Затримано угруповання, яке за $56 тис. "вивозило" військових із місць служби та переправляло їх через кордон

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали злочинне угруповання, учасники якого вивозили військовослужбовців із місць проходження служби та переправляли їх через кордон.

Про це інформує пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Деталі схеми

Як зазначається, вартість "послуги з вивезення та доправлення "клієнта" до обраного ним пункту" сягала 16 000 доларів, з подальшим переправленням через державний кордон України – 40 000 доларів.

Одну з таких груп викрили на Дніпропетровщині. Організував її діяльність 26-річний житель Дніпра. Як спільників залучив декількох мешканців області віком від 19 до 36 років. Вони "допомагали" чоловікам залишити місця проходження служби. Також правоохоронці встановили та саму злочинну схему.

Перед тим як залишити місце служби чи базування, "клієнти" зв’язувалися з організатором. Той повідомляв їм місце, де на них вже будуть очікувати. Самовільно залишивши військові частини прибували на визначену локацію, звідки їх доставляли до обраного "клієнтами" пунктів.

Щонайменше 5 осіб скористалися "послугами" злочинної групи, повідомили у поліції.





Затримання учасників

За силової підтримки бійців КОРД та батальйону поліції особливого призначення затримали дев’ятьох осіб. Серед них семеро – члени злочинної групи та двоє – військовослужбовців, що самовільно залишили частину та скористалися "послугами" ділків. Усі вони затримані у процесуальному порядку.

Слідчі поліції оголосили усім про підозру:

організаторові злочинної групи за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України, її учасникам за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 КК України,

військовим СЗЧ за ч. 4 ст. 408 КК України.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили гроші, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців, чорнові записи тощо.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. За скоєне може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

