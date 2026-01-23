Избил коммунальщика из-за отсутствия отопления в Киеве: подозревается экс-тренер "Динамо" Михайличенко

В Киеве коммунальщик, который восстанавливал отопление, обратился в правоохранительные органы после того, как его избил 62-летний житель дома.

Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 53-летний работник ЖЭД во время работ по восстановлению теплоснабжения попал в конфликт с жителем. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести повреждений. Сейчас он находится в больнице.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК - умышленное легкое телесное повреждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения в Киеве, - Кличко

Свидетельства

По словам свидетелей, нападавшим оказался бывший тренер футбольного клуба "Динамо" Алексей Михайличенко. Инцидент произошел из-за отсутствия отопления, а коммунальщик ежедневно приезжает из Гостомеля и работает с утра до позднего вечера.

Жители рассказали, что начальник ЖЭД фиксировал работу сантехника на телефон, но после конфликта видео исчезло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить членов организованной группы, которые завладели зданием, конечным владельцем которого является "Росатом". ФОТОрепортаж

Телеграм-канал "ДИНАМІВЕЦЬ" пытался получить комментарий от Михайличенко. На вопрос о драке он ответил: "Это кто такое пишет, вы больной человек? Я даже не знаю, что на это ответить".