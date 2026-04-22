РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6429 посетителей онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Мобилизация в Украине
1 406 31

Массовых случаев "бусификации" в Украине нет, — "слуга народа" Вениславский

тцк

Массового явления так называемой "бусификации" в Украине не наблюдается, а единичные инциденты не отражают реальной картины мобилизационного процесса.

Об этом народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в интервью проекту Ukrlife TV, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Массовой "бусификации" нет

Он отметил, что в условиях активных боевых действий и необходимости проведения ротаций речь о смягчении мобилизации пока не идет. В то же время депутат подчеркнул, что заявления о якобы массовом характере принудительных задержаний являются преувеличенными.

"Есть официальная статистика: в 2025 году поступило около 5 тысяч обращений о возможных нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В то же время за этот период было мобилизовано 360–400 тысяч человек. Это примерно 1–2% от общего количества", — говорит Вениславский.

По его словам, такие случаи не носят системного характера, хотя и вызывают значительный общественный резонанс.

Пытки и стрельба в Харькове: военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Минобороны работает над новыми изменениями

Нардеп также напомнил, что президент Украины дал поручение уменьшить количество нарушений во время мобилизационных мероприятий, однако полностью исключить их сложно из-за человеческого фактора и сложности процесса.

"Полностью свести такие случаи к нулю вряд ли возможно. Существует постоянная напряженность между теми, кто уже воюет и нуждается в замене, и теми, кто пытается избежать службы", - добавил он.

  • Как отметил Вениславский, Министерство обороны работает над новыми подходами, которые должны помочь снизить количество конфликтов с ТЦК. Ожидается, что соответствующие законодательные инициативы могут появиться уже в ближайшее время.

Работа над реформой ТЦК продолжается, окончательного варианта пока нет, — Свириденко

В то же время он отметил, что в условиях длительной полномасштабной войны и увеличения численности российских войск на оккупированных территориях о смягчении мобилизации речи не идет.

"В условиях интенсивности боевых действий и увеличения вражеских сил на фронте мы не можем позволить себе смягчение мобилизационных процессов", — резюмировал депутат.

Автор: 

мобилизация (3038) Вениславский Федор (283) ТЦК (1039)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Нехай твоїх синочків бусифікують, зелена наволочь
показать весь комментарий
22.04.2026 23:38 Ответить
+14
СЕРЙОЗНО?????????

Я знаю 0 випадків коли мобілізувались добровільно. Всі хто я знаю попали саме викраденням, заламуванням рук і тд
показать весь комментарий
22.04.2026 23:37 Ответить
+13
Це КВН чи Ліга сміху?
показать весь комментарий
22.04.2026 23:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є тільки напів-масові та "75% від маси"...

Кріпаки ви мої кріпаки, дайте я вас січас забронюю..
Кріпаки ви мої кріпаки
Ми єщьо ми єщьо поваюєм.. 🎼🎼🎼
показать весь комментарий
22.04.2026 23:35 Ответить
Це мафія!!! ******** партію слуг Прецедента ( Гідранта) своїми поодинокими інцидентами
показать весь комментарий
22.04.2026 23:37 Ответить
СЕРЙОЗНО?????????

Я знаю 0 випадків коли мобілізувались добровільно. Всі хто я знаю попали саме викраденням, заламуванням рук і тд
показать весь комментарий
22.04.2026 23:37 Ответить
Я знаю один, коли добровільно. В "елітну" частину. Вчили дійсно добре. Але після навчання, загинув в одному з перших боів: дурень командир, поклав цілу роту
показать весь комментарий
22.04.2026 23:44 Ответить
У мене навпаки, нікого не бусифікували, або самі пішли, або коли повістка прийшла, у нас з вами різні кола спілкування.
показать весь комментарий
22.04.2026 23:51 Ответить
Пішли, та їх не взяли, бо вони не навчені воювати!

Хто платить сам по 40 000дол., того не катують і не викрадають. Тому і кола різні!
показать весь комментарий
23.04.2026 00:05 Ответить
Їх взяли, всі вони служать, один тиждень тому прийшов у відпустку, був кілька місяців на островах біля Херсона. Двоє у Донецькій області, ще двоє на Харківщині і ще один у Херсонській області.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:13 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Підлизни смішному

Дядько десь зайвого бовкнув, гріхи перед начальством замолює.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:03 Ответить
Кому він це розповідає?
показать весь комментарий
22.04.2026 23:42 Ответить
Харошая шутеечка, СлугаТогоНарода!
показать весь комментарий
22.04.2026 23:43 Ответить
Масових нема? Веніславський мабуть уявляє будній день тецекашників, як втечу від добровольців, які ганяються за ними на бусиках, і відловлюють в підворітних, щоб їм виписали повістки?
показать весь комментарий
22.04.2026 23:43 Ответить
Колись давно, та не дуже, деякi лiдери краiн, при чому як "цивiлiзованих" на кшталт Iспанii, так i азiатських типу Китая - iнкогнiто виходили в народ, щоб бачити ситуацiю та настроi зсередини.

