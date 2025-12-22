В Хмельницкой области раскрыта растрата 2,4 миллиона гривен при ремонте пищеблока лицея. ВИДЕО
Под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении 4 лицам по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт пищеблока одного из лицеев в городе Каменец-Подольский.
По данным следствия, к противоправной деятельности были причастны начальник управления образования и науки Каменец-Подольского городского совета и его заместитель, инженер по техническому надзору и руководитель частного предприятия-подрядчика, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Установлено, что на ремонт пищеблока в одном из лицеев города из бюджета государства и громады было выделено 12,2 миллиона гривен
В октябре 2024 года управление образования и науки Каменец-Подольского городского совета и малое частное предприятие заключили договор на проведение капитального ремонта этого помещения. Согласно его условиям, подрядчик обязался сдать объект в декабре 2024 года.
В дальнейшем сообщники, действуя по предварительному сговору, трижды внесли в акты выполненных работ ложные сведения. В частности, руководитель предприятия завысил показатели выполненного, инженер по техническому надзору подтвердил качество и объемы работ, а должностные лица управления подписали документацию с недостоверной информацией.
Действия участников схемы привели к растрате бюджетных средств. Государству нанесен ущерб на сумму 2,4 миллиона гривен
Должностным лицам управления образования и науки, которые также являются депутатами Каменец-Подольского городского совета, сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.
Инженеру по техническому надзору и руководителю частного предприятия инкриминируется пособничество в растрате чужого имущества.
Кроме того, всем четверым сообщено о подозрении в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и их отстранении от занимаемых должностей.
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