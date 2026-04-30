Новости
18 210 265

Мужчина открыл стрельбу из автомата по военным и полицейским в Ровенской области: его разыскивают. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и сотруднику правоохранительных органов в Ровенской области.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В результате стрельбы ранены два человека. Личность злоумышленника установлена. Руководителем полиции Ровенской области введена специальная полицейская операция.

Вчера, 29 апреля, около 17 часов военнослужащие группы оповещения совместно с полицейским офицером общины в селе Верба Дубенского района заметили мужчину, который шел с велосипедом в руках.

Приблизившись к мужчине с целью проверить документы, тот из автомата открыл огонь по военным и полицейскому", - говорится в сообщении.

Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области

Читайте также: Совершено нападение на ТЦК в Яворове: двое злоумышленников задержаны, одного разыскивают

В результате перестрелки ранены военный и правоохранитель.

Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области
Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области
Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области

Начато производство по факту покушения на умышленное убийство. Полицейские разыскивают нападавшего.

Читайте также: В Киеве Нацполиция задержала двух мужчин, которые вымогали у жены мобилизованного $20 тыс. за освобождение из ТЦК

Приметы нападавшего

48 лет, худощавого телосложения, рост ориентировочно 170 см, короткие волосы с сединой.

Был в камуфляжной одежде.

Контактные номера телефона: дежурная часть 0500327234, 0365632702.

По данным правоохранителей, говорится о жителе Дубенщины - Калинине Павла Сергеевича, 1978 г.р.

Чоловік стріляв з автомата по військових та поліції на Рівненщині

"Разыскиваемый может быть вооружен, поэтому будьте осторожны и не пытайтесь самостоятельно его задержать. В случае обнаружения - не приближайтесь!" - подчеркнули там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время перевозки в мобилизационный центр на Буковине

Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области
Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области
Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области
Мужчина стрелял из автомата по военным и полиции в Ровенской области

Топ комментарии
+60
Просте питання: хіба під час мобілізації 2014-2015 такий жах мав місце? Чому тоді система працювала НОРМАЛЬНО?
30.04.2026 10:37 Ответить
+42
Що значить "А коли ато мобілізація не проводиться"? Шість хвиль мобілізації було в 2014-2015!
Так, не все було гладко, але загалом провели краще, ніж зараз! Необхідну кількість мобілізували і все працювало більш-менш чітко та законно!
Хіба подібні напади на представників військкоматів були? Ні!
Хіба були якісь масові скандали, порушення прав, бусифікація, призив осіб із серйозними хворобами? Ні, ну може хіба дуже рідкісні одиничні випадки! Кацапня намагалася запустити іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію" і всі ми ржали з того!
30.04.2026 10:50 Ответить
+36
От йшов,шов...побачив ТЦК с полицейскими...А чи не обстрілять мені їх,подумав він...Достав автомат і відкрив вогонь...Як цей пздж вже достав.Займалися б кожен своєю справою,а не кошмарили пересічних,цих би случаев не було...як не було їх с 14 року до 23
30.04.2026 10:49 Ответить
Уривок зі зведення:
30 квітня 2026 року, близько ___ години ___ хвилин, в районі ____ озброєний автоматом дезертир, веломобільний, наскочив на патруль ТЦК, відкрив безладний вогонь та зник з місця події.
Є втрати - двоє 300-ті.
30.04.2026 12:40 Ответить
Салдафон Верес, сказав що справедливості і закону не буває при мобілізації на війну, це означає, що люди теж не повинні притримуватись закону, і він також не підтримується закону на війні.
Це наслідки порушення закону державою і президентом з міністрами!!
30.04.2026 12:41 Ответить
Пригоди рашен алкашен в Україні🥴
30.04.2026 12:43 Ответить
В кожного з читачів Цензора (а це - сотні тисяч громадян) є подібна ситуація: знайомий, 1977 р.н., строкова служба в ЗСУ в десантно-штурмових військах, понад 25 р. служби в поліції, з 24.02.22 оформлено фіктивну інвалідність 3ї групи, відтак - робота у відділі кадрів одного із міських ТЦК.

Відтак, всі пояснення провалу мобпроцесу стають очевидними.
30.04.2026 12:43 Ответить
Робота з ТЦК знижує довіру до поліції до нуля. У нас великий некомплект, відтік розпочався у 2024-2026 роках. Більшість звільняється, бо не хоче займатися мобілізацією, - голова патрульної поліції Фацевич

«У нас поліцейських офіцерів громад запрошують на похорон. На похорон хлопців, яких вони мобілізували. Начальника райвідділу, поліцейського громади, патрульного там ненавидять. Вони не витримують цього та звільняються. Хтось бере повістки і йде воювати», - заявив він.
30.04.2026 12:49 Ответить
Якось по кацапськи у нас люди думають. Звинувачувати у смерті близкого тобі чоловіка людей які його мобілізували, а не *****. Кацапи українців звинувачують у загибелі своїх солдат, і наші ж наших звинувачують у загибелі своїх.
30.04.2026 13:05 Ответить
Так а труну і горе в конкретну сім'ю приносить не абстрактне х...ло, а конкретний людолов, хіба ні?

