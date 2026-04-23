Мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время перевозки в мобилизационный центр на Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черновицкой области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время их перевозки в мобилизационный центр.
Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 год) возник конфликт.
"В ходе ссоры подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и, продолжая сопротивляться, ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье", - говорится в сообщении.
29-летний мужчина задержан и ему сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве.
Состояние военных
Двум военнослужащим своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый взят под стражу.
чи не так ?
дайшь огнєстрєл в кожні дурні руки !
.
Відновимо ядерну програму, нехай ухилєси попрацюють на благо нації.
Експорт: Частина видобутого уранового концентрату, який не переробляється в Україні (через відсутність потужностей з конверсії та збагачення), продається за кордон.
А враховуючи те що твели у нас всі імпортні, то ніхріна в нас не збагачується і паливо не створюється. Тобто ми просто сировинний придаток, який не виробляє ні копійки доданої вартості
Дивлячись на досвід Ірану у нас центрифуг для збагачення урану ніколи не буде.
Що чекає громадянина, якого представники ТЦК запхали в бус? Телефон відберуть, адвоката не пустять навіть якщо є, відвезуть у "підвал" (таємну в'язницю ТЦК) де умови гірші ніж на зоні, будуть бити аби підписав документи. Стане погано - швидку не викличуть. Родичі підуть до поліції з заявою про зникнення або викрадення людини - поліція нікого не знайде!
Яким чином ТЦК надана влада позбавити людину не тільки Конституційних прав, а навіть прав людини?!
Досить цієї брехні! "Гарант Конституції" має або поважати "вільних людей вільної країни" та припинити брехати про мобілізацію. Або визнати що "воля скінчилася", як в Параші - але тоді надати можливість виїхати з країни усім, хто не хоче жити без волі (як зробила Параша).
Не треба казати що примусова мобілізація - це нормально. У демократичній країні воля народу - ось найвища влада! Якщо люди не хочуть іти воювати - ЦЕ їх вибір, цей вибір має поважати влада і закінчувати війну, а не продовжувати її ціною життя поневолених громадян.
по звільненню туберкульоз і очко розміром з відро
.
.
Не бачу взагалі нічого позитивного в насильній бусифікації.
Нагадаю згідно Конституйії України громадяни України мусять Україну захищати. А згідно закону України про мобілізацію кожен громадянин України чоловічої статі від 25 до 60 років мусить сам добровльно прийти в ТЦК відновити свої дані та стати на облік.
Якшо ухілєс неробить це добровільно чим порушує закон то держава примушує незаконослухняного громадянина дотримуватись закону. На примусі додержуватись законів засновані зараз усі держави.
А решті... ну просто не пощастило що вони чи посади потрібної не мають чи за віком пролетіли.
.
А дурні ЗСУшники щодня радісно, за власною згодою і з піснею куди ідуть щоб оця чіпушила в тилу сраку гріла, не підкажеш?
Ухилєсів це колись цікавило?
Це НЕ нормальне і НЕ є справедливим розподіленням обов'язків в суспільстві. Саме тому я не маю сантименту до крокодилячих сльозок ухилесів і до їх апеляцій до доброї волі та інших ефемерій.
Як кажуть, розумні вчаться на чужих помилках. Нащо іти туди де тебе обмануть якщо це буде потрібно. Сьогодні був в ТРО львова а завтра воюєш в купянську.
Сказали піти зайняти відбитий бліндаж а прихидош а там повно ворога. а діватись вже нема куди.
ось така приблизно віра до системи.
І такі всі войовничі аж страшно. Але як вийти на Майдан, хоч би й "картонний" так одні студенти, жінки та пару військовослужбовців.
А смілива ухилятіна по хатах пердить.
"В Одесі суд обирає запобіжний захід співробітникам ТЦК, затриманим СБУ за підозрою в розбійному нападі та незаконному позбавленні волі з застосуванням насильства; прокуратура вимагає арешт без права внесення застави. Один із обвинувачених - 28-річний Олексій: він заперечує причетність, заявляє, що не застосовував насильства, раніше не судимий і має дитину, тому захист просить заставу. За його словами, він служив близько двох років, перебував на третій лінії оборони, у бойових діях не брав участі, а в ТЦК займався затриманням розшукуваних чоловіків."
"Одному із працівників ТЦК, яких затримали у вівторок, обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без права внесення застави. Сам чоловік стверджує, що людей не бив і не знає, що за гроші були знайдені в бусику."
Панять і прастіть?
Доречі, СБУ затримала їх "за підозрою в розбійному нападі та незаконному позбавленні волі з застосуванням насильства" - тобто, по логіці суду, всіх ,кого перевозять у цих "бусіках", незаконно позбавили волі з застосуванням насильства.