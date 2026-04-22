Массовых случаев "бусификации" в Украине нет, — "слуга народа" Вениславский

Массового явления так называемой "бусификации" в Украине не наблюдается, а единичные инциденты не отражают реальной картины мобилизационного процесса.

Об этом народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в интервью проекту Ukrlife TV, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в условиях активных боевых действий и необходимости проведения ротаций речь о смягчении мобилизации пока не идет. В то же время депутат подчеркнул, что заявления о якобы массовом характере принудительных задержаний являются преувеличенными.

"Есть официальная статистика: в 2025 году поступило около 5 тысяч обращений о возможных нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В то же время за этот период было мобилизовано 360–400 тысяч человек. Это примерно 1–2% от общего количества", — говорит Вениславский.

По его словам, такие случаи не носят системного характера, хотя и вызывают значительный общественный резонанс.

Минобороны работает над новыми изменениями

Нардеп также напомнил, что президент Украины дал поручение уменьшить количество нарушений во время мобилизационных мероприятий, однако полностью исключить их сложно из-за человеческого фактора и сложности процесса.

"Полностью свести такие случаи к нулю вряд ли возможно. Существует постоянная напряженность между теми, кто уже воюет и нуждается в замене, и теми, кто пытается избежать службы", - добавил он.

Как отметил Вениславский, Министерство обороны работает над новыми подходами, которые должны помочь снизить количество конфликтов с ТЦК. Ожидается, что соответствующие законодательные инициативы могут появиться уже в ближайшее время.

В то же время он отметил, что в условиях длительной полномасштабной войны и увеличения численности российских войск на оккупированных территориях о смягчении мобилизации речи не идет.

"В условиях интенсивности боевых действий и увеличения вражеских сил на фронте мы не можем позволить себе смягчение мобилизационных процессов", — резюмировал депутат.