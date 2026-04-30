СБУ разоблачила в Днепре администратора телеграм-канала, "сливавшую" в соцсети позиции Сил обороны. ФОТО

Служба безопасности выявила новые факты несанкционированного распространения данных о дислокации Сил обороны Украины.

По результатам комплексных мероприятий в Днепре пресечена подрывная деятельность владелицы местного Telegram-канала, которая распространяла координаты украинских защитников, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как установило расследование, фигурантка специально создала и администрировала отдельный чат, в котором пользователи публиковали геолокации блокпостов и запасных командных пунктов украинских защитников в регионе.

Также участники интернет-сообщества "сливали" адреса нахождения и маршруты движения мобильных групп правоохранителей и сотрудников ТЦК в прифронтовых городах области.

Такие данные могли использоваться Российской Федерацией для подготовки новых серий ракетно-дроновых и артиллерийских ударов по Днепропетровской области.

Во время обысков в доме фигурантки обнаружены смартфоны, с которых она администрировала распространение закрытых сведений об обороне Украины.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований.

Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации ее действий.

СБУ

Та ви так Подоляка взагалі без працівників залишите!
30.04.2026 14:47 Ответить
Копають під Безуглу???
30.04.2026 14:49 Ответить
безугла відчуває.
зірвалася в раді.....
30.04.2026 14:50 Ответить
ви серьозно ? 8 років? це за те ,що ця **** наводила ракети на дітей та людей ? а це не зрада ? що це за закони ? де ці трутні депутати ?
30.04.2026 18:03 Ответить
Клоунократичний закон. Хіба не зрозуміло ?
30.04.2026 19:20 Ответить
є досвід багатьох цивілізованих країн!!!
де подібним конторам, державної безпеки, заборонено вести діяльність на території держави!!!!
чому, ***, у нас. це прибутковий бізнес?
чому, оті губаті жаби генералів сбу періодично паляться в інсті.
чому, ота грьобана непрофесійність, стирчить як родіна мать над печерськом?
30.04.2026 14:57 Ответить
Морду тітки яка сприяла масовому вбивству воїнів ЗСУ приховали, а обличчя чувака який стріляв по ТЦКашникам опублікували... Мабуть для того щоб ця **** жила довго і щасливо, а пацана пристрелили при затриманні... То хто ж потрібний цій владі? А нам така влада потрібна?
30.04.2026 15:10 Ответить
30.04.2026 15:26 Ответить
О, то незаконні блок-пости тепер позиції сил оброни)
30.04.2026 16:10 Ответить
 
 