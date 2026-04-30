Чоловік кинув гранату у двір ТЦК у Білій Церкві: його затримали. ФОТО
Правоохоронці розслідують факт вибуху на території Білоцерківського районного ТЦК та СП на Київщині, що стався 30 квітня.
Про це речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак повідомила у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За попередніми даними, близько 17:55 30 квітня у Білій Церкві 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території РТЦК.
Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень, повідомила прокуратура.
Вплив спецслужб РФ
У прокуратурі кажуть, що чоловік міг потрапити під вплив російських спецслужб. На початку квітня невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито "перевірці захищеності" приміщення РТЦК. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району.
- Прокурори спільно зі слідчими СБУ встановлюють усі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників ворожих спецслужб до підготовки цього злочину.
Поліція Київщини згодом підтвердила, що невідомий чоловік кинув гранату у бік адмінбудівлі ТЦК.
За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 ККУ.
********** він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району. Джерело: https://censor.net/ua/n4000881
тобто якісь тітушки в масках на початку квітня його зловили і відвезли в ТЦК ?
