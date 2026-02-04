Розтрата бюджету на закупівлях: перед судом постане експосадовець Одеської мерії

Поліцейські Одещини завершили досудове розслідування стосовно колишнього заступника начальника одного з відділів Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Його звинувачують у привласненні та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці розслідування

Поліцейські встановили, що у 2024 році посадовець, зловживаючи службовим становищем, уклав договір із приватним підприємцем на закупівлю 12 вживаних морських контейнерів загальною вартістю 1,2 мільйона гривень. Умови угоди суперечили інтересам служби, оскільки вартість закупівлі була завищена більш ніж на 450 тисяч гривень порівняно з ринковою. Бюджетні кошти міської ради було перераховано постачальнику на підставі платіжних документів, підписаних самим посадовцем.

На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористався.

Фігуранту загрожує тривалий термін ув’язнення

Нині досудове розслідування завершено. Фігуранту висунуто обвинувачення - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

