3 400 73

Мужчина бросил гранату во двор ТЦК в Белой Церкви: его задержали. ФОТО

Правоохранительные органы расследуют взрыв, произошедший 30 апреля на территории Белоцерковского районного ТЦК и СП в Киевской области.

Об этом пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По предварительным данным, около 17:55 30 апреля в Белой Церкви 68-летний местный житель перебросил через ограждение учреждения боевую гранату РГД-5, которая взорвалась на территории РТЦК.

Пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано. Мужчину оперативно задержали. Во время обыска при нем обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяты для проведения экспертных исследований, сообщила прокуратура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали в Белой Церкви еще 3 дельцов, которые "зарабатывали" на уклоняющихся от военной службы. ФОТОрепортаж

Влияние спецслужб РФ

В прокуратуре говорят, что мужчина мог попасть под влияние российских спецслужб. В начале апреля неустановленные лица, вероятно, использовали методы психологического давления и манипуляций, убедив мужчину принять участие в якобы "проверке защищенности" помещения РТЦК. Боеприпасы он забрал из тайника, оборудованного на территории Белоцерковского района.

  • Прокуроры совместно со следователями СБУ устанавливают все обстоятельства преступления, происхождение боеприпасов, а также проверяют возможную причастность представителей вражеских спецслужб к подготовке этого преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел в ТЦК в Коломые: предварительно, никто не пострадал

Полиция Киевщины впоследствии подтвердила, что неизвестный мужчина бросил гранату в сторону админздания ТЦК.

По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 114 УК.

Чоловік кинув гранату у двір ТЦК у Білій Церкві
Топ комментарии
Далі: СБУ та Нацполіція затримали у Білій Церкві ще 3 ділків, які "заробляли" на ухилянтах.
В Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему на тисячі доларів.
30.04.2026 21:01 Ответить
Ти хочеш в чотириразового ухилянта засунути гранату?
30.04.2026 20:56 Ответить
Біла Церква місто контрастів. Наприклад: заступник мера Білої Церкви і депутата Київської облради Поляруш
30.04.2026 20:56 Ответить
звідки у діда три гранати?
30.04.2026 20:48 Ответить
Максим. Треба ж статю всю читати, а не тільки заголовки
********** він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району. Джерело: https://censor.net/ua/n4000881
30.04.2026 20:52 Ответить
діда знайшли, дід сам зізнався, показав схрон і це все за пару годин?
30.04.2026 20:55 Ответить
Так там мабуть камери є, дід десь недалечко проживає і є хто його знають. Звозили на місце, може там ще ********** є? Цілком можливо.
30.04.2026 21:00 Ответить
ти бувший мєнт?
30.04.2026 21:01 Ответить
а чого ти злився після питання, чи ти бувший мєнт?
це й так зрозуміло, бо тільки мєнти таку фігню такі версії писати можуть.
30.04.2026 21:26 Ответить
З чого ти взяв шо я злився? Ні я не бувший мєнт. Просто давно живу. Багато чого в житті бачив. А ти мабуть Абіділся шо тебе фейсом по тейблу поводив шо ти тільки заголовки читаеош?
30.04.2026 21:43 Ответить
то ж фантазії твоїх бувших колег
30.04.2026 21:44 Ответить
Ну шо з бидлотою примітивною говорити?... Йди вже пивко смокчи...
30.04.2026 21:49 Ответить
Вимагаємо Закона по легалізації гранат !
для самооборони
мудрий український наріт

.
30.04.2026 21:08 Ответить
ти прибухнув? сьогодні навіть не п'ятниця.
30.04.2026 21:09 Ответить
наріт вимагає стволів на руки
але ствол без гранати
це як водка без пива -

гроші на вітер !

