Избил коммунальщика из-за отсутствия отопления в Киеве: подозревается экс-тренер "Динамо" Михайличенко
В Киеве коммунальщик, который восстанавливал отопление, обратился в правоохранительные органы после того, как его избил 62-летний житель дома.
Об этом сообщили в столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 53-летний работник ЖЭД во время работ по восстановлению теплоснабжения попал в конфликт с жителем. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести повреждений. Сейчас он находится в больнице.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК - умышленное легкое телесное повреждение.
Свидетельства
По словам свидетелей, нападавшим оказался бывший тренер футбольного клуба "Динамо" Алексей Михайличенко. Инцидент произошел из-за отсутствия отопления, а коммунальщик ежедневно приезжает из Гостомеля и работает с утра до позднего вечера.
Жители рассказали, что начальник ЖЭД фиксировал работу сантехника на телефон, но после конфликта видео исчезло.
Телеграм-канал "ДИНАМІВЕЦЬ" пытался получить комментарий от Михайличенко. На вопрос о драке он ответил: "Это кто такое пишет, вы больной человек? Я даже не знаю, что на это ответить".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Сталось так, що коли не стало води, у всіх домах уже повернули, а в нашому через його непрофесійність замерз бойлер чи якась апаратура, і не було холодної води. Мешканці будинку, 4 жінки, пішли і з'ясовували якусь ситуацію. Приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було довести до кінця. Він закривав двері і йшов додому - в нього закінчився робочий день.
Наші жінки стали і завадили йому, сказавши, що, будь ласка, завершіть свою працю. Ми вже 2 чи 3 день без холодної води. Він вдарив у груди мою жінку і сказав: «З#####и ви всі».
Після цього жінка набрала мене і я по-чоловічому підійшов до нього розмовляти. За грудки ми взяли, але словами... Більше нічого, я не бив його. Я нерукоприкладстував.
Він після цього ще попрацював там пів години чи годину. Потім до мене прийла поліція. Виявилось, що він викликав швидку і написав на мене заяву. От і все.
Ще раз наголошую, що не треба прикриватись статусом сантехніка, тому що я розмовляв з ним як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину, - сказав Михайличенко.
Під суд підера.
ОДИН В ОДИН як ЗЕ чи інші такі самі
ну хоча б це подивись: https://www.youtube.com/watch?v=V5B8Nc8b3Mc
Ефрейтор РА Совка, ще раз запитую - яким боком Тягнибик до статті шодо побиття мудаком міхайліченко комунального робітника? Твоїм психичним зазворюванням з дитинства?
Ефрейторе, я агностик, як шо ти знаєш шо воно таке, тому пісанині різних "бойовиз", до нестерпності, ефрейторів, на кшталт тебе, яки нібито поранені на колчаковських фронтах і мають білий квіток, не вірю.
А якби твою жінку чи дочку вдрили в груди?
зупинки , а потім пуску необхідно травити повітря системи.
Він заявив, що поки не буде стабілізаціі він прцювати не буде.