Мужчина открыл стрельбу из автомата по военным и полицейским в Ровенской области: его разыскивают. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и сотруднику правоохранительных органов в Ровенской области.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В результате стрельбы ранены два человека. Личность злоумышленника установлена. Руководителем полиции Ровенской области введена специальная полицейская операция.

Вчера, 29 апреля, около 17 часов военнослужащие группы оповещения совместно с полицейским офицером общины в селе Верба Дубенского района заметили мужчину, который шел с велосипедом в руках.

Приблизившись к мужчине с целью проверить документы, тот из автомата открыл огонь по военным и полицейскому", - говорится в сообщении.

В результате перестрелки ранены военный и правоохранитель.







Начато производство по факту покушения на умышленное убийство. Полицейские разыскивают нападавшего.

Приметы нападавшего

48 лет, худощавого телосложения, рост ориентировочно 170 см, короткие волосы с сединой.

Был в камуфляжной одежде.

Контактные номера телефона: дежурная часть 0500327234, 0365632702.

По данным правоохранителей, говорится о жителе Дубенщины - Калинине Павла Сергеевича, 1978 г.р.

"Разыскиваемый может быть вооружен, поэтому будьте осторожны и не пытайтесь самостоятельно его задержать. В случае обнаружения - не приближайтесь!" - подчеркнули там.

