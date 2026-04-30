Открыл стрельбу по военным ТЦК и полицейскому на Ривненщине: задержан военнослужащий

В Ровенской области задержали мужчину, открывшего огонь по сотрудникам ТЦК и полицейскому

На Ривненщине правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь по военнослужащим ТЦК и полицейскому. Им оказался 48-летний военнослужащий.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Детали задержания

В Офисе генпрокурора заявили, что инцидент произошел около 17:00 в Дубенском районе на Ривненщине. 

По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде. Он остановился недалеко от служебного автомобиля, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранитель, достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и произвел несколько очередей выстрелов в направлении автомобиля.

Вследствие обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Их госпитализировали. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.

Подозрение

После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

  • Задержанному готовится уведомление о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей и дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и правоохранителю на Ривненщине.

Топ комментарии
Це буде рости в геометричній прогресії і через 1-2 роки вся країна перетвориться на перестрілки з ТЦК

БО

- мобілізація не має означати що тебе як свиню піймають і в бусик
- мобілізація не має породжувати страх що дорівнює страху перед ворогом
- разом з тим династія евреїв не має шикувати коли всі інші живуть в страху
показать весь комментарий
30.04.2026 21:21 Ответить
Ці довбні не розуміють на 4 році війни що насильно запихнутий скручений в бусик не стане вмотивований воювати, а як раз навпаки, і + антидемотивація це розкрадання допомоги.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:25 Ответить
Там мотивують як раз як треба - як їм треба, аби клієнт одразу доставав гаманця, аби не на підвал - тцк це взагалі не про мобілізацію це про бізнес на "ухилянтах"
показать весь комментарий
30.04.2026 21:30 Ответить
Ви так пишите, ніби ТЦК і поліцейські самі вирішити по своїй ініціативі займатися цією справою. Просто одна неголена особа, про...бавши об'явлення воєнного стану і мобілізації у 2022 році, виключно для збереження свого рейтингу, спровокувала такі події сьогодні.
30.04.2026 21:45 Ответить
Взагалі-то воєнний стан та загальна мобілізація якраз і були оголошені у 2022 році, рівно 24 лютого. А от у 2014 році вони дійсно було проє...ні, через що ми і маємо широкомасштабний наступ 22-го. Бо якби це було зроблено, нечисленних бойовиків та окупантів з Донбасу можна було вибити.
30.04.2026 21:56 Ответить
24 лютого ввели воєнний стан і мобілізацію? А чому не в січні 2022 року, коли попереджали західні розвідки про підготовку до нападу? Якби ввели воєнний стан і мобілізацію, то і ворог навряд чи напав. У них тоді було біля наших кордонів до 180 тисяч. В нас ЗСУ в районі 260 тисяч і 300 тисяч резерву. То поліз би тоді ворог?
А ще якби одна особа не дала наказ розмінувати Чонгар і відвести війська, то мабуть ворогу не було куди йти.
30.04.2026 22:05 Ответить
Стратег? Какую академию оканчивали?

Основные положения взглядов Шапошникова:

«Мобилизация есть война»: Эта фраза, ставшая принципиальным тезисом, подчеркивает, что момент начала мобилизации является фактическим началом вооруженного конфликта.

