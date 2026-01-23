Избил коммунальщика из-за отсутствия отопления в Киеве: подозревается экс-тренер "Динамо" Михайличенко

В Киеве коммунальщик, который восстанавливал отопление, обратился в правоохранительные органы после того, как его избил 62-летний житель дома.

Как отмечается, 53-летний работник ЖЭД во время работ по восстановлению теплоснабжения попал в конфликт с жителем. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести повреждений. Сейчас он находится в больнице.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК - умышленное легкое телесное повреждение.

Свидетельства

По словам свидетелей, нападавшим оказался бывший тренер футбольного клуба "Динамо" Алексей Михайличенко. Инцидент произошел из-за отсутствия отопления, а коммунальщик ежедневно приезжает из Гостомеля и работает с утра до позднего вечера.

Жители рассказали, что начальник ЖЭД фиксировал работу сантехника на телефон, но после конфликта видео исчезло.

Телеграм-канал "ДИНАМІВЕЦЬ" пытался получить комментарий от Михайличенко. На вопрос о драке он ответил: "Это кто такое пишет, вы больной человек? Я даже не знаю, что на это ответить".

Топ комментарии
+21
Дивна новина. Такий пасажир як Михайличенко за роки тренерської посади мав би мати будиночок десь під Києвом, який повністю автономний, а не мерзнуть в мурашнику в такі складні часи. хотя тренер він так собі, тому мабуть Суркіс платив йому стіки, щоб той з голоду не помер
23.01.2026 13:09 Ответить
+16
У футболіста не тільки відсутність опалення,а і відсутність мозгів.Яких не вистарчає здогадатись що то не комунальник винен,а ті які тирять на Банковій і систематично тікають на Святу Землю з натиреним...
23.01.2026 13:12 Ответить
+14
Це ж не перший раз.
Під суд підера.
23.01.2026 13:09 Ответить
Именно так. Странная новость, в которой "исчезли" доказательства. И вы правы, у Алексея свой дом в Лондоне и свой дом под Киевом.
23.01.2026 13:18 Ответить
https://www.dynamomania.com/news/799681-aleksej-mihajlichenko---o-konflikte-s-santehnikom-on-udaril-v-grud-moyu-zhenu-i-skazal-zi-vy-vse Я розмовляв з ним як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину

- Сталось так, що коли не стало води, у всіх домах уже повернули, а в нашому через його непрофесійність замерз бойлер чи якась апаратура, і не було холодної води. Мешканці будинку, 4 жінки, пішли і з'ясовували якусь ситуацію. Приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було довести до кінця. Він закривав двері і йшов додому - в нього закінчився робочий день.

Наші жінки стали і завадили йому, сказавши, що, будь ласка, завершіть свою працю. Ми вже 2 чи 3 день без холодної води. Він вдарив у груди мою жінку і сказав: «З#####и ви всі».

Після цього жінка набрала мене і я по-чоловічому підійшов до нього розмовляти. За грудки ми взяли, але словами... Більше нічого, я не бив його. Я нерукоприкладстував.

Він після цього ще попрацював там пів години чи годину. Потім до мене прийла поліція. Виявилось, що він викликав швидку і написав на мене заяву. От і все.

Ще раз наголошую, що не треба прикриватись статусом сантехніка, тому що я розмовляв з ним як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину, - сказав Михайличенко.
23.01.2026 13:46 Ответить
ти хочеш сказати,що основна маса громадян України "такі собі" - тому їм так і платять, аби з голоду не померли ??????????
23.01.2026 15:27 Ответить
Це питання не до мене а до рабовласника роботодавця
23.01.2026 15:29 Ответить
чи може роботодавець "такий собі"?
23.01.2026 15:33 Ответить
З людей знущалися всі ці 30 років Незалежності, а зараз щей на убій відправляють. Виходить дійсно ці громадяни "такі собі" раз не змогли обрати нормальну владу і побудувати нормальну державу. Чи я не правий?
23.01.2026 15:35 Ответить
значить я був правий у першому запитанні
23.01.2026 15:42 Ответить
Ти навіщо так про себе пишеш?
23.01.2026 13:41 Ответить
Промосковський "хохол", або російськомовний кретин. ВІН ЦАРЬ, він думає що як він захоче так і має бути і обєктивна реальність має йому підкорятись.

