням. Власник авто напав на водія евакуатора та вдарив його в голову.

Від удару чоловік упав на проїжджу частину, вдарився головою об асфальт і знепритомнів. Нападник відтягнув потерпілого на узбіччя дороги та залишив місце події. Швидку допомогу викликали перехожі.

Медики діагностували у водія евакуатора забій головного мозку та перелом потиличної кістки. Наразі він перебуває у важкому стані.

Правоохоронці затримали підозрюваного - ним виявився 32-річний киянин, якого раніше неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику готують повідомлення про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.