Вы хотели как было в Одессе Грузии? Там Саакашвили "напал" на Осетию. Объявить мобилизацию - начать войну. Точная копия Грузии. Переведут стрелки и объявят нападающей стороной. А так Европа не смогла спрыгнуть с помощи жертве нападения
01.05.2026 02:23 Ответить
1. Для того, щоб оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію потрібні вагомі підстави, а не данні розвідки. Це ж не одноосібно розвідка або президент вирішує, а парламент. Ці попередження були загальні, а не конкретні з датою. А ворог би поліз у будь-якому разі, якщо питання про напад було вирішеним.
2. "Розмінування Чонгару" та "відведення військ" - це фейки. Взагалі-то ворог з Криму зайшов з декількох напрямків, причому, більшість якраз через кримський перешийок, а був Чонгар замінований, чи ні, не мало жодного значенню, у них ще й десантні кораблі були напоготові. Крім того, для їхнього пересування зі сходу ніяких Чонгарів не потрібно. От звідки ти взяв, що "Чонгар було розміновано"? З інфопомийок?
3. Розведення (не відведення військ) відбулося лише на пару кілометрів на декількох маленьких ділінках, і це, навпаки, посилило боєздатність ЗСУ. Наприклад, у Золотому (де це розведення відбулося) ЗСУ тримались найдовше, у той час як на інших ділянках, де не проводилось розведення, ЗСУ відступили у перші ж дні.
01.05.2026 02:50 Ответить
Аби шо ляпнуть.А що ти робив з 2014?Може пішов добровольцем в АТО?В яку хвилю?Влітку 14 8 БТГр кацапів разом з бойовиками влаштували декілька котлів і їх не було кому зупинить.
30.04.2026 22:15 Ответить
1. "А що ти робив з 2014?Може пішов добровольцем в АТО?"... От я саме про це і пишу, що якщо б у 2014 році була оголошена загальна мобілізація, мене б не питали, що я робив і що я хочу, і всі ті, хто міг та зобов'язаний воювати, були б у війську.
2. Звичайно, що коли загальна мобілізація не оголошена, і чисельність українського війська була малою, окупантам легко було організовувати котли, і їх не було кому зупинити!!! Ти ж сам це підтверджуєш!!! Як же при такій небезпеці питання загальної мобілізації було проігноровано?!! Певно, що наш президент тоді не дуже хотів, щоб кацапів було кому зупиняти. Така проста і логічна думка не приходить тобі у голову?
01.05.2026 02:34 Ответить
між 2014 і 2022 ще був період з 2019 по 2022, чи про нього вже не прийнято згадувати?
30.04.2026 22:29 Ответить
Чого ж забув?! Активних бойових дій з 2019 по 2022 не велось. Навіщо тоді було оголошувати воєнний стан та загальну мобілізацію? "Хай буде"? Ці заходи потрібні для ведення бойових дій, а не для того, щоб військо стояло без діла, людей тримали, замість того, щоб вони працювали в економіці, та ще й задарма отримували зарплату.
01.05.2026 02:24 Ответить
а як в цей час готувались до широкомасштабного наступу? він же стався не в 2014, а в 2022, коли вже 3 роки активно виправлялися дії попередньої влади. так що ця влада не встигла зробити за 3 роки (чи, навпаки, встигла зробити), що ворог моментально захопив північ, схід і південь?
01.05.2026 03:11 Ответить
Справа у тому, що ми зараз розглядаємо ретроспективно, коли широкомасштабний наступ вже відбувся. До 2022 року його мало хто прогнозував, хоча, для деяких розумних людей (наприклад, для мене ) це було очевидним. І як би суспільство сприйняло погіршення свого фінансового стану через примарне очікування широкомасштабного наступу? А як, за великим рахунком, до нього можна було підготуватись? Які ваші пропозиції? Ні, звичайно, знаючи, можна було щось покращити, якісь військові програми більше профінансувати, але ж, ми знаємо, скільки на це потрібно грошей, і без західної допомоги це було б неможливим. А Захід нам почав допомагати коли вже війна почалась, і то не відразу. Але, щось можна було зробити заздалегідь, я і теперішню владу повністю не виправдовую. Але ця влада принаймні юридично та організаційно після початку широкомасштабного наступу все правильно зробила, домоглася отримання західної допомоги.
01.05.2026 03:32 Ответить
