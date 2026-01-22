Будут судить членов организованной группы, которые завладели зданием, конечным владельцем которого является "Росатом"

Будут судить членов организованной группы, которые незаконно завладели зданием в столице, конечным бенефициарным владельцем которого является "Росатом" страны-агрессора

Чтобы скрыть информацию о владельце этого помещения, в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество соответствующие сведения не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинительный акт направлен в суд

Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива - акционерное общество, непосредственно подчиненное корпорации "Росатом" государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле.

Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

На здание стоимостью 55 789 000 гривен, а также на имущество злоумышленников, приблизительной стоимостью 3 500 000 гривен, наложен арест.

Досудебное расследование на данный момент завершено. Обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которая мошенническим путем завладела нежилым зданием, направлен в суд для решения дела по существу. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.











Читайте также: Полиция Львовщины объявила в розыск мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля ТЦК. ФОТО