СБУ викрила у Дніпрі адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" у соцмережі позиції Сил оборони. ФОТО

Служба безпеки викрила нові факти несанкціонованого поширення даних про дислокацію Сил оборони України.

За результатами комплексних заходів у Дніпрі заблоковано підривну діяльність власниці місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Як встановило розслідування, фігурантка спеціально створила та адмініструвала окремий чат, в якому користувачі публікували геолокації блокпостів та запасних командних пунктів українських захисників у регіоні.

Також учасники інтернет-спільноти "зливали" адреси перебування та маршрути руху мобільних груп правоохоронців та співробітників ТЦК у прифронтових містах області.

Такі дані могли використовуватися Російською Федерацією для підготовки нових серій ракетно-дронових та артилерійських ударів по Дніпропетровщині.

Під час обшуків в оселі фігурантки виявлено смартфони, з яких вона адмініструвала поширення закритих відомостей про оборону України.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань.

Зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації її дій.

СБУ

Та ви так Подоляка взагалі без працівників залишите!
30.04.2026 14:47 Відповісти
Копають під Безуглу???
30.04.2026 14:49 Відповісти
безугла відчуває.
зірвалася в раді.....
30.04.2026 14:50 Відповісти
ви серьозно ? 8 років? це за те ,що ця **** наводила ракети на дітей та людей ? а це не зрада ? що це за закони ? де ці трутні депутати ?
30.04.2026 18:03 Відповісти
Клоунократичний закон. Хіба не зрозуміло ?
30.04.2026 19:20 Відповісти
є досвід багатьох цивілізованих країн!!!
де подібним конторам, державної безпеки, заборонено вести діяльність на території держави!!!!
чому, ***, у нас. це прибутковий бізнес?
чому, оті губаті жаби генералів сбу періодично паляться в інсті.
чому, ота грьобана непрофесійність, стирчить як родіна мать над печерськом?
30.04.2026 14:57 Відповісти
Морду тітки яка сприяла масовому вбивству воїнів ЗСУ приховали, а обличчя чувака який стріляв по ТЦКашникам опублікували... Мабуть для того щоб ця **** жила довго і щасливо, а пацана пристрелили при затриманні... То хто ж потрібний цій владі? А нам така влада потрібна?
30.04.2026 15:10 Відповісти
30.04.2026 15:26 Відповісти
О, то незаконні блок-пости тепер позиції сил оброни)
30.04.2026 16:10 Відповісти
 
 