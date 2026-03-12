Посадовицю управління освіти Деснянської РДА Києва судитимуть за переплату 1,8 млн грн за електроенергію

У Києві судитимуть посадовицю управління освіти Деснянської РДА, яку підозрюють у закупівлі електроенергії за завищеними цінами. Збитки оцінюють у понад 1,8 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно уповноваженої особи з проведення публічних закупівель управління освіти Деснянської РДА.

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Зловживання на закупівлі електроенергії для закладів освіти

Її обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі електроенергії для закладів освіти району.

Встановлено, що обвинувачена, діючи в інтересах підприємства-постачальника електроенергії, у порушення вимог чинного законодавства, упродовж січня-вересня 2023 безпідставно підписала додаткові угоди про постачання електричної енергії за цінами, значно вищими від ринкових.

Яка сума завданих збитків?

Судово-економічною експертизою встановлено, що сума завданих збитків внаслідок закупівлі електроенергії за завищеними цінами становить понад 1,8 млн гривень, що є тяжкими наслідками.

Дії посадовиці управління освіти кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

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