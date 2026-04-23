Мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время перевозки в мобилизационный центр на Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черновицкой области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время их перевозки в мобилизационный центр.

Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 год) возник конфликт.

"В ходе ссоры подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье", - говорится в сообщении.

29-летний мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве.

Состояние военных

Двум военнослужащим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый взят под стражу.

Мужчина напал на военных ТЦК в Черновицкой области
Топ комментарии
+23
Видимо не хотел чтобы его куда-то везли как барана без его на то согласия...люди же это люди а не скотина...
23.04.2026 12:52 Ответить
+14
а де уранові карєри ? чи ляпнуло нікчемне бо ботяра подоляківська засрана.
23.04.2026 12:47 Ответить
+13
Хто тепер повірить ТЦКашникам, в очах людей вони всі бандити.
23.04.2026 12:58 Ответить
тепер рочків 8 буде на урановому карьєрі працювати рудокопом, а потім сдохне від хвороб. Зате не в армії
23.04.2026 12:35 Ответить
Ясна річ, що жоден адекватний підрозділ такого не захоче взяти. Тому лише каторга для таких
23.04.2026 12:40 Ответить
а якби мав карабіна, чи бодай короткоствол, то пішов би Україну боронити добровільно в ЗСУ

чи не так ?

дайшь огнєстрєл в кожні дурні руки !

.
23.04.2026 12:46 Ответить
За Вашою логікою, якби він мав авто, то давив би всіх підряд? То що, будете агітувати за заборону приватних автомобілів?
23.04.2026 13:51 Ответить
бульбосранець, не переживай, вас всіх з кацапами переб'ють
23.04.2026 14:43 Ответить
а де уранові карєри ? чи ляпнуло нікчемне бо ботяра подоляківська засрана.
23.04.2026 12:47 Ответить
На Урані звичайно ж🤣.
23.04.2026 13:08 Ответить
В Жовтих Водах.
Відновимо ядерну програму, нехай ухилєси попрацюють на благо нації.
23.04.2026 13:11 Ответить
Спиляй гарду на своєму ножику, ухилєсік - порада зі старого мудрого анекдоту)))
23.04.2026 13:29 Ответить
Видобуток уранової руди в Україні сьогодні відбувається на трьох родовищах: Мічурінському, Центральному, Новокостянтинівському. Усі три родовища розташовані на території Кіровоградської області.
23.04.2026 13:20 Ответить
Забезпечення АЕС: Перероблений уран використовується для виробництва палива для ядерних реакторів українських атомних електростанцій. Запаси Кіровоградщини здатні забезпечувати роботу всіх АЕС України протягом тривалого часу.
Експорт: Частина видобутого уранового концентрату, який не переробляється в Україні (через відсутність потужностей з конверсії та збагачення), продається за кордон.
А враховуючи те що твели у нас всі імпортні, то ніхріна в нас не збагачується і паливо не створюється. Тобто ми просто сировинний придаток, який не виробляє ні копійки доданої вартості
23.04.2026 13:35 Ответить
А обладнання для збагачування урану у нас ніколи і не було. Твели завжди були кацапські. Добре, що прийняли рішення перейти на американські твели.
Дивлячись на досвід Ірану у нас центрифуг для збагачення урану ніколи не буде.
23.04.2026 14:08 Ответить
Дуринда, в Україні уран є, і немало.
23.04.2026 13:46 Ответить
А ти в армії ким працюєш?
23.04.2026 13:09 Ответить
Писав не я, скопіював, бо правда Давайте подивимось що у правовій державі чекає на нападника на військового з ТЦК. Він вчинив злочин - отже його заарештує поліція як будь-якого іншого злочинця. Під час арешту йому мають зачитати права. Заарештований має право подзвонити, має право на адвоката, його не мають права бити якщо він не чинить опору. Його мають утримувати в офіційній, облаштованій камері у гідних умовах. Поки нема рішення суду - він тільки підозрюваний, а не злочинець! Без рішення суду за 72 години його мають відпустити навіть якщо він справді скоїв злочин! У суді він або адвокат може себе захищати, може просити вийти під заставу, домашній арешт або просто підписку. І повернеться до дому чекати наступного суду! Бо за Конституцією позбавити волі людину може ТІЛЬКИ СУД!

