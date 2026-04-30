СБУ и Нацполиция задержали в Белой Церкви еще 3 дельцов, которые "зарабатывали" на уклонистах. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали в Киевской области ещё одну схему уклонения от мобилизации.

По результатам комплексных мероприятий задержаны трое организаторов и участников махинации, которые помогали военнообязанным уклониться от призыва с помощью фиктивных документов, передает Цензор.НЕТ.

За различные суммы взяток фигуранты "аннулировали" повестки, снимали уклонистов с розыска и с воинского учета или оформляли "бронь".

Как выяснило расследование, незаконную деятельность организовали инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который в настоящее время проходит службу в Черниговской области.

Для реализации схемы они привлекли сообщника – заместителя директора критически важной компании, занимающейся изготовлением спецодежды и тактической обуви.

Установлено, что он занимался фиктивным оформлением уклонистов на работу на свое предприятие для оформления "бронирования".

На самом деле "новоприбывшие" работники там даже не появлялись.

Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали их "на горячем" во время получения новой суммы взятки за снятие с розыска уклониста.

Во время обысков в домах, автомобилях и на местах работы дельцов изъяты мобильные телефоны и документы с доказательствами махинаций. Также обнаружены наличные деньги, полученные преступным путем.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

СБУ
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила в Днепре администратора телеграм-канала, которая "сливала" в соцсети позиции Сил обороны. ФОТО

Виходить, що ТЦКшники самі ухилянти і організували схему ухилянтства за гроші.
30.04.2026 16:12 Ответить
Ще з 22-23-го, коли одним махом звільнили всіх воєнкомів. Наприклад, одеський воєнком Борисов вже тоді встиг "наколядувати" на маєток та офіс в Марбельї. Скільки ще на рахунках - невідомо. Наївно вважати, що на їх місце призначили кращих. Їх не чіпають, поки вони не наступлять на чийсь мозоль, як наприклад нещодавнє "маски-шоу" з СБУ в Одесі.
30.04.2026 17:09 Ответить
Всі схеми ухилянства так чи інакше ведуть до ТЦК, тому єдине вирішення проблеми це ліквідація структури. Боротися з метастазами не видаливши пухлину безперспективно.
30.04.2026 22:19 Ответить
Колись до сбу дійде, що зеленський то ВГК! І будь-яка критика ВГК, в т.ч. звинувачення корупції - це перешкоджання діяльності Силам Оборони!
30.04.2026 16:32 Ответить
Є рішення суду що людина ухилянт?! Треба зробити автентичну експертизу, як у міндеча!!
30.04.2026 19:52 Ответить
 
 