Вони самі вибрали цю роботу, тож нєх скиглити що вже почорніли від проклять людських. Особисто мені страшно себе навіть уявити себе на їх місці - когось запакувать, а потім до кінця життя знати що залишив малих дітей без шматка хліба.
30.04.2026 13:44 Ответить
А, тобто не кацапські окупанти горе приносять, ні, "людолови" горе приносять? Ти, ботяра кацапська, за скільки срібних продав Батьківщину кацапським загарбникам?
30.04.2026 13:49 Ответить
Якби, ця так звана українська влада не розкрадала 30 років Україну, не мородерила ЗСУ, підвищувала обороноздатність, то ***** даже би не зміг би подивитися косо в сторону України. Але війна для українських бариг, для московських бариг це бізнес, договорняк. Сьогодні українська влада волає на весьь світ, щоб всі ізолювали московію, а самі в той час відремонтували нафтопровід для отримання кацапами нафтодоларів, які з цього мають можливісь вбивати українців.
30.04.2026 19:26 Ответить
По нафтопроводу, впевен, наші західні ,,партньори,,нам же руки й викручують. Просто без розголосу.
30.04.2026 19:29 Ответить
В разі небезпеки "бий", "біжи" або "замри". Він вибрав. Нічого не вдієш - небезпека є небезпека.
30.04.2026 13:06 Ответить
Дивує чому немає стільки дописів під новинами про обстріли,загиблих, поранених.Там одиниці реагують, або зовсім немає. Це вже не викликає засудження чи співчуття?
Щойно новина про поліцію, ТЦК..аж гай шумить.Таке враження, що всі обурені мають на меті посіяти розбрат між ними і людьми. Насамперед це вигідно рашистам. Нажаль видно, що у нас дуже багато бажаючих допомогти їм у цьому. Прикро...
30.04.2026 13:13 Ответить
Ви використовуєте хибний агітаційний тренд , який не є актуальним для даного типу суспільства. Уважно дослідіть психологічну модель об'єкту впливу і можливо підберете належну концепцію яка стане ефективною.
30.04.2026 13:35 Ответить
Обов'язково скористаюся вашою порадою.) Дякую.
30.04.2026 13:59 Ответить
Вони працюють лише по методичкам, які видали в ОПУ. Їх не цікавлять загиблі цивільні, обстріли... Вони "прокидаються" лише тоді, коли є загроза для влади, її некомпетентність, "пройоби режиму"...
30.04.2026 22:41 Ответить
Нічого дивного.Під такими дописами половина кацапи під VPN,половина сцикунів/ухилянтів.Такі новини використовують як виправдання власної нікчемності і боягузства.
30.04.2026 13:48 Ответить
Це помітно.
30.04.2026 14:07 Ответить
Зєлю - ГЕТЬ !!!
30.04.2026 13:17 Ответить
З самого початку зрозумів, що вогонь відкрив не по військових, а по людоловам ТЦкунам і поліцаям. В ТЦКущних гадючниках служать не військові, а садисти і вбивці під дахом поліції. Тому заголовок брехливий. А не знаю практично ні одного випадку, коли хтось нападав на дійсних військових бо вони наші захисники.
30.04.2026 13:27 Ответить
Дезертир відкрив стрілянину - пристрельте погань! У Слов'янську така сама ******* вбила поліцейського при перевірці документів.
30.04.2026 13:39 Ответить
Та вони б мабудь з радістю так зробили, от тільки той спритнійшим виявися, оскільки пристреленим бути не хоче...
30.04.2026 13:53 Ответить
Калінін цей, більше року в піхоті в самій сраці під Покровськом. УБД. Тепер черга вам мусорам з тцкунами його замінити
30.04.2026 13:58 Ответить
А він там сам був? Чи кинув побратимів та стріляє по військових у тилу?
30.04.2026 14:11 Ответить
А якщо не кинув, а залишився сам, один без зброї і води і йому ніхто не прийшов на допомогу
30.04.2026 14:17 Ответить
Як я бачу, зброя в нього є.
30.04.2026 14:29 Ответить
Знайшов по дорозі
30.04.2026 15:38 Ответить
Якщо побратими кажуть "уходи никто тебя здесь не осудит", нормальний командир ще й тиждень дасть на дорогу
30.04.2026 14:23 Ответить
За відсутності відпусток - СЗЧ на фронті - звичайна справа. Але, якщо військовий не повертається в частину - він вже не є військовим - він є дезертиром. А якщо він у тилу відкриває вогонь по інших військових - він є злочинцем і підлягає знищенню.
30.04.2026 14:37 Ответить
Цей чоловік ніколи і не був військовим, на відміну від вас мусорів і тцкунів з вислугою. Тільки він своє відвоював а ви ні. тому може вас треба в першу чергу знищувати?
30.04.2026 14:54 Ответить
Відвоювали своє військові, що звільнені по пораненню. Він був військовим, допоки не став дезертиром. А якщо дезертир, який вже є злочинцем, відкриває вогонь по іншим військовим, або цивільним - він підлягає знищенню. Чим він відрізняється від того, хто постріляв людей у Києві?
30.04.2026 15:00 Ответить
Тим, що не він прийшов за їхніми життями, а вони за його життям чи свободою, за великим рахунком і відрізняється...
30.04.2026 23:30 Ответить
Він дезертир. За його життям ніхто не прийшов. Він має повернутись у військо, або сісти у в'язницю. А не лазити в тилу з автоматом.
30.04.2026 23:50 Ответить
Думаю йому якось видніше, що саме для нього краще і що для цього краще йому робити...
01.05.2026 00:06 Ответить
Ні *** собі! Він живе у державі і підпорядковується її законам, як і решта громадян. І державу не ***, що він собі надумав. Закон один для всіх.
01.05.2026 00:12 Ответить
Значить не витримав, вигорів. Там поліція на полігонах вчиться стріляти, то поїде на заміну
30.04.2026 14:15 Ответить
Можливо, це хтось був з "добувачів бурштину"? У них дуже багато зброї.
30.04.2026 13:49 Ответить
Тю, а чого вони не тікали? як ті київські поліцаї що кинули дитину під кулями
30.04.2026 13:54 Ответить
А он в сусідній темі аж 10 тіл на одного беззбройного накидуються і нічого, все нормально! Я думаю як би в нього була зброя то такого не було би.
30.04.2026 14:15 Ответить
Давайте больше раздадим оружия населению!
Чтобы затмить сводки из США.
30.04.2026 14:16 Ответить
Так, ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ потрібно надати дозвіл на придбання, зберігання і носіння зброї, а в тебе вже І так є
30.04.2026 14:20 Ответить
знов кацапи переймаються безпекою українців

