Відкрив стрілянину по військових ТЦК та поліцейському на Рівненщині: затримано військовослужбовця

На Рівненщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь по військових ТЦК та поліцейському. Ним виявився 48-річний військовослужбовець.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Деталі затримання

В Офісі генпрокурора заявили, що інцидент стався близько 17:00 у Дубенському районі Рівненської області. 

За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб дістали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Підозра

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

  • Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.

+49
Це буде рости в геометричній прогресії і через 1-2 роки вся країна перетвориться на перестрілки з ТЦК

БО

- мобілізація не має означати що тебе як свиню піймають і в бусик
- мобілізація не має породжувати страх що дорівнює страху перед ворогом
- разом з тим династія евреїв не має шикувати коли всі інші живуть в страху
30.04.2026 21:21
+29
Там мотивують як раз як треба - як їм треба, аби клієнт одразу доставав гаманця, аби не на підвал - тцк це взагалі не про мобілізацію це про бізнес на "ухилянтах"
30.04.2026 21:30
+27
Ці довбні не розуміють на 4 році війни що насильно запихнутий скручений в бусик не стане вмотивований воювати, а як раз навпаки, і + антидемотивація це розкрадання допомоги.
30.04.2026 21:25
....і медальку....без медальки москолота комуняцька не могьот!🤣
01.05.2026 00:25
Ага, і буде як мальчиш кибальчиш😂
01.05.2026 00:28
👍🤣🤣
01.05.2026 00:33
Дивіться, ще один ,,герой'' з болот підмосков'я об'явився!
01.05.2026 02:08
