Унаслідок атаки РФ на Рівненщину поранені п’ять осіб, пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 травня, російські війська завдали ударів по Рівненській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, у Рівному внаслідок повітряної атаки ворога зазнав ушкоджень житловий будинок. Загорілася покрівля на площі 100 квадратних метрів.

Пізніше стало відомо, що на Рівненщині внаслідок повітряної атаки постраждали два житлові будинки. Один з них - багатоквартирний у Дубні. Там вибило вікна.

Крім того, за попередньою інформацією, постраждало 3 авто та цивільна інфраструктура.

Начальник ОВА зазначив, що після оцінки наслідків удару з обласного резервного фонду буде виділено кошти на ремонт.

Постраждалі

Повідомляється, що внаслідок ворожих ударів поранені п’ять осіб. Четверо з них перебувають у лікарні.

Оновлена інформація

За оновленою інформацією, більш як 10 житлових будинків зазнали різного ступеню пошкодження внаслідок сьогоднішньої атаки на Рівненщину.

Вже розпочато підготовку до заміни вікон.

Повідомляється, що люди, які цього потребують, будуть на час ремонту відселені до готелю.



