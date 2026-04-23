В Киеве Нацполиция задержала двух мужчин, вымогавших у жены мобилизованного $20 тыс. за освобождение из ТЦК. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали двух сообщников, вымогавших 20 тысяч долларов у гражданской жены мобилизованного мужчины за "освобождение" из ТЦК и оформление непригодности к военной службе, применяя психологическое давление и угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Очередную схему заработка на военнообязанных пресекли оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции во взаимодействии со следователями Шевченковского управления полиции. Правда, на этот раз дельцы прибегли к радикальным методам и пытались заманить на крючок гражданскую жену только что мобилизованного", - говорится в сообщении.

Гарантировали освобождение от мобилизации

31-летний уроженец Донецкой области вместе со своей сожительницей – 27-летней киевлянкой – гарантировали освобождение ее мужа от прохождения мобилизационных процедур и из помещения одного из столичных территориальных центров комплектования. В дальнейшем обещали еще и оформить негодность к военной службе. Оплату за такую "помощь" – 20 тысяч долларов – требовали наличными и как можно быстрее.

в Киеве раскрыли схему вымогательства денег у жены мобилизованного

  • Для убедительности даже прибегали к психологическому давлению на потенциальную "клиентку".
  • Систематически звоня по телефону, дельцы угрожали быстрой отправкой ее гражданского мужа в боевую бригаду.
  • А чтобы не попасть в руки правоохранителей во время получения желаемого "вознаграждения", осуществляли наблюдение за местом встречи и окружающей обстановкой, однако без успеха. Полицейские помешали злоумышленникам и задержали их "на горячем".

До восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества

Соучастникам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Шевченковская окружная прокуратура города Киева.

Бандитизм та рекетирство. Вдіваєш форму баклаклаву бусіка потрьопаного паро друзів і вуаля ви маладой бізнесмен
23.04.2026 15:33 Ответить
"Двох чоловіків" з яких один жінка.
23.04.2026 15:47 Ответить
Так багато новин про тцк останнім часом. Цікаво чому🤔.
23.04.2026 15:39 Ответить
Можна навіть іноді відвозити незговірчивих клієнтів і здавати в ТЦК. Там не відмовлять.
Просто бізнес.
23.04.2026 15:52 Ответить
Так багато новин про тцк останнім часом. Цікаво чому🤔.
23.04.2026 15:39 Ответить
Тому що попит народжує пропозицію. Дуже багато стало бажаючих обміняти власні гроші на самі знаєте що. От і ділків розплодилося як мух. Починаючи від банальних шахраїв та переправників на надувних колах, до тцкашників та голів тцк з головами влк. Не було б попиту-і ділків було б значно менше.
23.04.2026 15:48 Ответить
Це не вчора почалося, а відбувається вже кілька років.
Згадайте, коли голобородько махнув шаблею і одним махом звільнив усіх воєнкомів.
23.04.2026 15:55 Ответить
Звичайно що кілька років, ще у 2022 почалося, коли добровольців під воєнкоматами не стало. Але за останній час зросла кількість небажаючих йти на захист країни.
23.04.2026 16:05 Ответить
Безкарність та вседозволеність принесла свої плоди.
Стали більш нагло та відверто "оповіщувати" населення.
23.04.2026 16:12 Ответить
Я так розумію "жертва" знаходилась в ТЦК, який "нєувіноватий", бо здирництвом займались "цвільні особи"...

Мораль - ТЦК став жертвою розборок цивілів. А в особистих окремих полках Сирського недокомплект на одного "бусіфіканта".
23.04.2026 15:40 Ответить
Держава зробила прецидент і сама з ним бореться. Тобто права рука бориться з лівою, імітуючи саму боротьбу...
23.04.2026 15:46 Ответить
Це шедевр. А якщо припустити, що один з чоловіків - єврейка... йой, що ж тоді розпочнеться
23.04.2026 15:58 Ответить
Не вісім років требо давати , а 18 або 28 . Може тоді той "бізнес" стане не рентабельним !!!
23.04.2026 15:47 Ответить
Що ви ото починаєте?
Зараз як чортик з табакерки вискочить Веніславський, із заявою, що це не масове явище.
23.04.2026 15:50 Ответить
 
 