Що чекає громадянина, якого представники ТЦК запхали в бус? Телефон відберуть, адвоката не пустять навіть якщо є, відвезуть у "підвал" (таємну в'язницю ТЦК) де умови гірші ніж на зоні, будуть бити аби підписав документи. Стане погано - швидку не викличуть. Родичі підуть до поліції з заявою про зникнення або викрадення людини - поліція нікого не знайде!

Яким чином ТЦК надана влада позбавити людину не тільки Конституційних прав, а навіть прав людини?!

Досить цієї брехні! "Гарант Конституції" має або поважати "вільних людей вільної країни" та припинити брехати про мобілізацію. Або визнати що "воля скінчилася", як в Параші - але тоді надати можливість виїхати з країни усім, хто не хоче жити без волі (як зробила Параша).

Не треба казати що примусова мобілізація - це нормально. У демократичній країні воля народу - ось найвища влада! Якщо люди не хочуть іти воювати - ЦЕ їх вибір, цей вибір має поважати влада і закінчувати війну, а не продовжувати її ціною життя поневолених громадян.
23.04.2026 14:27 Ответить
ну, у вязниці точно безпечніше чим в бліндажі в оточенні.
23.04.2026 12:36 Ответить
Та да, через 10 років вийде із туберкульозом із деменцією і буде щасливо доживати 2 роки, що залишилися на волі.
23.04.2026 12:39 Ответить
фантазії. українська вязниця це не гулаг. спокійно відсидить і вийде. Може ще і по УДО.
23.04.2026 12:44 Ответить
кожна в'язниця то санаторій і публічний дом одночасно - гуляй рваніна !

по звільненню туберкульоз і очко розміром з відро

.
23.04.2026 12:48 Ответить
Дякую, що написали правду про ваш досвід перебування у в'язниці.
23.04.2026 12:59 Ответить
мєчти, мєчти 3,14 дарастіа

.
23.04.2026 12:49 Ответить
скільки років пан особисто по зонах походив?
23.04.2026 13:15 Ответить
Якщо всі будуть такими дрищами то може так статися, що його випустять з в'язниці кацапи, вдягнуть у форму і зашлють "визволяти" наприклад Молдову...
23.04.2026 13:20 Ответить
Може. Але якби відкрили кордони то він би скоріш за все виїхав і не служив би в москальській армії. А якщо він чекає московитів то ще гірше, він спокійно здасть позиції ЗСУ руснявим і туди прилетить КАБ.

Не бачу взагалі нічого позитивного в насильній бусифікації.
23.04.2026 13:23 Ответить
А яка повинна бути "бусифікація"? Може ухилєси побігли реєструватися у військомати і там черги стоять? Ні! Чи в тебе є якісь лагідні варіанти? Поки одні сидять в окопах, отаке лайно з ножами кидається на ТЦК! І в ТЦК є бандюгани, і в МВС є бандюгани! Вони скрізь є, та це не привід відміняти ці інституції!
23.04.2026 13:32 Ответить
А бусифікації взагалі не повинно бути як явища. Є конституція і є закони. Можна почати хоча би їх притримуватись. Навіть нові не потрібно приймати. От написано в конституції що не можна приміняти ЗСУ для позбавлення волі громадян - от і не приміняємо. А якщо держава вирішила ігнорувати конституцію то і не треба дивуватись що громадяни ігнорують цю державу.
23.04.2026 13:41 Ответить
То чому ухілєси недотримуються законів та конституції ?
Нагадаю згідно Конституйії України громадяни України мусять Україну захищати. А згідно закону України про мобілізацію кожен громадянин України чоловічої статі від 25 до 60 років мусить сам добровльно прийти в ТЦК відновити свої дані та стати на облік.
Якшо ухілєс неробить це добровільно чим порушує закон то держава примушує незаконослухняного громадянина дотримуватись закону. На примусі додержуватись законів засновані зараз усі держави.
23.04.2026 14:00 Ответить
"згідно закону України про мобілізацію" ну ты и зебаран, это не закон вообще то
23.04.2026 14:07 Ответить
Або доповню. Захищати державу це обовзяок кожного чоловіка призовного віку(згідно конституції). Але от виявилось що мільйони військовозобовязаних більше не зобовязані захищати державу. Вони в білих списках.