Читаю оцей твій потік свідомості й щиро не можу зрозуміти: чи ти з Місяця прилетів, чи з глибокої коми вчора вийшов , чи просто з дуба гепнувся до низу головою об асфальт, що в тебе така люта амнезія? Писати, що мобілізація в нас почалася тільки у 2022-му - це треба мати пам'ять навіть не як у золотої рибки, а як у відкритого йогурту. Ти взагалі де був у 2014-му, коли черги в ТЦК стояли , і країна пройшла через шість хвиль мобілізації? У черзі за новим айфоном ховався чи фікуси на Марсі вирощував? А оце твоє марення про «нечисленних бойовиків, яких можна було легко вибити» - це взагалі окремий вид історичного ідіотизму. Розкажи це хлопцям, які під Іловайськом та Дебальцевим зупиняли кадрову російську армію з танками й важкою артою, поки ти, мабуть, у танчики на комп'ютері грав і вчив історію по надписах на стінах громадських туалетів. Таке враження, що ти вісім років проспав у кріокамері, а тепер прокинувся і лізеш повчати всіх з виглядом академіка, Перед тим як видавати таку космічну дурню про воєнний стан і «про*бані» можливості, спробуй хоча б раз відкрити гугл, а не просто ганьбитися на весь білий світ. Більше не пиши такоі дурні, і хоча б цікався темою про яку пишеш, і не псуй повітря своїми такими «експертними відкриттями космічного масштабу'' , бо соромно за тебе навіть тим, хто з тобою не знайомий.....
30.04.2026 23:16 Ответить
Ботам не соромно....їм з В"єтнаму видніше....
01.05.2026 00:04 Ответить
1. "Ти взагалі де був у 2014-му, коли черги в ТЦК стояли"... Ти, через недолугість, навіть не розумієш різницю між добровольцями та мобілізізованими. А загальна мобілізація дійсно проводилась лише з 2022-го року.
2. https://lb.ua/society/2015/01/23/293074************************************.html За данними українського Генштабу (часів Порошенка) за весь час бойових дій на Донбасі під час АТО на Донбасі одномоментно перебувало не більше 10 тисяч російських військових.
3. Я не тільки гуглом можу користуватись, а все, що відбувалось на Донбасі, бачив своїми очима. І пам'ять у мене добра, і я пам'ятаю аргументи президента, коли його питали, чому він не оголошує воєнний стан та загальну мобілізацію. Він казав, що країні, у якій оголошено воєнний стан, не продають зброю і не надають фінасову допомогу. Я ми зараз бачимо, це була брехня. А ще він казав, що альтернативи мирним Мінським угодам немає, і військового вирішення конфлікту не існує, у той час, як Путін закріплявся на Донбасі, збирав армію, і готувався до широкомасштабного наступу.
4. До речі, а як так сталось, що вже після підписання Мінських мирних угод (фактично, капітуляції) рашисти захопили Дебальцеве? Порошенко ж заявив, що у разі порушення Путіним Мінських угод, від ці угоди скасує.
01.05.2026 02:17 Ответить
зеля - злочинець! і робить усе щоб йому це все зійшло, мила вам навіть у дупу запихав...
01.05.2026 01:54 Ответить
Можливо його спіймали і заднім числом тепер буде СЗЧ ??
Де докази що то військовий а не цивільний
30.04.2026 21:34 Ответить
У тебе біполярний розлад. Якщо він не військовий, то як його можна заднім числом приписати до СЗЧ?
30.04.2026 21:57 Ответить
Триполярний, вчи матчастину. Спіймали, написали, - в частину.
Пошевели тим єдиним шнурком, який в тебе з'єднує два вуха.
01.05.2026 00:07 Ответить
Ти, недоумкувата, не розумієш, що таке військовий облік, і як він здійснюється, як людина потрапляє до військової частини, як служить. Цивільну людину не можливо записати заднім числом у якусь війському частину! В принципі неможливо! Тим більше, що ТЦК та військові частини - це різні організації. ТЦК може у себе щось написати, але там не можуть підробити документи у військових частинах. Та і не потрібно це нікому, бо людина вже здійснила тяжкий кримінальний злочин, і їй дорога не до ЗСУ, а до тюрми, хто б вона не була.
01.05.2026 01:50 Ответить
Якої влади, тими, що будують ''династію'', а при шухеру втікають до Ізраїлю?
30.04.2026 21:46 Ответить
кришуючий мєнт встановив світовий рекод в спринті, по бігу за "аптєчкою"? ))
30.04.2026 21:21 Ответить
а що там по справі Русінова?
30.04.2026 21:22 Ответить
ДБР розслідує.Сплили деякі подробиці.Колись покажуть відео з камери.
30.04.2026 22:19 Ответить
Так це перші ластівки, це як сніжний ком, якщо мобілізацією не займатися а займатися бусифікацією то воно таке і буде траплятися, хфедоровффф обіцяв щось змінити, ну і де ці зміни? Як ловлять так і ловлять (Одеса , 10 рил на одного)
30.04.2026 21:23 Ответить
30.04.2026 21:45 Ответить
По вулиці князя Володимира, маста Рівне.

