Сапери ДСНС Чернігівщини знищили бойові частини російських БпЛА. ФОТОрепортаж
У Прилуцькому районі Чернігівщини сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищили бойові частини російських безпілотників, виявлені на відкритій території.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
- Небезпечні уламки виявили на відкритій території у Прилуцькому районі.
- Дотримуючись усіх заходів безпеки, фахівці знешкодили знахідки шляхом контрольованого підриву.
Громадян закликали бути обережними
"Вкотре закликаємо: помітили підозрілі предмети або уламки - не підходьте, не чіпайте та негайно телефонуйте 101 або 112"", - звернулися в ДСНС.