чувак, зброю та набої можна дома виготовити, треба просто купити 3д принтер і зайти на цей сайт: https://thegatalog.com/

тому всі ці заборони працюють лише проти громадян, які виконують закони (лохи)
30.04.2026 16:12 Ответить
Служив зі мною,з березня 22-го,замазаний
30.04.2026 14:30 Ответить
Якщо вб'ють при затриманні - боти також радісно прославлятимуть виконавців?
30.04.2026 14:33 Ответить
Чому фото цього "злочинця" публікують, а фото справжніх масових вбивць-корупціонерів "ні"? Може це був адекватний самозахист від "наїзду" здебілованих та пяних від безкарності вимагачів з ТЦК? Крім того, якщо на особу направити зброю вона має право негайно стріляти на випередження. Не вірю я таким повідомленням. Якби я знав де цей пацан, то я б його не здав...
30.04.2026 14:57 Ответить
Ресурс став якийсь непослушний
30.04.2026 15:24 Ответить
Не витримує
30.04.2026 15:43 Ответить
Та щоб раз і назавжди припинити цей срач, просто здамося кацапам і все-немає ТЦК. Просто буде Росгвардія і киїок у дупу за спротив.
30.04.2026 16:16 Ответить
Чим зараз оця ху.. відрізняється від русні?
30.04.2026 17:59 Ответить
Не розводь паніку. В нас ЗСУ чисельністю більше мільйона військових. Плюс МВС - 500 тис.. Плюс судді, прокурори, СБУ, БЕБи різні МЕМи, різна чиновницька челядь, в яких більше 200 тис. , тільки нагородної зброї, ще 500 тис.. Два мільйона тільки діючих силовиків. То про яку росгвардію ти верзеш. Київ за три дні вже було. Також бачили недопалки цієї росгвардії в перші дні повномасштабного вторгнення, яких собаки розтягували.
30.04.2026 20:07 Ответить
30.04.2026 17:56 Ответить
ЕСПЧ і позов проти України і Зеленського як гаранта конституції ... на сумму завданої шкоди, у хлопця просто не витримали нерви
01.05.2026 01:48 Ответить