А решті... ну просто не пощастило що вони чи посади потрібної не мають чи за віком пролетіли.
23.04.2026 13:44 Ответить
Хіба шо по обмєну на кацапстан у ,,вєликий и магучий" як воно і мріяло.
23.04.2026 13:51 Ответить
у вас е досвід для порівняня чи просто ляпнув щоб було?
23.04.2026 12:43 Ответить
є досвід. Нічого йому не загрожує при дотриманні режиму.
23.04.2026 12:46 Ответить
звісно, знаємо. Всі пєтушкі завжди розказують на волі, що сиділи на зоні мінімум як мужики, а то й взагалі авторитетами були
23.04.2026 13:17 Ответить
400 000 в СЗЧ - це план такий щоб 60% країни було в СЗЧ чи як?
23.04.2026 12:40 Ответить
план 73%

.
23.04.2026 12:51 Ответить
***** собі, який потужний ухилєс.
А дурні ЗСУшники щодня радісно, за власною згодою і з піснею куди ідуть щоб оця чіпушила в тилу сраку гріла, не підкажеш?
23.04.2026 13:14 Ответить
КонеШно подскажу, вариант когда всех ловят и на фронт принесёт больше пользы чем вреда когда это будет действительно касаться ВСЕХ, и прокуроров и судей и депутатов всех мастей и олигархов и крупных бизнесменов а так же членов их семей а так какая-то нездоровая получается фигня, даже охранников из АТБ и тех никто на фронт не посылает, пятый год вижу молодых, здоровых ,одних и тех же амбалов а кого отловили и в бусик, этак мы себе можем в тех бусиках такой геморрой привести, что мама не горюй.
23.04.2026 13:26 Ответить
Охоронці, прокурори, мусора, директори фірм, заброньовані продавани з Епіцентру і клоуни з Кварталу - всіх ухилєсів на нуль, я тільки за!
23.04.2026 13:32 Ответить
Ну вот мы и пришли к консенсусу, рад совпадению наших убеждений...
23.04.2026 13:47 Ответить
В очах не людей, а гнилих дрищів!
23.04.2026 13:24 Ответить
Це фото крові в багажнику? Його як тварину кинули біля запасної шини, замість того щоб посадити на заднє сидіння?
23.04.2026 13:03 Ответить
А як він потрапив в салон автомобіля? Добровільно?
23.04.2026 13:05 Ответить
Ага, як пишуть вище, через задні двері. Акуратно перевозили поруч з запаскою.
23.04.2026 13:11 Ответить
Милочка, а вам не кажется, что ваше место возле запаски ? (с)
23.04.2026 13:12 Ответить
А як 100000+ ТРОшників потрапили на фронт хоча по значення ТРО було геть іншим коли вони туди йшли?
Ухилєсів це колись цікавило?
23.04.2026 13:17 Ответить
Іти кудись чи не іти це конкретний вибір конкретної людини. Пішли і молодці. Заслуги однієї людини не повинні підстьогувать вибір іншої. Мене ще уміляє коли пишуть мовляв: "А чого ж ви не виїхали, коли війни не було? Все влаштовувало? Ну тепер не скигліть і йдіть воювать". Це як порівнювать тепле з м"яким, як по мнє
23.04.2026 13:19 Ответить
Ще раз для дитя природи. "Іти кудись" і "опинитися ***** не там куди йшов" це дві великі різниці і воля тут ні до чого. Це прямий найоб людей які проявили альтруїзм в тяжку хвилину для держави. Так само як і не давати дємбєль для цивільних людей які 5-й рік захищають країну допоки мільйони ухилєсів висерають коментарі подібні до твого.
Це НЕ нормальне і НЕ є справедливим розподіленням обов'язків в суспільстві. Саме тому я не маю сантименту до крокодилячих сльозок ухилесів і до їх апеляцій до доброї волі та інших ефемерій.
23.04.2026 13:26 Ответить
Що я можу сказати в своє оправданіє... Дякую, тобі, воїн за захист
23.04.2026 13:27 Ответить
От ви самі і пишите одну з головних причин чому туди не хочуть іти Тому що армія це безстрокове рабство. Як же дивно що люди не хочуть зникати на невідому кількість років. А відпочинок тільки по добрій волі командира.

Як кажуть, розумні вчаться на чужих помилках. Нащо іти туди де тебе обмануть якщо це буде потрібно. Сьогодні був в ТРО львова а завтра воюєш в купянську.

Сказали піти зайняти відбитий бліндаж а прихидош а там повно ворога. а діватись вже нема куди.

