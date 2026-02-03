Задержана группировка, которая за $56 тыс. "вывозила" военных с мест службы и переправляла их через границу

На Днепропетровщине правоохранители задержали преступную группировку, участники которой вывозили военнослужащих с мест прохождения службы и переправляли их через границу.

Детали схемы

Как отмечается, стоимость "услуги по вывозу и доставке "клиента" в выбранный им пункт" достигала 16 000 долларов, с последующей переправкой через государственную границу Украины – 40 000 долларов.

Одну из таких групп разоблачили в Днепропетровской области. Организовал ее деятельность 26-летний житель Днепра. В качестве сообщников он привлек нескольких жителей области в возрасте от 19 до 36 лет. Они "помогали" мужчинам покинуть места прохождения службы. Также правоохранители установили и саму преступную схему.

Перед тем как покинуть место службы или базирования, "клиенты" связывались с организатором. Тот сообщал им место, где их уже будут ждать. Самовольно покинув военные части, они прибывали в определенную локацию, откуда их доставляли в выбранные "клиентами" пункты.

По меньшей мере 5 человек воспользовались "услугами" преступной группы, сообщили в полиции.

Полиция задержала преступную группировку, которая вывозила СЗЧ за границу

Задержание участников

При силовой поддержке бойцов КОРД и батальона полиции особого назначения задержали девять человек. Среди них семеро – члены преступной группы и двое – военнослужащие, самовольно покинувшие часть и воспользовавшиеся "услугами" дельцов. Все они задержаны в процессуальном порядке.

Следователи полиции объявили всем о подозрении:

  • организатору преступной группы по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ее участникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 УК Украины,
  • военным СЗЧ по ч. 4 ст. 408 УК Украины.

По результатам обысков правоохранители изъяли деньги, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, автомобили, списки и фотографии военнослужащих, черновые записи и т.д.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. За содеянное может грозить до 12 лет лишения свободы. 

Нацполиция задержала группировку, участники которой вывозили военных за границу
+26
Як міндича і ко вивезли звісно розслідування не проводять..цікаво а як двушки на москву відправляють?
03.02.2026 18:07 Ответить
+19
военный который имеет 56 штук и не откупился еще на этапе тцк за гораздо меньшие деньги. Хрень какаято. За такие бабки можно из СЗЧ выйти с фиктивной инвалидностью и без статьи
03.02.2026 18:19 Ответить
+13
А взагалі поліцаї відмазуюються від вбивства в Черкасах.
03.02.2026 18:11 Ответить
Примусово?
03.02.2026 18:07 Ответить
Мабуть, обіцяв на фронт, в вивіз за кордон
03.02.2026 18:16 Ответить
Якісь вони одні «інваліди на пенсії», з 2014 року???
Місцева влада, роди і органи цивільно-війскової адміністрації, їх і не знала і не бачила, упродовж 4 років!!?!?!!
Начальник нацПолу в долі був чи особисто вивозив до кордону з родичами???
Клименко з усим МВС і головою ОДА, уже глибоко, аж «захвильовані», перед ЗМІ ??. В РНБОУ усі оті його члЄни, навіть їсти не можуть, через таке чергове викриття, упродовж 4 років!!??
03.02.2026 18:34 Ответить
А теперь скажите, почтенная публика, что война в Украине кому-то не выгодно... *********** количество людей, которые просто мечтают о том чтобы война Не дай бог не закончилась. Причём ********* с разными окрасами. От бандитов до охранителей. От ухиляндов до вояк. От сельсовета-до верховной рады. Кто не хочет войны-пожалуй только те кто сидят на передке.
03.02.2026 19:29 Ответить
Одна брехня,а чому не 100000000$
03.02.2026 18:09 Ответить
Забивають єфір потужніми затриманням особливо небезпечних злочинців!
03.02.2026 18:13 Ответить
подивіться на тату, цей прямо рептилоїд та масон:
03.02.2026 18:12 Ответить
такого і в оп візмуть як керівника відділу оккультного співробітництва ім.Андія Борисича
03.02.2026 18:23 Ответить
У него картинка с доллара на левой руке выбито)) чтобы не попутали с каким-нибудь лохом педальным, который где-то ГСМ приворовывает..
03.02.2026 19:30 Ответить
Одне питання що це за військовий який має 56 тис. доларів
03.02.2026 18:14 Ответить
Це 2 роки з бойових не вилазить,нічого не тратить і залишитись живим.
03.02.2026 20:19 Ответить
хто тепер їх вивезе з передової за кордон і за які гроші?
03.02.2026 18:17 Ответить
Переправляли за кордон на всі гроші?
03.02.2026 18:17 Ответить
Можна але навіщо? Якщо хтось в сзч і в нього 60к баксів , ну я думаю він не такий дурний щоб віддавати за якийсь папірець..тим більше що сзч в нас сотні тисяч в кожному місті
03.02.2026 18:45 Ответить
А злочин тут де????
03.02.2026 18:43 Ответить
То хто ж ці "члени"? Соромно написати, що то або колишні поліцаї, або тцкашники?
03.02.2026 18:50 Ответить
А можно замовлення на тих хто зараз поранений на Фронті ?
Чи вони тільки по предоплаті працюють ??
03.02.2026 20:53 Ответить
Ну це якийсь елітний сервіс. У пацанів явно були макументи, що дозволяли проїхати всі блокпости та заїхати в прикордонну зону. Може це був бізнес когось з ОП, хто вилетів слідом за єрмілою і оперталон просрочений не спрацював десь?
03.02.2026 21:26 Ответить
Черговий анекдот від нацполіції.
04.02.2026 05:36 Ответить
 
 