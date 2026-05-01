Вследствие атаки РФ на Ривненщину ранены пять человек, повреждены дома и автомобили. ФОТО
Сегодня, 1 мая, российские войска нанесли удары по Ривненской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в Ривно в результате воздушной атаки врага получил повреждения жилой дом. Загорелась кровля на площади 100 квадратных метров.
Позже стало известно, что в Ривненской области в результате воздушной атаки пострадали два жилых дома. Один из них — многоквартирный в Дубно. Там выбило окна.
Кроме того, по предварительной информации, пострадали 3 автомобиля и гражданская инфраструктура.
Начальник ОВА отметил, что после оценки последствий удара из областного резервного фонда будут выделены средства на ремонт.
Пострадавшие
Сообщается, что в результате вражеских ударов ранены пять человек. Четверо из них находятся в больнице.
Обновленная информация
По обновленной информации, более 10 жилых домов получили разную степень повреждения вследствие сегодняшней атаки на Ривненщину.
Уже начата подготовка к замене окон.
Сообщается, что люди, которые в этом нуждаются, будут на время ремонта отселены в гостиницу.