ОДИН В ОДИН як ЗЕ чи інші такі самі
23.01.2026 13:10 Ответить
23.01.2026 13:12 Ответить
Як зараз пам'ятаю.."Да ета нє расія отключіла нам газ, ета ви нє смоглі с нєй дагаваріцца"..Прокляті другосортні унтерменші. До речі ця наволоч бойко і тепер себе прекрасно почуває 🤮
23.01.2026 13:25 Ответить
На цьому форумі кацапи другорядний ворог. Звикайте
23.01.2026 15:48 Ответить
суркіс покусав? Чи блоха,після бойка?
23.01.2026 13:29 Ответить
Не только боксерам прилетает! 900 гаммовый мяч, со скоростью до 90 км в час, да еще в башку!
23.01.2026 13:33 Ответить
Бляха, Льосік, якщо це правда - ти дуже впадеш в моїх очах.
23.01.2026 13:13 Ответить
Єкс тренер не зміг собі поставити індивідуального опалення? Ну і лох
23.01.2026 13:15 Ответить
Экс-тренер не зміг заробить на приватний будинок під Києвом. Оце дійсно лошара
23.01.2026 13:16 Ответить
А на дом в Лондоне?
23.01.2026 13:27 Ответить
Перепрошую, а ви колись бачили чи зустричали розумного футбольора?
23.01.2026 14:18 Ответить
ну погугли...
23.01.2026 17:18 Ответить
"а ви колись бачили чи зустричали розумного футбольора?", тобто з твоїх слів жодного розумного чи інтеллектуально розвиненого бутболіста не існує... кажеш фудболісти тупі, а сам навіть загуглити не здатний
ну хоча б це подивись: https://www.youtube.com/watch?v=V5B8Nc8b3Mc
23.01.2026 19:04 Ответить
недоумок, всю цю інформацію легко перевірити, просто треба погуглити, я за тебе це робити не збираюсь, тому дав тобі криворукому посилання на коротке відео! Дура нагуляна, стосовно того за кого я голосував, що в 2014 році, що 2019 за Порошенко, на майбутніх вироборах, сподіваюсь вони колись відбудуться, проголосую за нього знову, такий я порохобот!
23.01.2026 21:06 Ответить
Ну і що, Льосік, тепліше стало?
23.01.2026 13:18 Ответить
"Дінамовскоє сєрце"....Шмат лайна.
23.01.2026 13:26 Ответить
Там половина "кротів" у кацапів в холуях повзають,ти б придивився краще,"ахмєтовскоє сєрдце".
23.01.2026 13:39 Ответить
Ти б не пи₴дів зайвого.
23.01.2026 16:16 Ответить
Ти б пішов нах...
23.01.2026 16:39 Ответить
ЧьТо за мусАрная, яма это общество Динамо!
23.01.2026 13:28 Ответить
фактично кацапська "кротівня" смердить "особами" та "мармазовимі", подивись на своє "общєство",крото-пацюк.
23.01.2026 13:44 Ответить
Так много разных слов. Вы с какого года болельщик? Или писатель по заданию партии, тот же с какого года?
23.01.2026 13:45 Ответить
Я вболівальник ще з тих часів,коли неприємним суперником був "піщєвік" з нинішнього москвабада, але то були вороги,й всі це розуміли-і вони і ми,а от смердюча "кротівня" з іржавою вагіною замість емблеми,то вже інша справа,всі ці "зубови","особу" та інші недоноски прямо "патріотами" прикидалися,а по факту виявилися кацапським непотрібом і холуями,чого тільки один Онотолє коштує,зі стрічками коліру прапора у волоссях.
23.01.2026 14:49 Ответить
У сантехніка що ключа газового не було?Це недопрацювання керівника ЖЕД. А взагалі всіх мажорів,хто б він не був, хоч депутат,хоч президент- дозволяє собі таке,ломом на виховання.
23.01.2026 13:38 Ответить
Як шо ця броньована паскуда не сяде під шконку то я не знаю накуя нам ті броньовані сідді та броньовані прокурори.
23.01.2026 13:51 Ответить
Ему 62! Читай новость! Какое бронювання?
23.01.2026 13:55 Ответить
Звичайне бронювання. Повномаштабна війна вже 4 рокі. Сам порахуєш чи тобі допомогти порахувати скільки років воно було під броню з 62?
23.01.2026 14:16 Ответить
Я уже сомневаюсь, что ты в армии служил, счетовод! Вы такие ограниченные по жизни, или от недостатка образования? В армии по мобилизации не служат не только забронированные. Есть еще много легальных причин! Не знаю какой Мих. воспользовался или под какую попал, тем более за это четыре года они менялись как перчатки ( причины)
23.01.2026 14:46 Ответить
Ще раз теж саме але українською, тоб то людською мовою, бо я свинособачче хрюкання та сковчання не розумію, я ж не зоотехник і не ветерінар.
23.01.2026 15:12 Ответить
