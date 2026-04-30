Мужчина бросил гранату во двор ТЦК в Белой Церкви: его задержали. ФОТО

Правоохранительные органы расследуют взрыв, произошедший 30 апреля на территории Белоцерковского районного ТЦК и СП в Киевской области.

Об этом пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По предварительным данным, около 17:55 30 апреля в Белой Церкви 68-летний местный житель перебросил через ограждение учреждения боевую гранату РГД-5, которая взорвалась на территории РТЦК.

Пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано. Мужчину оперативно задержали. Во время обыска при нем обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяты для проведения экспертных исследований, сообщила прокуратура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали в Белой Церкви еще 3 дельцов, которые "зарабатывали" на уклоняющихся от военной службы. ФОТОрепортаж

Влияние спецслужб РФ

В прокуратуре говорят, что мужчина мог попасть под влияние российских спецслужб. В начале апреля неустановленные лица, вероятно, использовали методы психологического давления и манипуляций, убедив мужчину принять участие в якобы "проверке защищенности" помещения РТЦК. Боеприпасы он забрал из тайника, оборудованного на территории Белоцерковского района.

Прокуроры совместно со следователями СБУ устанавливают все обстоятельства преступления, происхождение боеприпасов, а также проверяют возможную причастность представителей вражеских спецслужб к подготовке этого преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел в ТЦК в Коломые: предварительно, никто не пострадал

Полиция Киевщины впоследствии подтвердила, что неизвестный мужчина бросил гранату в сторону админздания ТЦК.

По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 114 УК.







