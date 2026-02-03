Затримано угруповання, яке за $56 тис. "вивозило" військових із місць служби та переправляло їх через кордон

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали злочинне угруповання, учасники якого вивозили військовослужбовців із місць проходження служби та переправляли їх через кордон.

Про це інформує пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Деталі схеми

Як зазначається, вартість "послуги з вивезення та доправлення "клієнта" до обраного ним пункту" сягала 16 000 доларів, з подальшим переправленням через державний кордон України – 40 000 доларів.

Одну з таких груп викрили на Дніпропетровщині. Організував її діяльність 26-річний житель Дніпра. Як спільників залучив декількох мешканців області віком від 19 до 36 років. Вони "допомагали" чоловікам залишити місця проходження служби. Також правоохоронці встановили та саму злочинну схему.

Перед тим як залишити місце служби чи базування, "клієнти" зв’язувалися з організатором. Той повідомляв їм місце, де на них вже будуть очікувати. Самовільно залишивши військові частини прибували на визначену локацію, звідки їх доставляли до обраного "клієнтами" пунктів.

Щонайменше 5 осіб скористалися "послугами" злочинної групи, повідомили у поліції.

Поліція затримала злочинне угруповання яке вивозило СЗЧ за кордон

Затримання учасників

За силової підтримки бійців КОРД та батальйону поліції особливого призначення затримали дев’ятьох осіб. Серед них семеро – члени злочинної групи та двоє – військовослужбовців, що самовільно залишили частину та скористалися "послугами" ділків. Усі вони затримані у процесуальному порядку.

Слідчі поліції оголосили усім про підозру:

  • організаторові злочинної групи за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України, її учасникам за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 КК України,
  • військовим СЗЧ за ч. 4 ст. 408 КК України.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили гроші, понад два десятки мобільних телефонів, банківські картки, автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців, чорнові записи тощо.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. За скоєне може загрожувати до 12 років позбавлення волі. 

Нацполіція затримала угруповання, учасники якого вивозили військових за кордон

Топ коментарі
+26
Як міндича і ко вивезли звісно розслідування не проводять..цікаво а як двушки на москву відправляють?
показати весь коментар
03.02.2026 18:07 Відповісти
+19
военный который имеет 56 штук и не откупился еще на этапе тцк за гораздо меньшие деньги. Хрень какаято. За такие бабки можно из СЗЧ выйти с фиктивной инвалидностью и без статьи
показати весь коментар
03.02.2026 18:19 Відповісти
+13
А взагалі поліцаї відмазуюються від вбивства в Черкасах.
показати весь коментар
03.02.2026 18:11 Відповісти
Примусово?
показати весь коментар
03.02.2026 18:07 Відповісти
Мабуть, обіцяв на фронт, в вивіз за кордон
показати весь коментар
03.02.2026 18:16 Відповісти
Якісь вони одні «інваліди на пенсії», з 2014 року???
Місцева влада, роди і органи цивільно-війскової адміністрації, їх і не знала і не бачила, упродовж 4 років!!?!?!!
Начальник нацПолу в долі був чи особисто вивозив до кордону з родичами???
Клименко з усим МВС і головою ОДА, уже глибоко, аж «захвильовані», перед ЗМІ ??. В РНБОУ усі оті його члЄни, навіть їсти не можуть, через таке чергове викриття, упродовж 4 років!!??
показати весь коментар
03.02.2026 18:34 Відповісти
А теперь скажите, почтенная публика, что война в Украине кому-то не выгодно... *********** количество людей, которые просто мечтают о том чтобы война Не дай бог не закончилась. Причём ********* с разными окрасами. От бандитов до охранителей. От ухиляндов до вояк. От сельсовета-до верховной рады. Кто не хочет войны-пожалуй только те кто сидят на передке.
показати весь коментар
03.02.2026 19:29 Відповісти
Одна брехня,а чому не 100000000$
показати весь коментар
03.02.2026 18:09 Відповісти
Забивають єфір потужніми затриманням особливо небезпечних злочинців!
показати весь коментар
03.02.2026 18:13 Відповісти
подивіться на тату, цей прямо рептилоїд та масон:
показати весь коментар
03.02.2026 18:12 Відповісти
такого і в оп візмуть як керівника відділу оккультного співробітництва ім.Андія Борисича
показати весь коментар
03.02.2026 18:23 Відповісти
У него картинка с доллара на левой руке выбито)) чтобы не попутали с каким-нибудь лохом педальным, который где-то ГСМ приворовывает..
показати весь коментар
03.02.2026 19:30 Відповісти
Одне питання що це за військовий який має 56 тис. доларів
показати весь коментар
03.02.2026 18:14 Відповісти
Це 2 роки з бойових не вилазить,нічого не тратить і залишитись живим.
показати весь коментар
03.02.2026 20:19 Відповісти
хто тепер їх вивезе з передової за кордон і за які гроші?
показати весь коментар
03.02.2026 18:17 Відповісти
Переправляли за кордон на всі гроші?
показати весь коментар
03.02.2026 18:17 Відповісти
Можна але навіщо? Якщо хтось в сзч і в нього 60к баксів , ну я думаю він не такий дурний щоб віддавати за якийсь папірець..тим більше що сзч в нас сотні тисяч в кожному місті
показати весь коментар
03.02.2026 18:45 Відповісти
А злочин тут де????
показати весь коментар
03.02.2026 18:43 Відповісти
То хто ж ці "члени"? Соромно написати, що то або колишні поліцаї, або тцкашники?
показати весь коментар
03.02.2026 18:50 Відповісти
А можно замовлення на тих хто зараз поранений на Фронті ?
Чи вони тільки по предоплаті працюють ??
показати весь коментар
03.02.2026 20:53 Відповісти
Ну це якийсь елітний сервіс. У пацанів явно були макументи, що дозволяли проїхати всі блокпости та заїхати в прикордонну зону. Може це був бізнес когось з ОП, хто вилетів слідом за єрмілою і оперталон просрочений не спрацював десь?
показати весь коментар
03.02.2026 21:26 Відповісти
Черговий анекдот від нацполіції.
показати весь коментар
04.02.2026 05:36 Відповісти
 
 