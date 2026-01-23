Побив комунальника через відсутність опалення у Києві: підозрюється екстренер "Динамо" Михайличенко
У Києві комунальник, який відновлював опалення, звернувся до правоохоронців після того, як його побив 62-річний мешканець будинку.
Про це повідомили в столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 53-річний працівник ЖЕД під час робіт з відновлення теплопостачання потрапив у конфлікт із мешканцем. Потерпілого направили на судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості ушкоджень. Наразі він перебуває в лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження.
Свідчення
За словами свідків, нападником виявився колишній тренер футбольного клубу "Динамо" Олексій Михайличенко. Інцидент стався через відсутність опалення, а комунальник щодня приїжджає з Гостомеля і працює зранку до пізнього вечора.
Мешканці розповіли, що начальник ЖЕД фіксував роботу сантехніка на телефон, але після конфлікту відео зникло.
Телеграм-канал "ДИНАМІВЕЦЬ" намагався отримати коментар від Михайличенка. На запитання про бійку він відповів: "Це хто таке пише, ви хвора людина? Я навіть не знаю, що на це відповісти".
- Сталось так, що коли не стало води, у всіх домах уже повернули, а в нашому через його непрофесійність замерз бойлер чи якась апаратура, і не було холодної води. Мешканці будинку, 4 жінки, пішли і з'ясовували якусь ситуацію. Приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було довести до кінця. Він закривав двері і йшов додому - в нього закінчився робочий день.
Наші жінки стали і завадили йому, сказавши, що, будь ласка, завершіть свою працю. Ми вже 2 чи 3 день без холодної води. Він вдарив у груди мою жінку і сказав: «З#####и ви всі».
Після цього жінка набрала мене і я по-чоловічому підійшов до нього розмовляти. За грудки ми взяли, але словами... Більше нічого, я не бив його. Я нерукоприкладстував.
Він після цього ще попрацював там пів години чи годину. Потім до мене прийла поліція. Виявилось, що він викликав швидку і написав на мене заяву. От і все.
Ще раз наголошую, що не треба прикриватись статусом сантехніка, тому що я розмовляв з ним як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину, - сказав Михайличенко.
рабовласникароботодавця
Під суд підера.
ОДИН В ОДИН як ЗЕ чи інші такі самі
ну хоча б це подивись: https://www.youtube.com/watch?v=V5B8Nc8b3Mc
Ефрейтор РА Совка, ще раз запитую - яким боком Тягнибик до статті шодо побиття мудаком міхайліченко комунального робітника? Твоїм психичним зазворюванням з дитинства?
Ефрейторе, я агностик, як шо ти знаєш шо воно таке, тому пісанині різних "бойовиз", до нестерпності, ефрейторів, на кшталт тебе, яки нібито поранені на колчаковських фронтах і мають білий квіток, не вірю.
На жаль, динамо вмерло з легендарним Лобаном!
А, суркіси остаточно знищили футбол в Україні.
1-й був розумний
2-й був футболіст
3-й робив в міліції
А якби твою жінку чи дочку вдрили в груди?
зупинки , а потім пуску необхідно травити повітря системи.
Він заявив, що поки не буде стабілізаціі він прцювати не буде.