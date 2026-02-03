Задержана группировка, которая за $56 тыс. "вывозила" военных с мест службы и переправляла их через границу
На Днепропетровщине правоохранители задержали преступную группировку, участники которой вывозили военнослужащих с мест прохождения службы и переправляли их через границу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Детали схемы
Как отмечается, стоимость "услуги по вывозу и доставке "клиента" в выбранный им пункт" достигала 16 000 долларов, с последующей переправкой через государственную границу Украины – 40 000 долларов.
Одну из таких групп разоблачили в Днепропетровской области. Организовал ее деятельность 26-летний житель Днепра. В качестве сообщников он привлек нескольких жителей области в возрасте от 19 до 36 лет. Они "помогали" мужчинам покинуть места прохождения службы. Также правоохранители установили и саму преступную схему.
Перед тем как покинуть место службы или базирования, "клиенты" связывались с организатором. Тот сообщал им место, где их уже будут ждать. Самовольно покинув военные части, они прибывали в определенную локацию, откуда их доставляли в выбранные "клиентами" пункты.
По меньшей мере 5 человек воспользовались "услугами" преступной группы, сообщили в полиции.
Задержание участников
При силовой поддержке бойцов КОРД и батальона полиции особого назначения задержали девять человек. Среди них семеро – члены преступной группы и двое – военнослужащие, самовольно покинувшие часть и воспользовавшиеся "услугами" дельцов. Все они задержаны в процессуальном порядке.
Следователи полиции объявили всем о подозрении:
- организатору преступной группы по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ее участникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408 УК Украины,
- военным СЗЧ по ч. 4 ст. 408 УК Украины.
По результатам обысков правоохранители изъяли деньги, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, автомобили, списки и фотографии военнослужащих, черновые записи и т.д.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. За содеянное может грозить до 12 лет лишения свободы.
Місцева влада, роди і органи цивільно-війскової адміністрації, їх і не знала і не бачила, упродовж 4 років!!?!?!!
Начальник нацПолу в долі був чи особисто вивозив до кордону з родичами???
Клименко з усим МВС і головою ОДА, уже глибоко, аж «захвильовані», перед ЗМІ ??. В РНБОУ усі оті його члЄни, навіть їсти не можуть, через таке чергове викриття, упродовж 4 років!!??
Чи вони тільки по предоплаті працюють ??