Это один случай, или вы не в курсе?
01.05.2026 02:30 Ответить
Що за маячня?
30.04.2026 21:26 Ответить
жизть
30.04.2026 21:36 Ответить
У Сил ТЦК, похоже , сложилась определенная репутация. Уже сначала стреляют, до "оповещения". Позор ВСУ. Но все збс.
30.04.2026 21:27 Ответить
Та прям....брехливих тецекашників і мєнтів послухай.....
01.05.2026 00:12 Ответить
Щось вже версії розходяться. Раніше ж писали, що ТЦКшники побачили чоловіка і вирішили "перевірити документи", але при наближенні він почав стріляти... Тепер виходить, що вони сиділи, нікого не чіпали і тут раптом чоловік почав стріляти по них.
30.04.2026 21:31 Ответить
Потім напишуть що чекав в засаді та підступно напав на наряд Оповіщення і СП
30.04.2026 21:35 Ответить
Ну так, Під різні версії різні види тцкшників, є три вида які там "працюють": працівники, військові, і робітники тцк яку версію озвучать під тих і підбирають.
01.05.2026 00:11 Ответить
Прибирайте це позорне "оповіщення" з вулиць взагалі, вже і всякі бантустани над нами сміються 🤦
30.04.2026 21:35 Ответить
ти ващє кончений ? Лисому з Кварталу йти в окопи ? Чи Юзіку або синам Гетьманцева ?
30.04.2026 21:38 Ответить
Люди вже зробили свій вибір у 2019 році. Їх же ніхто не примушував ставити галочку навпроти героя фільму ''слуга народу''?
30.04.2026 21:50 Ответить
Спробували, але не знали, що точкі сахранєнія немає
30.04.2026 21:58 Ответить
Спробували.То чого зараз скиглите?Це розплата за тупість.
30.04.2026 22:22 Ответить
У сзч по формі, на веліку, щей зі зброєю, на кого розрахована ця туфта?
30.04.2026 21:37 Ответить
Як в анекдоті про Штірліца в будьоновці та з парашутом в центрі Берліну.
30.04.2026 21:45 Ответить
а как в сзч ходят??? в галстуке???))) сейчас даже на бзвп с оружием ездят)))
30.04.2026 21:55 Ответить
Скільки зараз роліків по інтернету гуляє - просто жах, мусора бикують, кришують те тцк разом з яким вони порушують конституцію України, закони України, займаються відвертим геноцидом, приниженням гідності людей, відкритим рекетом та таке інше, а потім коли їх ловлять одразу білі та пухнасті і то все іпсо, немає жодного виправдення цієї ганебної системи - зевлада грабує і гвалтує народ України 24/7 прикриваючись війною, яку ніхто не об'явив тож якщо конституція на паузі - не бідькайтесь коли прилітає отаке а далі буде
30.04.2026 21:41 Ответить
30.04.2026 21:42 Ответить
Да, жить становится всё веселей может всё таки убрать оповестителей с улиц а если нет то боюсь станет ещё веселей...
30.04.2026 21:54 Ответить
Тут оселедцiв немае, остепенiться Ваню.
30.04.2026 22:07 Ответить
Всё гораздо хуже у тебя мозгов немае...
30.04.2026 22:18 Ответить
30.04.2026 21:56 Ответить
В нас дезертирів цнотливо називають сзч.А цей мало що дезертир,вкрав зброю,стрілянину влаштував.Сидітиме 10-12 років.Нехай дякує що не пристрелили при затриманні.
30.04.2026 22:28 Ответить
Це де таке написано було??? Вологі мрії зелебоба????
01.05.2026 00:15 Ответить
беркут хоть в рашу втікав, тцкашники куда бігтимуть? ідіоти, пристроїв свою сраку то хоть сиди і не бикуй
30.04.2026 22:56 Ответить
Тцк це система і виконавці.Їм дали добре на це все.Хто?Не забувайте що основа це ВЛ !!! Ця погань медична загубила десятки тисяч життів !!І не несе відповіді за це і далі вбиває.
30.04.2026 23:05 Ответить
Суспільство злякане,знервоване,зле,чим далі тим гірше буде.Влада вже не контролює процес.Війна заради війни.Військові виснажені,задовбалися у всьому .І п@дарів валити і внутрішне розгрібати в бригадах.А цьому лайну ні кінця ні края.Влада не розуміє якщо силою затягувати це вже дупа і кінець владі.Люди хочуть жити спокійно вже.А два дебіла не найдуть рішення.Вперлися рогами.
30.04.2026 23:03 Ответить
Яка війна ради війни. Ти про що мелеш, гнидо кацапська?
01.05.2026 00:13 Ответить
Все він вірно сказав. Ви не зрозуміли.
01.05.2026 00:17 Ответить
Все вірно я зрозумів.
01.05.2026 00:18 Ответить
«Унаслідок обстрілу двоє осіб дістали тілесні ушкодження від уламків скла»
😄😄
30.04.2026 23:12 Ответить
В памперси наклали напевн!😉
