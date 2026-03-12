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Новини Розтрата бюджетних коштів
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Посадовицю управління освіти Деснянської РДА Києва судитимуть за переплату 1,8 млн грн за електроенергію

суд

У Києві судитимуть посадовицю управління освіти Деснянської РДА, яку підозрюють у закупівлі електроенергії за завищеними цінами. Збитки оцінюють у понад 1,8 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно уповноваженої особи з проведення публічних закупівель управління освіти Деснянської РДА.

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Зловживання на закупівлі електроенергії для закладів освіти

Її обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі електроенергії для закладів освіти району.

Встановлено, що обвинувачена, діючи в інтересах підприємства-постачальника електроенергії, у порушення вимог чинного законодавства, упродовж січня-вересня 2023 безпідставно підписала додаткові угоди про постачання електричної енергії за цінами, значно вищими від ринкових.

Яка сума завданих збитків?

Судово-економічною експертизою встановлено, що сума завданих збитків внаслідок закупівлі електроенергії за завищеними цінами становить понад 1,8 млн гривень, що є тяжкими наслідками.

Дії посадовиці управління освіти кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

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Київ (20922) освіта (1388) суд (11943) електроенергія (6882)
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Тримати посаду для закупівлі елетроенергії для освітніх закладів хіба не сюр?
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12.03.2026 17:00 Відповісти
А те що люди утеплювали своїм коштом будинки, підвали горища та сходові клітки де елементарно поламані двері були хоча це обов'язок і злочинна недбалість жеків і замерзали труби де суми на мільйони гривень і люди без тепла та з аваріями , і обов'язки утримання будинків указані в платіжках ніхто не хоче відповісти?! Жодна жеківська **** не покарана по Києву за такий стан речей всі тупо виїхали на людях
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12.03.2026 17:05 Відповісти
Людина гріла дітей за тією ціною, яка була в доступності. Альтернатива була ? Ні !

Це як справа проти Свинарчуків, шо вони платили кацапським прапорщикам вдвічі дорожче. А альтернатива була ? Ні !

Оті експерти, які пишуть до таких справ економічні висновки, вони з якої планети ?
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12.03.2026 17:41 Відповісти
Травень 2025 року.

Зеленський призначив телеведучого Максима Бахматова очільником Деснянської РДА в Києві.

Максим Бахматов, колишній гуморист, учасник КВК, продюсер українського Comedy Club і телеведучий.

P.S. Але Лідор у черговому відпочинку розкаже про поганого Кличка.
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12.03.2026 17:56 Відповісти
 
 