Відкрив стрілянину по військових ТЦК та поліцейському на Рівненщині: затримано військовослужбовця

На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь по військових ТЦК та поліцейському. Ним виявився 48-річний військовослужбовець.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Деталі затримання

В Офісі генпрокурора заявили, що інцидент стався близько 17:00 у Дубенському районі Рівненської області.

За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік кинув гранату у двір ТЦК у Білій Церкві: його затримали. ФОТО

Унаслідок обстрілу двоє осіб дістали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Підозра

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Читайте також: Начальник Ужгородського РТЦК перейде до бойової частини після скандалу з умовами утримання мобілізованих, - Закарпатський ТЦК

