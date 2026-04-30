СБУ и Нацполиция задержали в Белой Церкви еще 3 дельцов, которые "зарабатывали" на уклонистах. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали в Киевской области ещё одну схему уклонения от мобилизации.

По результатам комплексных мероприятий задержаны трое организаторов и участников махинации, которые помогали военнообязанным уклониться от призыва с помощью фиктивных документов, передает Цензор.НЕТ.

За различные суммы взяток фигуранты "аннулировали" повестки, снимали уклонистов с розыска и с воинского учета или оформляли "бронь".

Как выяснило расследование, незаконную деятельность организовали инструктор одного из отделов Белоцерковского ТЦК и его бывший коллега, который в настоящее время проходит службу в Черниговской области.

Для реализации схемы они привлекли сообщника – заместителя директора критически важной компании, занимающейся изготовлением спецодежды и тактической обуви.

Установлено, что он занимался фиктивным оформлением уклонистов на работу на свое предприятие для оформления "бронирования".

На самом деле "новоприбывшие" работники там даже не появлялись.

Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали их "на горячем" во время получения новой суммы взятки за снятие с розыска уклониста.

Во время обысков в домах, автомобилях и на местах работы дельцов изъяты мобильные телефоны и документы с доказательствами махинаций. Также обнаружены наличные деньги, полученные преступным путем.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.







