Чоловік кинув гранату у двір ТЦК у Білій Церкві: його затримали. ФОТО

Правоохоронці розслідують факт вибуху на території Білоцерківського районного ТЦК та СП на Київщині, що стався 30 квітня.

Про це речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак повідомила у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За попередніми даними, близько 17:55 30 квітня у Білій Церкві 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території РТЦК.

Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень, повідомила прокуратура.

Вплив спецслужб РФ

У прокуратурі кажуть, що чоловік міг потрапити під вплив російських спецслужб. На початку квітня невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито "перевірці захищеності" приміщення РТЦК. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району.

  • Прокурори спільно зі слідчими СБУ встановлюють усі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників ворожих спецслужб до підготовки цього злочину.

Поліція Київщини згодом підтвердила, що невідомий чоловік кинув гранату у бік адмінбудівлі ТЦК.

За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 114 ККУ.

Чоловік кинув гранату у двір ТЦК у Білій Церкві
Топ коментарі
+12
Ти хочеш в чотириразового ухилянта засунути гранату?
30.04.2026 20:56 Відповісти
+12
Далі: СБУ та Нацполіція затримали у Білій Церкві ще 3 ділків, які "заробляли" на ухилянтах.
В Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему на тисячі доларів.
30.04.2026 21:01 Відповісти
+10
Вони живуть своє найкраще життя і заробляють а вам доля померти в окопах
30.04.2026 21:11 Відповісти
звідки у діда три гранати?
30.04.2026 20:48 Відповісти
Максим. Треба ж статю всю читати, а не тільки заголовки
********** він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району. Джерело: https://censor.net/ua/n4000881
30.04.2026 20:52 Відповісти
діда знайшли, дід сам зізнався, показав схрон і це все за пару годин?
30.04.2026 20:55 Відповісти
Так там мабуть камери є, дід десь недалечко проживає і є хто його знають. Звозили на місце, може там ще ********** є? Цілком можливо.
30.04.2026 21:00 Відповісти
ти бувший мєнт?
30.04.2026 21:01 Відповісти
а чого ти злився після питання, чи ти бувший мєнт?
це й так зрозуміло, бо тільки мєнти таку фігню такі версії писати можуть.
30.04.2026 21:26 Відповісти
З чого ти взяв шо я злився? Ні я не бувший мєнт. Просто давно живу. Багато чого в житті бачив. А ти мабуть Абіділся шо тебе фейсом по тейблу поводив шо ти тільки заголовки читаеош?
30.04.2026 21:43 Відповісти
то ж фантазії твоїх бувших колег
30.04.2026 21:44 Відповісти
Ну шо з бидлотою примітивною говорити?... Йди вже пивко смокчи...
30.04.2026 21:49 Відповісти
Вимагаємо Закона по легалізації гранат !
для самооборони
мудрий український наріт

30.04.2026 21:08 Відповісти
ти прибухнув? сьогодні навіть не п'ятниця.
30.04.2026 21:09 Відповісти
наріт вимагає стволів на руки
але ствол без гранати
це як водка без пива -

гроші на вітер !

.
01.05.2026 00:15 Відповісти
Тiпо, кацапспецслужби зашугали поца, та люб`язно надали своi схрони в "користування" ... Промiж 2-х смерек - запроданця-манкурта.
30.04.2026 21:18 Відповісти
ти теж як і мішкевіч, не дочекався п'ятниці?
30.04.2026 21:19 Відповісти
Тиць та й розвиднiлось... В мене в сiм`i - сухий закон з моеi iнiцiативи, вже рокiв 15. Хоча менi - не проблема всмоктати пузир горiлки з горла, ще й без закуски...
30.04.2026 21:39 Відповісти
" Нет большего трезвенника, чем алкоголик в "завязке"".
30.04.2026 22:14 Відповісти
Падлу - в посадку , з вiдосиком про чистосердечне розкаяння. Там i залишити, бажано бiля мурашника, ще й медком змастити.
30.04.2026 20:49 Відповісти
навіщо ти діду три гранати продав?
30.04.2026 20:51 Відповісти
На початку квітня невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій,

