Побив комунальника через відсутність опалення у Києві: підозрюється екстренер "Динамо" Михайличенко

У Києві комунальник, який відновлював опалення, звернувся до правоохоронців після того, як його побив 62-річний мешканець будинку.

Про це повідомили в столичній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, 53-річний працівник ЖЕД під час робіт з відновлення теплопостачання потрапив у конфлікт із мешканцем. Потерпілого направили на судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості ушкоджень. Наразі він перебуває в лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження.

Свідчення

За словами свідків, нападником виявився колишній тренер футбольного клубу "Динамо" Олексій Михайличенко. Інцидент стався через відсутність опалення, а комунальник щодня приїжджає з Гостомеля і працює зранку до пізнього вечора.

Мешканці розповіли, що начальник ЖЕД фіксував роботу сантехніка на телефон, але після конфлікту відео зникло.

Телеграм-канал "ДИНАМІВЕЦЬ" намагався отримати коментар від Михайличенка. На запитання про бійку він відповів: "Це хто таке пише, ви хвора людина? Я навіть не знаю, що на це відповісти".