.
01.05.2026 00:15 Ответить
Тiпо, кацапспецслужби зашугали поца, та люб`язно надали своi схрони в "користування" ... Промiж 2-х смерек - запроданця-манкурта.
30.04.2026 21:18 Ответить
ти теж як і мішкевіч, не дочекався п'ятниці?
30.04.2026 21:19 Ответить
Тиць та й розвиднiлось... В мене в сiм`i - сухий закон з моеi iнiцiативи, вже рокiв 15. Хоча менi - не проблема всмоктати пузир горiлки з горла, ще й без закуски...
30.04.2026 21:39 Ответить
" Нет большего трезвенника, чем алкоголик в "завязке"".
30.04.2026 22:14 Ответить
Падлу - в посадку , з вiдосиком про чистосердечне розкаяння. Там i залишити, бажано бiля мурашника, ще й медком змастити.
30.04.2026 20:49 Ответить
навіщо ти діду три гранати продав?
30.04.2026 20:51 Ответить
На початку квітня невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій,

тобто якісь тітушки в масках на початку квітня його зловили і відвезли в ТЦК ?
30.04.2026 21:19 Ответить
Довбнi ще не перевелися, бо не вирiзняють iстинноi причини, що до ТЦК. ТЦК - це дiтище зеклоуна с.икливого. Зна що його по головцi народ не погладить. То ж йому хоч якогось захисту забажалося зi сторони силових структур та армii, поки буде тiкати з краiни. Ото ж бо, зечмо й поскубило народ з силовиками та армiею, через неконституцiйну структуру з викрадення людей на вулицi. Ма , бiльше того, чмошнику ще й вдалося поскубити промiж собою вiйськових-ТЦКашникiв з вiйськовими з передка. Бо з передка пiшли нарiкання, що ТЦК-ашники мало залучають на фронт рекрутiв. Звiсно, що вава й дехто з тцкАШНИiкiв, пiсля перемоги постануть перед судом за антиконстуцiйнi дii, а до того, поки що тримаються вавиноi сторони. Про корупцiю в ТЦК, як в постсовковiй краiнi, я в же промовчу. Бо й ваше рило в цьому , прiсь ейбочки , замочене , якщо десь i колись, хоч комусь, i ви давали на лапу. А самi, якщо голосували за клована, будь ласочка, прошу, помовчiть...
30.04.2026 21:42 Ответить
Негуйово він так прибарахлився - три гранати - а бігун у Білому домі про гранати не докумекав
30.04.2026 20:51 Ответить
"все змішалось в династійній владі - тцк-уни, мєнти, митники, вави, андруші, люди! хто ким і чим й на кого й чого стрєлки переводе!??? "
30.04.2026 20:51 Ответить
Все сношались в доме Облонских
30.04.2026 21:21 Ответить
та хто там зараз пам'ятає ті часи, коли пєчєнєгі змішувались з половцями! ))
30.04.2026 21:25 Ответить
нам, антропологам, ця ситуація відома
30.04.2026 21:29 Ответить
Поліція приїхала чи повтікала як завжди?
30.04.2026 20:52 Ответить
30.04.2026 21:31 Ответить
Тут в 68 років іноді тяжко до магазина сходити, а цей падло ще по схронам лазить та гранати кидає
30.04.2026 20:53 Ответить
Треба підняти призовний вік до 70 років
30.04.2026 21:01 Ответить
Лучше до 80, тогда точно кацапам хана.
30.04.2026 21:04 Ответить
Шо б ти спокійно пивко смоктав позавуглами та під жіночою спідницею війну пересидів? Ні не вийде. Рано чи пізно прийдеться воювати. А може й мені, не знаю... Ціпок ще ж тримаю в руках...
30.04.2026 21:46 Ответить
це був сарказм. не зрозумів? ну, таке...
30.04.2026 23:11 Ответить
То вибач, що не зрозумів. Вік, знаєш своє вже починає брати...
30.04.2026 23:18 Ответить
Засунута одну гранату в орган, який відповідає у цієї істоти за прийняття рішень, і підірвати, з метою перевірки швидкості реакції
30.04.2026 20:55 Ответить
Ти хочеш в чотириразового ухилянта засунути гранату?
30.04.2026 20:56 Ответить
Біла Церква місто контрастів. Наприклад: заступник мера Білої Церкви і депутата Київської облради Поляруш
30.04.2026 20:56 Ответить
Далі: Виконувач обов'язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб опинився в центрі скандалу, пов'язаного з розслідуванням прокуратури щодо зловживань при закупівлі продуктів харчування для шкіл та садочків. Окрім освітнього скандалу, діяльність Вовкотруба на посаді в.о. мера піддавалася критиці в місцевих ЗМІ, зокрема через питання мобілізації та його минулу діяльність.
30.04.2026 20:59 Ответить
Далі: СБУ та Нацполіція затримали у Білій Церкві ще 3 ділків, які "заробляли" на ухилянтах.
В Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему на тисячі доларів.
30.04.2026 21:01 Ответить
Вони живуть своє найкраще життя і заробляють а вам доля померти в окопах
30.04.2026 21:11 Ответить
Заступнику міського голови Білої Церкви та депутату Київської обласної ради від «Слуги народу» Олександру Полярушу вручили підозру у справі про розкрадання державних земель. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Утім, за словами чиновника, це не страшно та й взагалі «уся Україна сьогодні ходить із підозрами».
30.04.2026 21:03 Ответить
"Большому кораблю-большая торпеда".
30.04.2026 22:16 Ответить
Дедушка старый гранату нашёл
Гранату нашёл - в тцк пошёл
Дёрнул колечко и бросил в окно
Дедушка старый - ему всё равно
30.04.2026 21:00 Ответить
в ТЦК он пошел
30.04.2026 21:55 Ответить
Адвокати, вперед. Дідо кинуло гранату в ненависне ТЦК. Захистіть хероя, вашу мать!
30.04.2026 21:01 Ответить
непогано б відео викласти з камер спостереження.
30.04.2026 21:04 Ответить
Думаєш, могли до воріт прив'язати, а хтось інший гранату кинув?
30.04.2026 21:08 Ответить
думаю, що якби я кидав гранату, то я б всі три кинув. навіщо мені дві залишати? щоб докази були?