01.05.2026 00:18 Ответить
Я так розумію що тцк вже ніхто не контролює і роблять те що схочуть, який президент така й мобілізація...
30.04.2026 23:16 Ответить
настало врємя нєвєроятних історій
30.04.2026 23:16 Ответить
Провал мобілізації і 500 тис. випадків СЗЧ дуже просто пояснити: у внутрішньому та зовнішньому тилу вже понад 4 роки війни знаходиться суттєво більше 1 млн. чол. так званого "оперативного резерву", відтак кожен цивіліст природно буде противитися бусифікації, а кожен із сотень тисяч вже бусифікованих (насамперед, бусифікованих цивілістів) на цьому тлі - має нульову мотивацію ризикувати здоровям та життям. І найголовніше: як може почуватися військовий на фронті та потенційна жертва бусифікації, коли в тилу та на самому фронті процвітає мародерство на крові.
30.04.2026 23:23 Ответить
А яку мотивацію мають "викладачі" ЗВО, в яких лише на папері рахуються "здобувачі освіти" віком 25+, або взяті на роботу в коледжі, ЗВО на посаду викладачів слюсарі, сантехніки, водії маршруток, що ніякого відношення до освіти не мають)??
30.04.2026 23:30 Ответить
Не до кінця розумію цей словесний сумбур. Очевидно одне: в цій країні все із захистом було б добре, якби не було цього безбожного мародерства на крові, якби мобілізаційна черга починалася з оперативного резерву (колишні строковики, працівники та експрацівники силових органів, митниці, прокуратури іт.п.), а не із непідготовлених калік-цивілістів. Натомість в Україні в цьому контексті майже все було перевернуто з ніг на голову.
30.04.2026 23:46 Ответить
В нас главний "юрист" освіту здобув на тому факультеті, якого в помині не було, коли воно гнусяве там вчилось. До того ж, не вчилось воно, а по клавішам нацюцюрником бринькал перед мацкалями....а ви кажете, слюсарі....🤣
01.05.2026 00:24 Ответить
Не просто мародерство а повноцінний бенкет за рахунок вкрадених грошей, допомоги.
01.05.2026 00:12 Ответить
Агов, Командуваче сухопутних військ України!
Дайте дозвіл в таких випадках застосовувати військовим ТЦК та СП нарізну зброю на ураження зловмисника, і питання буде закрите раз й назавжди!
30.04.2026 23:25 Ответить
Свєта, тобі особисто дамо парабелум і вперед! Йди до них прямо до командувача і запропонуй йому своє рішення!
01.05.2026 00:13 Ответить
....і медальку....без медальки москолота комуняцька не могьот!🤣
01.05.2026 00:25 Ответить
Ага, і буде як мальчиш кибальчиш😂
01.05.2026 00:28 Ответить
👍🤣🤣
01.05.2026 00:33 Ответить
Дивіться, ще один ,,герой'' з болот підмосков'я об'явився! Бра Ппх Реєстрація: 26.04.2026 Транслює прямий репортаж із найзапеклішої ділянки фронту - з черги за лате в Буковелі!!! Як там воіне , твій бойовий дух після ,,героїчного виходу з оточення'' в Ужгородському котлі? Не сильно тебе там контузило пробкою від шампанського, поки ти там ,,оборону'' тримав? Слухай, твоє оцьо ,,іди воюй, а не в Америці сиди'' - це вже настільки заїжджена платівка, що навіть у підмосковних кураторів від неї нудота. Ти коли цей коментар із методички копіював, хоч би перевірив, чи в тебе роги й копита з-під того українського прапорця на аватарці не сильно стирчать. Хоча куди там - твоя ,,свіжа'' реєстрація і нуль думок у голові видають тебе з потрохами.Ти зараз виглядаєш як той шпигун-невдаха з анекдоту: ніби і в вишиванці, і прапорець приліпив, а за тобою парашут із клеймом ,,Made in Russia'' по асфальту волочиться, іскри вибиває і гуркоче на весь інтернет. Але ж ти робиш вигляд, що ніхто нічого не помічає. Абсолютно всі чмошні боти як ти паляться на одному й тому самому: інтелект як у зубочистки, а риторика - як за командою ,,фас'' із болота. Перед тим, як відкривати свій ,,експертний'' рот і розповідати, кому і де бути, спробуй хоча б змінити текст у методичці, бо цей запах дешевого кремлівського перегару вже ніяким парфумом не замаскуєш.Твій ,,диванний патріотизм'' тхне казенними рублями за версту. Скрути свій парашут і повзи назад у свій загін, поки тебе остаточно не розібрали на запчастини за твою примітивність.....
01.05.2026 02:08 Ответить
 
 