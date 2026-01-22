Судитимуть членів організованої групи, які заволоділи будівлею, кінцевим власником якої є "Росатом"

Судитимуть членів організованої групи, які незаконно заволоділи будівлею у столиці, кінцевим бенефіціарним власником якої є "Росатом" країни-агресора.

Щоб приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, інформує Цензор.НЕТ.

Обвинувальний акт скеровано до суду

Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива - акціонерне товариство, яке безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом" держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі.

На будівлю, вартістю 55 789 000 гривень, а також на майно зловмисників, приблизною вартістю 3 500 000 гривень накладено арешт.

Досудове розслідування наразі завершено. Обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи, яка шахрайським шляхом заволоділи нежитловою будівлею скеровано до суду для вирішення справи по суті. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.











