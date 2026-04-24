Сапери ДСНС Чернігівщини знищили бойові частини російських БпЛА. ФОТОрепортаж

У Прилуцькому районі Чернігівщини сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищили бойові частини російських безпілотників, виявлені на відкритій території.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Небезпечні уламки виявили на відкритій території у Прилуцькому районі.

Дотримуючись усіх заходів безпеки, фахівці знешкодили знахідки шляхом контрольованого підриву.

Громадян закликали бути обережними

"Вкотре закликаємо: помітили підозрілі предмети або уламки - не підходьте, не чіпайте та негайно телефонуйте 101 або 112"", - звернулися в ДСНС.

