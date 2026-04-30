УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15428 відвідувачів онлайн
Новини Фото Уникнення від мобілізації
1 097 6

СБУ та Нацполіція затримали у Білій Церкві ще 3 ділків, які "заробляли" на ухилянтах. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували на Київщині ще одну схему ухилення від мобілізації.

За результатом комплексних заходів затримано трьох організаторів та учасників оборудки, які сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через фіктивні документи, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За різні суми хабарів фігуранти "анульовували" повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали "бронь".

Як з’ясувало розслідування, незаконну діяльність організували інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який наразі проходить службу на Чернігівщині.

Для реалізації схеми вони залучили спільника – заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу і тактичного взуття.

Встановлено, що він займався фіктивним оформленням ухилянтів на роботу до свого підприємства для оформлення "бронювання".

Насправді "новоприбулі" працівники там навіть не з’являлися.

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали їх "на гарячому" під час отримання нової суми хабаря за зняття з розшуку ухилянта.

Під час обшуків в оселях, авто та на місцях роботи ділків вилучено мобільні телефони і документи з доказами махінацій. Також виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру, - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Автор: 

Біла Церква (181) Київська область (4546) Нацполіція (15631) СБУ (13806) ухилянти (1372) Білоцерківський район (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виходить, що ТЦКшники самі ухилянти і організували схему ухилянтства за гроші.
показати весь коментар
30.04.2026 16:12 Відповісти
Ще з 22-23-го, коли одним махом звільнили всіх воєнкомів. Наприклад, одеський воєнком Борисов вже тоді встиг "наколядувати" на маєток та офіс в Марбельї. Скільки ще на рахунках - невідомо. Наївно вважати, що на їх місце призначили кращих. Їх не чіпають, поки вони не наступлять на чийсь мозоль, як наприклад нещодавнє "маски-шоу" з СБУ в Одесі.
показати весь коментар
30.04.2026 17:09 Відповісти
Всі схеми ухилянства так чи інакше ведуть до ТЦК, тому єдине вирішення проблеми це ліквідація структури. Боротися з метастазами не видаливши пухлину безперспективно.
показати весь коментар
30.04.2026 22:19 Відповісти
Колись до сбу дійде, що зеленський то ВГК! І будь-яка критика ВГК, в т.ч. звинувачення корупції - це перешкоджання діяльності Силам Оборони!
показати весь коментар
30.04.2026 16:32 Відповісти
Є рішення суду що людина ухилянт?! Треба зробити автентичну експертизу, як у міндеча!!
показати весь коментар
30.04.2026 19:52 Відповісти
 
 