Открыл стрельбу по военным ТЦК и полицейскому на Ривненщине: задержан военнослужащий

На Ривненщине правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь по военнослужащим ТЦК и полицейскому. Им оказался 48-летний военнослужащий.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали задержания

В Офисе генпрокурора заявили, что инцидент произошел около 17:00 в Дубенском районе на Ривненщине.

По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде. Он остановился недалеко от служебного автомобиля, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранитель, достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и произвел несколько очередей выстрелов в направлении автомобиля.

Вследствие обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Их госпитализировали. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.

Подозрение

После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

Задержанному готовится уведомление о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей и дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