ось така приблизно віра до системи.
23.04.2026 13:38 Ответить
А що в Одесі? В Одесі СБУ захищала "свої" гроші, котрі бандити з ТЦК хотіли відібрати у чоловіка, який зовсім випадково виявився митним брокером.
23.04.2026 13:13 Ответить
А в Чернівецькій області СБУ що,не така? Там поруч.
23.04.2026 13:19 Ответить
В Одесі беспредел тцк далі продовжується без змін. Одну группу бандюків з тцк і мусорів взяли а багато інших таких продовжують творити свої злодіянння Спочатку вони посилають Лубінця на чоловічий статевий орган а потім роблять за гроші будь яку забаганку .
23.04.2026 13:21 Ответить
Конкретно та група бандитів просто натрапила "не на ту людину", решта бандитів видихнула спокійно і продовжила виконувати вказівки керівництва.
23.04.2026 13:26 Ответить
Ляпу,ляпу,ти тій машині сидів,чи такий як він що обісрався.
23.04.2026 13:30 Ответить
Знов військові ТЦК, а яки їх вз"язали, то були б працівники ТЦК
23.04.2026 13:11 Ответить
Група оповіщення
23.04.2026 13:13 Ответить
Тут все просто! Якщо на них напали,то вони військові,а якщо вони напали,то вони працівники ТЦК.
23.04.2026 13:46 Ответить
Тут той, у Луцьку ШІ згенерував відео де котик, наше сонечко, скинув цивільного з даху приватного будинку. Добре що все це неправда. Якщо не ШІ, то мосфільм.
23.04.2026 13:16 Ответить
Ухилятіна в коментах знову розперділася з диванів.
І такі всі войовничі аж страшно. Але як вийти на Майдан, хоч би й "картонний" так одні студенти, жінки та пару військовослужбовців.
А смілива ухилятіна по хатах пердить.
23.04.2026 13:20 Ответить
Відкрий вікно, бо задихнешся
23.04.2026 13:27 Ответить
Раніше теж казали - ,,що ті ухилянти зроблять, вони ж мамині черешні під спідницями", а зараз бачимо щоденні новини як вони тцк ріжуть. Я б їх не недооцінював. Чорт зна, що вони в майбутньому витворять.
23.04.2026 13:34 Ответить
Покірні вівці заінчились!
23.04.2026 14:01 Ответить
Чому чорт зна??? Виходячи історичної ретроспективи все давно відомо і зрозуміло. Тим більше, що навіть події розвиваються послідовно та закономірно.
23.04.2026 14:19 Ответить
Це його що, в багажнику везли?
23.04.2026 13:21 Ответить
23.04.2026 13:28 Ответить
Які вони в дупу військові? Військові на фронті,а не за 1000 км від нього!
23.04.2026 13:37 Ответить
Откровення одного з затриманих вчора в Одесі "військовослужбовця" ТЦК:
"В Одесі суд обирає запобіжний захід співробітникам ТЦК, затриманим СБУ за підозрою в розбійному нападі та незаконному позбавленні волі з застосуванням насильства; прокуратура вимагає арешт без права внесення застави. Один із обвинувачених - 28-річний Олексій: він заперечує причетність, заявляє, що не застосовував насильства, раніше не судимий і має дитину, тому захист просить заставу. За його словами, він служив близько двох років, перебував на третій лінії оборони, у бойових діях не брав участі, а в ТЦК займався затриманням розшукуваних чоловіків."
23.04.2026 13:57 Ответить
ІПСО! Він в танкє горєл, він льотчик. Поки ви в тилу баб портіли. ©
23.04.2026 14:08 Ответить
Продовження:
"Одному із працівників ТЦК, яких затримали у вівторок, обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без права внесення застави. Сам чоловік стверджує, що людей не бив і не знає, що за гроші були знайдені в бусику."
Панять і прастіть?
Доречі, СБУ затримала їх "за підозрою в розбійному нападі та незаконному позбавленні волі з застосуванням насильства" - тобто, по логіці суду, всіх ,кого перевозять у цих "бусіках", незаконно позбавили волі з застосуванням насильства.
23.04.2026 14:11 Ответить
там все простіше)) чувак, якого затримали ТЦК-шники виявився митним брокером, у якого ті віджали щомісячний відкат для керівництва СБУ.
23.04.2026 14:37 Ответить
Звичайні військові. Як і всі інші. Жоден з генералів не на фронті. Вони що, не військові? Ха ха ха.
23.04.2026 14:39 Ответить
23.04.2026 14:28 Ответить
 
 