Тому можна рекомендувати Федiру Володимировичу, а також Федiру Федоровичу, залишити своi "бронi" з охоронами вдома, та вийти погуляти по мiсту, особливо по Одесi \ Тернополю \ Харкову як пересiчна людина.

Ось i дiзнаемось, масова бусифiкацiя, чи нi.

- - -

Це все звичайно добре, але потихеньку треба вже щось робити з просрочкою, iнакше не буде анi краiни, анi нацii.
показать весь комментарий
22.04.2026 23:43 Ответить
От якщо зробити якийсь антирейтинг найпришелепкуватих депутатів цього скликання, які майже завжди несуть якусь ахінею, цей так званий «слуга» точно увійде у ТОП-3
показать весь комментарий
22.04.2026 23:46 Ответить
О виліз пенька, в кожній родині є знайомий чи родич якого бусифікували, що ти киздиш?! Синочок де твій?
показать весь комментарий
22.04.2026 23:47 Ответить
Штопаний!
показать весь комментарий
22.04.2026 23:47 Ответить
"Повністю звести такі випадки до нуля навряд чи можливо. Є постійна напруженість між тими, хто вже воює і потребує заміни, та тими, хто намагається уникнути служби

Це він про ТЦКшників, які готові виконувати "план" будь-якими способам, щоб їх не відправили воювати?

P.s. Доречі, а не має "напруженості", між тими хто воює і тими "військовослужбовцями", які зароблять гроші на "бусифікаціях"?
показать весь комментарий
22.04.2026 23:48 Ответить
Це цей штроц грозився прийняти відповідні міри проти сзчшників в серпні 2025 року? Ну і що , де воно?
показать весь комментарий
22.04.2026 23:48 Ответить
Щоб тебе так бусифікували "добровільно" в усі твої дірки. ...
ДНО ПРОСТО ЗЕЛЕНО ДНО...
показать весь комментарий
22.04.2026 23:49 Ответить
Такі гниди на фронті не потрібні, саме за таких командирів великі втрати!
показать весь комментарий
23.04.2026 00:06 Ответить
поодинокі інциденти не відображають реальної картини мобілізаційного процесу. Джерело: https://censor.net/ua/n3611927
показать весь комментарий
22.04.2026 23:51 Ответить
Той самий рот, що трохи раніше пропонував бізнесу поставляти рекрутів задля бронювання своїх робітників.

Органічні речовини такого ефекту не дають
показать весь комментарий
22.04.2026 23:53 Ответить
У мене з 7 друзів, з якими я спілкуюся, шестеро в армії, і нікого не бусифікували, всі або добровільно пішли, або коли повістка.
показать весь комментарий
22.04.2026 23:53 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BD&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyBggBEEUYOTIKCAIQABgKGBYYHjIKCAMQABgKGBYYHjIKCAQQABgKGBYYHjIKCAUQABgKGBYYHjIKCAYQABgKGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHtIBCDE3NDFqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiL_cyrroKUAxVuFRAIHRhPC6EQgK4QegYIAQgAEAg Федір Федорович Веніславський (1992 р.н.): 33-річний старший син. За даними ЗМІ та соцмереж, працює другим секретарем відділу політичного планування МЗС, що забезпечує йому відстрочку від мобілізації. Згадувалося також про придбання ним автомобіля Mercedes G-Class за 2,9 млн грн під час повномасштабної війни.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:07 Ответить
Все сходиться.
Це яскраве підтвердження того, що бусіфікації не існує.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:14 Ответить
Якось у Ніла Деграс Тайсона спитали, нашо шукати позаземне життя, якщо за стільки років пошуку незнайшли навіть натяку на неї?
Він відповів: - Уявіть собі іхтіолога, який зачерпнув склянку води з океану, подивився скрізь неї й каже, "Та нема тут ніяких китів"...
Якщо у фойє верховної ради небусіфікують, значить ніде небусіфікують, так?
показать весь комментарий
23.04.2026 00:22 Ответить
Масових випадків бусифікації нема, то лише масові відео бусифікаці є. То погані стрімери один-єдиний випадок знімають з різних ракурсів і з декількох дублів.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:23 Ответить
влада живе в своїй реальності
показать весь комментарий
23.04.2026 00:23 Ответить
цікаво, хто ще своїми очима не бачив бусифікації, не треба й відео в інтернеті
показать весь комментарий
23.04.2026 00:25 Ответить
Ще один доказ того, що зелена мразота вважає українців повними лохами, яким можна вішати на вуха будь-яку локшину, а ті будуть її радісно споживати під іконкою криворагульного мародера. Поки в суспільстві не набереться критична маса адекватних людей, які розуміють, що саме реально, а не екрані зомбімарафона, відбувається в країні, і які будуть готові рішуче викинути з влади тупі огидні обдовбані зелені пики, нічого не зміниться.
показать весь комментарий
23.04.2026 00:29 Ответить
 
 