але ти не задумуйся надтакими складними питаннями.
30.04.2026 21:17 Ответить
Добре , що ще дрони не беруть до рук .
30.04.2026 21:09 Ответить
Скоро і до них дійде черга.
30.04.2026 21:26 Ответить
30.04.2026 21:12 Ответить
Ой,яке співпадіння. Якесь тіло кинуло "гранату" саме тоді коли "співробітників" Білоцерківського тцк замели за корупцію
30.04.2026 21:13 Ответить
без причини гранати не кидають
30.04.2026 21:36 Ответить
Я вам скажу без шуток и преувеличений, если не прекратится отлов-оповещение людей на улицах Украины, могут произойти в стране такие события что мама не горюй, ведь украинское общество удивительно способно самоорганизовываться, представьте себе, что это общество которое видимо уже неплохо вооружено, самоорганизуется в борьбе с ТЦК...даже подумать страшно какие это может иметь последствия...
30.04.2026 21:38 Ответить
Так выезд закрыт из свободной страны УКРАИНА так шо ни на Волгу ни на Темзу, ни на Одер, ни на Вислу, ни на Сену не попасть лицам мужеского пола призывного возраста свобода она такая...
30.04.2026 21:50 Ответить
Так ви що, провокатор з краiни ластоногих оленiв ?
30.04.2026 21:53 Ответить
Не, я ни из твоей оленьей страны я из Украины, а провокаторы они брехунцы, я же всегда говорю исключительно правду, ну а то что она не всем нравится то для правды это дело обычное.
30.04.2026 22:22 Ответить
Таке можуть ляпати тiльки ждуни та ухилянти . АТУ таких на Волгу , там також вода солона, щоби таке верзти.
30.04.2026 21:51 Ответить
ТЦК это рэкет. Это бизнеспроэкт и его крышует кто то из зекоманды. Бабло идет на самый верх. По схеме ГАИ.
30.04.2026 23:04 Ответить
Все! Почався массовий безпредел!
30.04.2026 23:32 Ответить
Буває , коли з маленької іскри виникає велика пожежа .
01.05.2026 02:46 Ответить
 
 