Чоловік кинув гранату у двір ТЦК у Білій Церкві: його затримали. ФОТО

Правоохоронці розслідують факт вибуху на території Білоцерківського районного ТЦК та СП на Київщині, що стався 30 квітня.

Про це речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак повідомила у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За попередніми даними, близько 17:55 30 квітня у Білій Церкві 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території РТЦК.

Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень, повідомила прокуратура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція затримали у Білій Церкві ще 3 ділків, які "заробляли" на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Вплив спецслужб РФ

У прокуратурі кажуть, що чоловік міг потрапити під вплив російських спецслужб. На початку квітня невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито "перевірці захищеності" приміщення РТЦК. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району.

Прокурори спільно зі слідчими СБУ встановлюють усі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників ворожих спецслужб до підготовки цього злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у ТЦК в Коломиї: попередньо, ніхто не постраждав

Поліція Київщини згодом підтвердила, що невідомий чоловік кинув гранату у бік адмінбудівлі ТЦК.

За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 ККУ.







