Массовых случаев "бусификации" в Украине нет, — "слуга народа" Вениславский
Массового явления так называемой "бусификации" в Украине не наблюдается, а единичные инциденты не отражают реальной картины мобилизационного процесса.
Об этом народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в интервью проекту Ukrlife TV, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в условиях активных боевых действий и необходимости проведения ротаций речь о смягчении мобилизации пока не идет. В то же время депутат подчеркнул, что заявления о якобы массовом характере принудительных задержаний являются преувеличенными.
"Есть официальная статистика: в 2025 году поступило около 5 тысяч обращений о возможных нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В то же время за этот период было мобилизовано 360–400 тысяч человек. Это примерно 1–2% от общего количества", — говорит Вениславский.
По его словам, такие случаи не носят системного характера, хотя и вызывают значительный общественный резонанс.
Минобороны работает над новыми изменениями
Нардеп также напомнил, что президент Украины дал поручение уменьшить количество нарушений во время мобилизационных мероприятий, однако полностью исключить их сложно из-за человеческого фактора и сложности процесса.
"Полностью свести такие случаи к нулю вряд ли возможно. Существует постоянная напряженность между теми, кто уже воюет и нуждается в замене, и теми, кто пытается избежать службы", - добавил он.
- Как отметил Вениславский, Министерство обороны работает над новыми подходами, которые должны помочь снизить количество конфликтов с ТЦК. Ожидается, что соответствующие законодательные инициативы могут появиться уже в ближайшее время.
В то же время он отметил, что в условиях длительной полномасштабной войны и увеличения численности российских войск на оккупированных территориях о смягчении мобилизации речи не идет.
"В условиях интенсивности боевых действий и увеличения вражеских сил на фронте мы не можем позволить себе смягчение мобилизационных процессов", — резюмировал депутат.
Я знаю 0 випадків коли мобілізувались добровільно. Всі хто я знаю попали саме викраденням, заламуванням рук і тд
Хто платить сам по 40 000дол., того не катують і не викрадають. Тому і кола різні!
Дядько десь зайвого бовкнув, гріхи перед начальством замолює.
Тому можна рекомендувати Федiру Володимировичу, а також Федiру Федоровичу, залишити своi "бронi" з охоронами вдома, та вийти погуляти по мiсту, особливо по Одесi \ Тернополю \ Харкову як пересiчна людина.
Ось i дiзнаемось, масова бусифiкацiя, чи нi.
Це все звичайно добре, але потихеньку треба вже щось робити з просрочкою, iнакше не буде анi краiни, анi нацii.
Це він про ТЦКшників, які готові виконувати "план" будь-якими способам, щоб їх не відправили воювати?
P.s. Доречі, а не має "напруженості", між тими хто воює і тими "військовослужбовцями", які зароблять гроші на "бусифікаціях"?
Органічні речовини такого ефекту не дають
Це яскраве підтвердження того, що бусіфікації не існує.
Він відповів: - Уявіть собі іхтіолога, який зачерпнув склянку води з океану, подивився скрізь неї й каже, "Та нема тут ніяких китів"...
Якщо у фойє верховної ради небусіфікують, значить ніде небусіфікують, так?