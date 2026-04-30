Відкрив стрілянину по військових ТЦК та поліцейському на Рівненщині: затримано військовослужбовця
На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь по військових ТЦК та поліцейському. Ним виявився 48-річний військовослужбовець.
Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Деталі затримання
В Офісі генпрокурора заявили, що інцидент стався близько 17:00 у Дубенському районі Рівненської області.
За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.
Унаслідок обстрілу двоє осіб дістали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
Підозра
Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.
- Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.
БО
- мобілізація не має означати що тебе як свиню піймають і в бусик
- мобілізація не має породжувати страх що дорівнює страху перед ворогом
- разом з тим династія евреїв не має шикувати коли всі інші живуть в страху