Сапери ДСНС Чернігівщини знищили бойові частини російських БпЛА. ФОТОрепортаж

У Прилуцькому  районі Чернігівщини сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищили бойові частини російських безпілотників, виявлені на відкритій території.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

  • Небезпечні уламки виявили на відкритій території у Прилуцькому районі.
  • Дотримуючись усіх заходів безпеки, фахівці знешкодили знахідки шляхом контрольованого підриву.

Небезпечні уламки російських безпілотників знищили контрольованим підривом
Громадян закликали бути обережними

"Вкотре закликаємо: помітили підозрілі предмети або уламки - не підходьте, не чіпайте та негайно телефонуйте 101 або 112"", - звернулися в ДСНС.

Сміливі хлопці.
24.04.2026 17:06 Відповісти
 
 