Прапрощик! Уже конкретно тебе отвечал! 2014 год Савур могила десантники! 95 бригада. Я там не был, я сидел в другом месте и слушал! Задолбали вы дебилы! Кто такой Каськив? Какая политичноа сила? Кто такой Тягнибок и его вороватый министр сельского хозяйства? Как же вы вылупки *******!
23.01.2026 15:18 Ответить
Добавлю, для недоразвитых! Не имеет значение что ты думаешь и рассказываешь! Имеет значение что ты можешь сделать и делаешь!
23.01.2026 15:31 Ответить
Єфрейторе РА, я маю тобі вірити? А з якого бодуна, га, доразвинений єфрейторе, я повинен тобі вірити? Може тому шо для таких як ти - какая разница? То для мене з 24.02.2024 дуже велика різниця.
23.01.2026 15:49 Ответить
І яким боком, ефрейтор РА, до побиття комунальника утирком михайліченко мудак каськів та Тягнибок який зараз воює на відмну від тебе? тут розмова про цапа смердючего та фублольора який перши 2 роки повномаштабки десь никав свою свинячу смердячу тушку а тут виявився ХЕРОМем який бідолажний змерз. Він млять один змерз, ******.
23.01.2026 16:09 Ответить
Воюет с 2022, Тягнибок. Ура. Кроме него никто больше не воюет? Он отвечает за тех гнид, которых в политику привел! На таких должностях как О. Т. я "воевал" с 2014 по 2015. Сейчас у меня п. "А" 402 наказа. Если тебе это о чем то говорит! Прапор.
24.01.2026 07:49 Ответить
Я зрощумів шо ефрейтор РА списан по п.А а саме в зв'язку з вадкими психичними розладами, з дитинства.
Ефрейтор РА Совка, ще раз запитую - яким боком Тягнибик до статті шодо побиття мудаком міхайліченко комунального робітника? Твоїм психичним зазворюванням з дитинства?
Ефрейторе, я агностик, як шо ти знаєш шо воно таке, тому пісанині різних "бойовиз", до нестерпності, ефрейторів, на кшталт тебе, яки нібито поранені на колчаковських фронтах і мають білий квіток, не вірю.
24.01.2026 08:36 Ответить
Додам для недоразвинених - гнида міхайліченко ПОБИВ комунальника тому шо його персональна срака змерзла. Як там у тебе. ефрейтар РА, написано - важливо шо ти зробив? Так от, він, тварюка, зробив - ПОБИВ КОМУНАЛЬНИКА бо змерз. Так ДОХОДИТЬ, га, ефрейторе РА?
23.01.2026 17:15 Ответить
Много текста, а смысл если я понял - "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно"?
24.01.2026 07:41 Ответить
Та більш не напружуйся, бо я відразу зрозумів за твою поишедепкуватість, марксист - членінист.
24.01.2026 08:09 Ответить
Счастливый вы человек Старый зольдат! Проснулись! И есть интернет с электричеством)
24.01.2026 08:11 Ответить
ДБЖ на роутер постав, ефрейтор, будеш теж мати інтернет годин 10. Або включи функція мобільного інтернета на смартфоні. Там є така функуія, ефрейторе. І не дякуй за поралу, я хворим завжди допомогаю.
24.01.2026 08:40 Ответить
Умный? Радует!
24.01.2026 09:31 Ответить
Перші два роки бусифікації не було тому що. Ніхто нікого не ловив. Тащілі за рахуонок добровольців. Почали ловить навесні 2024 коли з"явився різєрв+
23.01.2026 15:12 Ответить
********** часто і густо прибухнути, гравці динамо.
На жаль, динамо вмерло з легендарним Лобаном!
А, суркіси остаточно знищили футбол в Україні.
23.01.2026 13:51 Ответить
В батька було 3 сини..
1-й був розумний
2-й був футболіст
3-й робив в міліції
23.01.2026 14:15 Ответить
ти ****!!! zeПідора йди побий,який вкрав у тебе ВСЕ!!! zeХламіндічі прокляті!!!
23.01.2026 14:35 Ответить
Мільони доларів,якими оперує тренерско - судебна кодла у футболі - може вразити торговців нафтою та зброєю....Футболісти,які п'ють шампанське за 3500 доларів за пляшку не вигравши жодного чемпіонату,звісно, воювати можуть тільки у борделях та з обслугою своїх пенхаузів! Михайленко - відома.... "фігура"..воно ж у версачі мерзне...подонок!
23.01.2026 14:56 Ответить
Між іншим, Михайличенко - олімпійкий чемпон 1988 року; навіть більше того, кращий бомбардир того змагання
23.01.2026 15:34 Ответить
це не дає йому ніякого права розпускати кулаки
23.01.2026 15:53 Ответить
в автівках є відеореєстратори, нехай знімуть відухи, побачимо, що там було.

