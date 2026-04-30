СБУ разоблачила в Днепре администратора телеграм-канала, "сливавшую" в соцсети позиции Сил обороны. ФОТО
Служба безопасности выявила новые факты несанкционированного распространения данных о дислокации Сил обороны Украины.
По результатам комплексных мероприятий в Днепре пресечена подрывная деятельность владелицы местного Telegram-канала, которая распространяла координаты украинских защитников, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как установило расследование, фигурантка специально создала и администрировала отдельный чат, в котором пользователи публиковали геолокации блокпостов и запасных командных пунктов украинских защитников в регионе.
Также участники интернет-сообщества "сливали" адреса нахождения и маршруты движения мобильных групп правоохранителей и сотрудников ТЦК в прифронтовых городах области.
Такие данные могли использоваться Российской Федерацией для подготовки новых серий ракетно-дроновых и артиллерийских ударов по Днепропетровской области.
Во время обысков в доме фигурантки обнаружены смартфоны, с которых она администрировала распространение закрытых сведений об обороне Украины.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований.
Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации ее действий.
зірвалася в раді.....
де подібним конторам, державної безпеки, заборонено вести діяльність на території держави!!!!
чому, ***, у нас. це прибутковий бізнес?
чому, оті губаті жаби генералів сбу періодично паляться в інсті.
чому, ота грьобана непрофесійність, стирчить як родіна мать над печерськом?