тобто якісь тітушки в масках на початку квітня його зловили і відвезли в ТЦК ?
30.04.2026 21:19 Відповісти
Довбнi ще не перевелися, бо не вирiзняють iстинноi причини, що до ТЦК. ТЦК - це дiтище зеклоуна с.икливого. Зна що його по головцi народ не погладить. То ж йому хоч якогось захисту забажалося зi сторони силових структур та армii, поки буде тiкати з краiни. Ото ж бо, зечмо й поскубило народ з силовиками та армiею, через неконституцiйну структуру з викрадення людей на вулицi. Ма , бiльше того, чмошнику ще й вдалося поскубити промiж собою вiйськових-ТЦКашникiв з вiйськовими з передка. Бо з передка пiшли нарiкання, що ТЦК-ашники мало залучають на фронт рекрутiв. Звiсно, що вава й дехто з тцкАШНИiкiв, пiсля перемоги постануть перед судом за антиконстуцiйнi дii, а до того, поки що тримаються вавиноi сторони. Про корупцiю в ТЦК, як в постсовковiй краiнi, я в же промовчу. Бо й ваше рило в цьому , прiсь ейбочки , замочене , якщо десь i колись, хоч комусь, i ви давали на лапу. А самi, якщо голосували за клована, будь ласочка, прошу, помовчiть...
30.04.2026 21:42 Відповісти
Негуйово він так прибарахлився - три гранати - а бігун у Білому домі про гранати не докумекав
30.04.2026 20:51 Відповісти
"все змішалось в династійній владі - тцк-уни, мєнти, митники, вави, андруші, люди! хто ким і чим й на кого й чого стрєлки переводе!??? "
30.04.2026 20:51 Відповісти
Все сношались в доме Облонских
30.04.2026 21:21 Відповісти
та хто там зараз пам'ятає ті часи, коли пєчєнєгі змішувались з половцями! ))
30.04.2026 21:25 Відповісти
нам, антропологам, ця ситуація відома
30.04.2026 21:29 Відповісти
Поліція приїхала чи повтікала як завжди?
30.04.2026 20:52 Відповісти
30.04.2026 21:31 Відповісти
Тут в 68 років іноді тяжко до магазина сходити, а цей падло ще по схронам лазить та гранати кидає
30.04.2026 20:53 Відповісти
Треба підняти призовний вік до 70 років
30.04.2026 21:01 Відповісти
Лучше до 80, тогда точно кацапам хана.
30.04.2026 21:04 Відповісти
Шо б ти спокійно пивко смоктав позавуглами та під жіночою спідницею війну пересидів? Ні не вийде. Рано чи пізно прийдеться воювати. А може й мені, не знаю... Ціпок ще ж тримаю в руках...
30.04.2026 21:46 Відповісти
це був сарказм. не зрозумів? ну, таке...
30.04.2026 23:11 Відповісти
То вибач, що не зрозумів. Вік, знаєш своє вже починає брати...
30.04.2026 23:18 Відповісти
Засунута одну гранату в орган, який відповідає у цієї істоти за прийняття рішень, і підірвати, з метою перевірки швидкості реакції
30.04.2026 20:55 Відповісти
Ти хочеш в чотириразового ухилянта засунути гранату?
30.04.2026 20:56 Відповісти
Біла Церква місто контрастів. Наприклад: заступник мера Білої Церкви і депутата Київської облради Поляруш
30.04.2026 20:56 Відповісти
Далі: Виконувач обов'язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб опинився в центрі скандалу, пов'язаного з розслідуванням прокуратури щодо зловживань при закупівлі продуктів харчування для шкіл та садочків. Окрім освітнього скандалу, діяльність Вовкотруба на посаді в.о. мера піддавалася критиці в місцевих ЗМІ, зокрема через питання мобілізації та його минулу діяльність.
30.04.2026 20:59 Відповісти
30.04.2026 21:01 Відповісти
Вони живуть своє найкраще життя і заробляють а вам доля померти в окопах
30.04.2026 21:11 Відповісти
Заступнику міського голови Білої Церкви та депутату Київської обласної ради від «Слуги народу» Олександру Полярушу вручили підозру у справі про розкрадання державних земель. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Утім, за словами чиновника, це не страшно та й взагалі «уся Україна сьогодні ходить із підозрами».
30.04.2026 21:03 Відповісти
"Большому кораблю-большая торпеда".
30.04.2026 22:16 Відповісти
Дедушка старый гранату нашёл
Гранату нашёл - в тцк пошёл
Дёрнул колечко и бросил в окно
Дедушка старый - ему всё равно
30.04.2026 21:00 Відповісти
в ТЦК он пошел
30.04.2026 21:55 Відповісти
Адвокати, вперед. Дідо кинуло гранату в ненависне ТЦК. Захистіть хероя, вашу мать!
30.04.2026 21:01 Відповісти
непогано б відео викласти з камер спостереження.
30.04.2026 21:04 Відповісти
Думаєш, могли до воріт прив'язати, а хтось інший гранату кинув?
30.04.2026 21:08 Відповісти
думаю, що якби я кидав гранату, то я б всі три кинув. навіщо мені дві залишати? щоб докази були?

але ти не задумуйся надтакими складними питаннями.
30.04.2026 21:17 Відповісти
Добре , що ще дрони не беруть до рук .
30.04.2026 21:09 Відповісти
Скоро і до них дійде черга.
30.04.2026 21:26 Відповісти
30.04.2026 21:12 Відповісти
Ой,яке співпадіння. Якесь тіло кинуло "гранату" саме тоді коли "співробітників" Білоцерківського тцк замели за корупцію
30.04.2026 21:13 Відповісти
без причини гранати не кидають
30.04.2026 21:36 Відповісти
Я вам скажу без шуток и преувеличений, если не прекратится отлов-оповещение людей на улицах Украины, могут произойти в стране такие события что мама не горюй, ведь украинское общество удивительно способно самоорганизовываться, представьте себе, что это общество которое видимо уже неплохо вооружено, самоорганизуется в борьбе с ТЦК...даже подумать страшно какие это может иметь последствия...
30.04.2026 21:38 Відповісти
Так выезд закрыт из свободной страны УКРАИНА так шо ни на Волгу ни на Темзу, ни на Одер, ни на Вислу, ни на Сену не попасть лицам мужеского пола призывного возраста свобода она такая...
30.04.2026 21:50 Відповісти
Так ви що, провокатор з краiни ластоногих оленiв ?
30.04.2026 21:53 Відповісти
Не, я ни из твоей оленьей страны я из Украины, а провокаторы они брехунцы, я же всегда говорю исключительно правду, ну а то что она не всем нравится то для правды это дело обычное.
30.04.2026 22:22 Відповісти
Таке можуть ляпати тiльки ждуни та ухилянти . АТУ таких на Волгу , там також вода солона, щоби таке верзти.
30.04.2026 21:51 Відповісти
ТЦК это рэкет. Это бизнеспроэкт и его крышует кто то из зекоманды. Бабло идет на самый верх. По схеме ГАИ.
30.04.2026 23:04 Відповісти
Все! Почався массовий безпредел!
30.04.2026 23:32 Відповісти
Буває , коли з маленької іскри виникає велика пожежа .
01.05.2026 02:46 Відповісти
 
 