Вследствие атаки РФ на Ривненщину ранены пять человек, повреждены дома и автомобили. ФОТО

Сегодня, 1 мая, российские войска нанесли удары по Ривненской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Ровенскую область

Читайте также: Открыл стрельбу по военным ТЦК и полицейскому в Ривненщине: задержан военнослужащий

Что известно

Как отмечается, в Ривно в результате воздушной атаки врага получил повреждения жилой дом. Загорелась кровля на площади 100 квадратных метров.

Позже стало известно, что в Ривненской области в результате воздушной атаки пострадали два жилых дома. Один из них — многоквартирный в Дубно. Там выбило окна.

Кроме того, по предварительной информации, пострадали 3 автомобиля и гражданская инфраструктура.

Начальник ОВА отметил, что после оценки последствий удара из областного резервного фонда будут выделены средства на ремонт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв на предприятии под г.Ривне: взорвался газовый баллон, 9 человек пострадали

Пострадавшие

Сообщается, что в результате вражеских ударов ранены пять человек. Четверо из них находятся в больнице.

Обновленная информация

По обновленной информации, более 10 жилых домов получили разную степень повреждения вследствие сегодняшней атаки на Ривненщину.

Уже начата подготовка к замене окон.

Сообщается, что люди, которые в этом нуждаются, будут на время ремонта отселены в гостиницу.

Атака на Рівненщину
Чому шлюхеди долітають до заходу? Це я на це податки сплачую?
01.05.2026 17:55 Ответить
скільки вже їх заплатив?
01.05.2026 18:32 Ответить
в Німеччину тобі прилетіло? вдягни спідничку та йди погуляй!
01.05.2026 18:50 Ответить
 
 