А якби твою жінку чи дочку вдрили в груди?
23.01.2026 15:58 Ответить
нехай слідкують за своїми язиками
23.01.2026 16:00 Ответить
"це не дає йому ніякого права розпускати кулаки" - Мудак кончений, ось ти і обісрався, тобто Михайличенко не може розпускати руки, а жінку вдарити можна "бо не слідкує за своїм язиком", яка ж ти кончена ******
23.01.2026 21:16 Ответить
я бачу ти теж не слідкуєш ...
23.01.2026 22:15 Ответить
та можеш хоч х..й у себе на лобі в дзеркалі побачити, це не відміняє того що ти чорт сам собі суперечиш
24.01.2026 00:06 Ответить
є першопринина і наслідки, от не слідкування за свом язиком і є першопричиною, не було б першопричини то не було б і наслідків
24.01.2026 11:17 Ответить
Значит было за что,попадется ему под руку главный говноед страны и его тоже поколотит.
23.01.2026 15:40 Ответить
лучше бы так тренировали и играли как понты гоняют
23.01.2026 16:00 Ответить
А наш сантехнік зовсім не приходить, хоча після кожної
зупинки , а потім пуску необхідно травити повітря системи.
Він заявив, що поки не буде стабілізаціі він прцювати не буде.
23.01.2026 17:10 Ответить
складається враження ,що нема такого питання , яке б не було спотворене завзятим мудрагелем .......
23.01.2026 20:31 Ответить
 
 