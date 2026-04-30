Мужчина бросил гранату во двор ТЦК в Белой Церкви: его задержали. ФОТО
Правоохранительные органы расследуют взрыв, произошедший 30 апреля на территории Белоцерковского районного ТЦК и СП в Киевской области.
Об этом пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Юлия Колтак сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По предварительным данным, около 17:55 30 апреля в Белой Церкви 68-летний местный житель перебросил через ограждение учреждения боевую гранату РГД-5, которая взорвалась на территории РТЦК.
Пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано. Мужчину оперативно задержали. Во время обыска при нем обнаружили еще две боевые гранаты Ф-1, которые изъяты для проведения экспертных исследований, сообщила прокуратура.
Влияние спецслужб РФ
В прокуратуре говорят, что мужчина мог попасть под влияние российских спецслужб. В начале апреля неустановленные лица, вероятно, использовали методы психологического давления и манипуляций, убедив мужчину принять участие в якобы "проверке защищенности" помещения РТЦК. Боеприпасы он забрал из тайника, оборудованного на территории Белоцерковского района.
- Прокуроры совместно со следователями СБУ устанавливают все обстоятельства преступления, происхождение боеприпасов, а также проверяют возможную причастность представителей вражеских спецслужб к подготовке этого преступления.
Полиция Киевщины впоследствии подтвердила, что неизвестный мужчина бросил гранату в сторону админздания ТЦК.
По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 114 УК.
Джерело: https://censor.net/ua/n4000881
це й так зрозуміло, бо тільки мєнти
таку фігнютакі версії писати можуть.
для самооборони
мудрий український наріт
.
але ствол без гранати
це як водка без пива -
гроші на вітер !
.
тобто якісь тітушки в масках на початку квітня його зловили і відвезли в ТЦК ?
В Білоцерківському ТЦК викрили корупційну схему на тисячі доларів.
Гранату нашёл - в тцк пошёл
Дёрнул колечко и бросил в окно
Дедушка старый - ему всё равно
але ти не задумуйся надтакими складними питаннями.