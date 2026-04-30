СБУ викрила у Дніпрі адміністраторку телеграм-каналу, яка "зливала" у соцмережі позиції Сил оборони. ФОТО

Служба безпеки викрила нові факти несанкціонованого поширення даних про дислокацію Сил оборони України.

За результатами комплексних заходів у Дніпрі заблоковано підривну діяльність власниці місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників, передає Цензор.НЕТ.

Як встановило розслідування, фігурантка спеціально створила та адмініструвала окремий чат, в якому користувачі публікували геолокації блокпостів та запасних командних пунктів українських захисників у регіоні.



Також учасники інтернет-спільноти "зливали" адреси перебування та маршрути руху мобільних груп правоохоронців та співробітників ТЦК у прифронтових містах області.



Такі дані могли використовуватися Російською Федерацією для підготовки нових серій ракетно-дронових та артилерійських ударів по Дніпропетровщині.



Під час обшуків в оселі фігурантки виявлено смартфони, з яких вона адмініструвала поширення закритих відомостей про оборону України.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань.

Зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації її дій.

