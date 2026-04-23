В Киеве Нацполиция задержала двух мужчин, вымогавших у жены мобилизованного $20 тыс. за освобождение из ТЦК. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали двух сообщников, вымогавших 20 тысяч долларов у гражданской жены мобилизованного мужчины за "освобождение" из ТЦК и оформление непригодности к военной службе, применяя психологическое давление и угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Очередную схему заработка на военнообязанных пресекли оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции во взаимодействии со следователями Шевченковского управления полиции. Правда, на этот раз дельцы прибегли к радикальным методам и пытались заманить на крючок гражданскую жену только что мобилизованного", - говорится в сообщении.

Гарантировали освобождение от мобилизации

31-летний уроженец Донецкой области вместе со своей сожительницей – 27-летней киевлянкой – гарантировали освобождение ее мужа от прохождения мобилизационных процедур и из помещения одного из столичных территориальных центров комплектования. В дальнейшем обещали еще и оформить негодность к военной службе. Оплату за такую "помощь" – 20 тысяч долларов – требовали наличными и как можно быстрее.







Для убедительности даже прибегали к психологическому давлению на потенциальную "клиентку".

Систематически звоня по телефону, дельцы угрожали быстрой отправкой ее гражданского мужа в боевую бригаду.

А чтобы не попасть в руки правоохранителей во время получения желаемого "вознаграждения", осуществляли наблюдение за местом встречи и окружающей обстановкой, однако без успеха. Полицейские помешали злоумышленникам и задержали их "на горячем".

До восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества

Соучастникам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Шевченковская окружная прокуратура города Киева.

