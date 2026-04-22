Пытки и стрельба в Харькове: военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Группе военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования в Харькове, а также военнослужащим других подразделений, действовавшим совместно, было предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Что известно
Как отмечается, среди фигурантов — майор ТЦК, который занимал руководящую должность и руководил действиями сообщников. Для осуществления преступной деятельности майор привлек военнослужащих подразделения охраны этого же центра, а также военнослужащих, в полномочия которых входило проведение рекрутинга кандидатов в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.
Ворвались в частный дом
Фигуранты под предлогом "проведения мероприятий по оповещению и призыву граждан на военную службу во время мобилизации" ворвались в частный дом. Во время проведения так называемого "обыска" сообщники представились сотрудниками СБУ и, применяя физическую силу, угрожая оружием гражданским лицам, требовали от них признания причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, по нему открыли огонь, нанеся ему огнестрельное ранение.
После этого двух потерпевших силой вывезли в помещение ТЦК, где их удерживали длительное время, избивали, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники. Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации.
В конце концов одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно.
Что грозит
Установлено, что к действиям были причастны 6 человек, которые действовали совместно, согласно предварительно разработанному и согласованному плану. Часть из них — военнослужащие ТЦК, остальные — военные других подразделений.
Фигурантам сообщено о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
В ГБР добавили, что досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Віримо, еге ж
Та й вироків скоріш за все не буде, бо розпорядження ці бандити отримують від свого керівництва.
Це, що умова ху...ла на «мирне» врегулювання в Україні?
Це не його загони «м'якої сили»?
Фото супер. І додати нічого.
І чого це у людей така ненависть до них?! Дивно 😳
P.S. ботва мабуть все ще не отримала нові методички, щоб переконувати, що все те, що на відео, то або іпсо, або поодинокий випадок, або взагалі «вимушена міра»
Крутяться заробляють