Мужчина открыл стрельбу из автомата по военным и полицейским в Ровенской области: его разыскивают. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и сотруднику правоохранительных органов в Ровенской области.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В результате стрельбы ранены два человека. Личность злоумышленника установлена. Руководителем полиции Ровенской области введена специальная полицейская операция.
Вчера, 29 апреля, около 17 часов военнослужащие группы оповещения совместно с полицейским офицером общины в селе Верба Дубенского района заметили мужчину, который шел с велосипедом в руках.
Приблизившись к мужчине с целью проверить документы, тот из автомата открыл огонь по военным и полицейскому", - говорится в сообщении.
В результате перестрелки ранены военный и правоохранитель.
Начато производство по факту покушения на умышленное убийство. Полицейские разыскивают нападавшего.
Приметы нападавшего
48 лет, худощавого телосложения, рост ориентировочно 170 см, короткие волосы с сединой.
Был в камуфляжной одежде.
Контактные номера телефона: дежурная часть 0500327234, 0365632702.
По данным правоохранителей, говорится о жителе Дубенщины - Калинине Павла Сергеевича, 1978 г.р.
"Разыскиваемый может быть вооружен, поэтому будьте осторожны и не пытайтесь самостоятельно его задержать. В случае обнаружения - не приближайтесь!" - подчеркнули там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
30 квітня 2026 року, близько ___ години ___ хвилин, в районі ____ озброєний автоматом дезертир, веломобільний, наскочив на патруль ТЦК, відкрив безладний вогонь та зник з місця події.
Є втрати - двоє 300-ті.
Це наслідки порушення закону державою і президентом з міністрами!!
Відтак, всі пояснення провалу мобпроцесу стають очевидними.
«У нас поліцейських офіцерів громад запрошують на похорон. На похорон хлопців, яких вони мобілізували. Начальника райвідділу, поліцейського громади, патрульного там ненавидять. Вони не витримують цього та звільняються. Хтось бере повістки і йде воювати», - заявив він.
Вони самі вибрали цю роботу, тож нєх скиглити що вже почорніли від проклять людських. Особисто мені страшно себе навіть уявити себе на їх місці - когось запакувать, а потім до кінця життя знати що залишив малих дітей без шматка хліба.
Щойно новина про поліцію, ТЦК..аж гай шумить.Таке враження, що всі обурені мають на меті посіяти розбрат між ними і людьми. Насамперед це вигідно рашистам. Нажаль видно, що у нас дуже багато бажаючих допомогти їм у цьому. Прикро...
Чтобы затмить сводки из США.
