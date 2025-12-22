На Хмельниччині викрито розтрату 2,4 мільйона гривень під час ремонту харчоблоку ліцею. ВIДЕО
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 особам у справі щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт харчоблоку одного з ліцеїв у місті Кам’янець-Подільський.
За даними слідства, до протиправної діяльності були причетні начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради та його заступниця, інженер з технічного нагляду та керівник приватного підприємства-підрядника, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Встановлено, що на ремонт харчоблоку в одному з ліцеїв міста з бюджету держави і громади було виділено 12,2 мільйона гривень
У жовтні 2024 року управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради та мале приватне підприємство уклали договір на проведення капітального ремонту цього приміщення. Відповідно до його умов, підрядник зобов’язався здати об’єкт у грудні 2024 року.
Надалі спільники, діючи за попередньою змовою, тричі внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості. Зокрема, керівник підприємства завищив показники виконаного, інженер з технічного нагляду підтвердив якість і обсяги робіт, а посадовці управління підписали документацію з недостовірною інформацією.
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Посадовцям управління освіти і науки, які також є депутатами Кам’янець-Подільської міської ради, повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
Інженеру з технічного нагляду та керівнику приватного підприємства інкримінується пособництво у розтраті чужого майна.
Крім того, всім чотирьом повідомлено про підозру у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх відсторонення від займаних посад.
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