Открыл стрельбу по военным ТЦК и полицейскому на Ривненщине: задержан военнослужащий
На Ривненщине правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь по военнослужащим ТЦК и полицейскому. Им оказался 48-летний военнослужащий.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Детали задержания
В Офисе генпрокурора заявили, что инцидент произошел около 17:00 в Дубенском районе на Ривненщине.
По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде. Он остановился недалеко от служебного автомобиля, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранитель, достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и произвел несколько очередей выстрелов в направлении автомобиля.
Вследствие обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Их госпитализировали. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.
Подозрение
После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.
- Задержанному готовится уведомление о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей и дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и правоохранителю на Ривненщине.
- мобілізація не має означати що тебе як свиню піймають і в бусик
- мобілізація не має породжувати страх що дорівнює страху перед ворогом
- разом з тим династія евреїв не має шикувати коли всі інші живуть в страху
А ще якби одна особа не дала наказ розмінувати Чонгар і відвести війська, то мабуть ворогу не було куди йти.
Основные положения взглядов Шапошникова:
«Мобилизация есть война»: Эта фраза, ставшая принципиальным тезисом, подчеркивает, что момент начала мобилизации является фактическим началом вооруженного конфликта.
Вы хотели как было в
ОдессеГрузии? Там Саакашвили "напал" на Осетию. Объявить мобилизацию - начать войну. Точная копия Грузии. Переведут стрелки и объявят нападающей стороной. А так Европа не смогла спрыгнуть с помощи жертве нападения
2. "Розмінування Чонгару" та "відведення військ" - це фейки. Взагалі-то ворог з Криму зайшов з декількох напрямків, причому, більшість якраз через кримський перешийок, а був Чонгар замінований, чи ні, не мало жодного значенню, у них ще й десантні кораблі були напоготові. Крім того, для їхнього пересування зі сходу ніяких Чонгарів не потрібно. От звідки ти взяв, що "Чонгар було розміновано"? З інфопомийок?
3. Розведення (не відведення військ) відбулося лише на пару кілометрів на декількох маленьких ділінках, і це, навпаки, посилило боєздатність ЗСУ. Наприклад, у Золотому (де це розведення відбулося) ЗСУ тримались найдовше, у той час як на інших ділянках, де не проводилось розведення, ЗСУ відступили у перші ж дні.
2. Звичайно, що коли загальна мобілізація не оголошена, і чисельність українського війська була малою, окупантам легко було організовувати котли, і їх не було кому зупинити!!! Ти ж сам це підтверджуєш!!! Як же при такій небезпеці питання загальної мобілізації було проігноровано?!! Певно, що наш президент тоді не дуже хотів, щоб кацапів було кому зупиняти. Така проста і логічна думка не приходить тобі у голову?
2. https://lb.ua/society/2015/01/23/293074************************************.html За данними українського Генштабу (часів Порошенка) за весь час бойових дій на Донбасі під час АТО на Донбасі одномоментно перебувало не більше 10 тисяч російських військових.
3. Я не тільки гуглом можу користуватись, а все, що відбувалось на Донбасі, бачив своїми очима. І пам'ять у мене добра, і я пам'ятаю аргументи президента, коли його питали, чому він не оголошує воєнний стан та загальну мобілізацію. Він казав, що країні, у якій оголошено воєнний стан, не продають зброю і не надають фінасову допомогу. Я ми зараз бачимо, це була брехня. А ще він казав, що альтернативи мирним Мінським угодам немає, і військового вирішення конфлікту не існує, у той час, як Путін закріплявся на Донбасі, збирав армію, і готувався до широкомасштабного наступу.
4. До речі, а як так сталось, що вже після підписання Мінських мирних угод (фактично, капітуляції) рашисти захопили Дебальцеве? Порошенко ж заявив, що у разі порушення Путіним Мінських угод, від ці угоди скасує.
Де докази що то військовий а не цивільний
Пошевели тим єдиним шнурком, який в тебе з'єднує два вуха.
Это один случай, или вы не в курсе?
Дайте дозвіл в таких випадках застосовувати військовим ТЦК та СП нарізну зброю на ураження зловмисника, і питання буде закрите раз й назавжди!