Пытки и стрельба в Харькове: военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группе военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования в Харькове, а также военнослужащим других подразделений, действовавшим совместно, было предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, среди фигурантов — майор ТЦК, который занимал руководящую должность и руководил действиями сообщников. Для осуществления преступной деятельности майор привлек военнослужащих подразделения охраны этого же центра, а также военнослужащих, в полномочия которых входило проведение рекрутинга кандидатов в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.

Ворвались в частный дом

Фигуранты под предлогом "проведения мероприятий по оповещению и призыву граждан на военную службу во время мобилизации" ворвались в частный дом. Во время проведения так называемого "обыска" сообщники представились сотрудниками СБУ и, применяя физическую силу, угрожая оружием гражданским лицам, требовали от них признания причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, по нему открыли огонь, нанеся ему огнестрельное ранение.

После этого двух потерпевших силой вывезли в помещение ТЦК, где их удерживали длительное время, избивали, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники. Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации.

В конце концов одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно.

Что грозит

Установлено, что к действиям были причастны 6 человек, которые действовали совместно, согласно предварительно разработанному и согласованному плану. Часть из них — военнослужащие ТЦК, остальные — военные других подразделений.

Фигурантам сообщено о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

майори стали самою найнижчою ланкою в кришуванні мєнтами тцк-аканих банд!
22.04.2026 16:11 Ответить
"...до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно з попередньо розробленим та узгодженим планом..." - а решта їхніх колег регулярно спали на роботі і нічого не помічали, так це розуміти?
Віримо, еге ж
22.04.2026 16:13 Ответить
Навіть не здогадувались. Думали - навчання якісь.
22.04.2026 16:23 Ответить
А город подумал, а город подумал, а город подумал- ученья идут.)
22.04.2026 17:37 Ответить
Пішов якісний антикриз. З затримання чуваків, які масово почали бродити вулицями з валинами, населення тіки рже. Почали підвищувати планку - пакують ТЦКшників. Це напевне всім сподобається
22.04.2026 16:17 Ответить
Викрадення людей групою під прикриттям СБУ, із застосуванням зброї, тортури, діючі військові... На яку статтю це взагалі підпадає?
22.04.2026 16:17 Ответить
Це цілий ряд статей кримінального кодексу України ,а не одна стаття. Там і викрадення, і зловживання службовим становищем і заподіяння тілесних ушкоджень
22.04.2026 16:22 Ответить
Але, на жаль, вироки по цим статтям у нас не плюсуються.
Та й вироків скоріш за все не буде, бо розпорядження ці бандити отримують від свого керівництва.
22.04.2026 16:24 Ответить
Так цеж парафія Сирського.
22.04.2026 16:31 Ответить
А з ними поліціянти допомогали/сприяли/не втручувались - то чия парафія? Якщо копати - то там и клименко з татаровим задіяні
22.04.2026 17:25 Ответить
На довічне в умовах військового стану
22.04.2026 16:23 Ответить
разбой, бандитизм, киднепинг
22.04.2026 16:24 Ответить
На статтю в районній газеті..
22.04.2026 17:14 Ответить
Так працівники чи військовослужбовці тцк ви уточніть
22.04.2026 16:22 Ответить
Це філософське питання, треба подумати 🤣
22.04.2026 16:26 Ответить
Идёт смена коек в борделе, сегодня уже полиция оповещала зазевавщихся граждан а доблестные сотрудники ТЦК просто сидели в полицейском авто...
22.04.2026 16:24 Ответить
Взагалі то.ніякого.оповіщення з пакуванням не має бути, а виключно конверт марка, повістка, відправка по пошті. Все.
22.04.2026 16:28 Ответить
Так вони здебільшого й оповіщують тих,хто злочинно не являється за повісткою,і сцикливо небажає навіть оновити свої облікові данні..
22.04.2026 17:18 Ответить
Якщо вони когось - то працівники, якщо їх - військовослужбовці.
22.04.2026 16:24 Ответить
Це, що адаптування до рашистського способу життя з тортурами і кінднепінгу?
Це, що умова ху...ла на «мирне» врегулювання в Україні?
Це не його загони «м'якої сили»?
22.04.2026 16:26 Ответить
Дивлячись які методи в тцк (тортури, катування,вимагання грошів, побиття і інше ) здається що це створено в рашці і обкатується на українцях
22.04.2026 16:28 Ответить
Я теж так вважаю. Це метод рашистів які активно його.тут застосовують на всю катушку.
22.04.2026 16:29 Ответить
Можливо перевіряють доцільність перед тим як в себе почати відлов.
22.04.2026 16:33 Ответить
Керівництво ТЦК нічого не знало, як завжди...
22.04.2026 16:31 Ответить

Фото супер. І додати нічого.
22.04.2026 16:36 Ответить
Ось такі бравурні замовлені статті про героїчних тцк з'являються кожен тиждень мінімум дві публікації в Полтаві, коментарі під такими "новинами" звісно вимкнені, щоб не відчули народну "любов" до цкунів.)
22.04.2026 16:42 Ответить
Може підскажите,як треба назвати установу,яка б змогла вас (під білі рученята)висмикнути з під жінкиної спідниці і запровадити до війська ,щоб виконати свій конституційний обов'язок по захисту країни від ворога?? Може і іншим,вашим "колегам",буде це цікаво почути...
22.04.2026 17:23 Ответить
Ну хоть не буряты я надеюсь )
22.04.2026 16:57 Ответить
«Утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї…»

І чого це у людей така ненависть до них?! Дивно 😳

P.S. ботва мабуть все ще не отримала нові методички, щоб переконувати, що все те, що на відео, то або іпсо, або поодинокий випадок, або взагалі «вимушена міра»
22.04.2026 17:00 Ответить
До речі, де всі ці «розстрілювачі», які завжди закликають до цього? Чи це їх і затримали?
22.04.2026 17:06 Ответить
Ждуть темники з ОПи від подоляка!
22.04.2026 17:15 Ответить
Може вони ще й підтягнуться, а ось кацапські боти,яки постійно наголошують на зриві мобілізаціі вже тут як тут..Навіть портянками і лаптями засмерділо з коментів вище...
22.04.2026 17:27 Ответить
Перезаряжають🤣
22.04.2026 18:13 Ответить
це вже бандитизм
22.04.2026 17:31 Ответить
Цікаво, а самі тцк здогадуються, що влада всіх собак на них повісить і звинуватить в провалі мобілізації? Що це лише початок і бумеранг вже летить в протилежний бік.
22.04.2026 17:37 Ответить
Дивлячись на байдужість і ні одного висловлювання про тцк з боку чотириразового, вимальовується масштабний експеримент над українцями, методи тцк створено в рашці і вони обкатуються на пересічних українцях, з мовчазної згоди ішака , в обіцянку на не чіпати його бізнес в рашці ну звучить фантастично але чого не буває?
22.04.2026 18:06 Ответить
Зачепили наркоторговців,Ось і мають.А якби просту людину - то нікому нічого.Кожна ситуація індивідуальна.Якщо там брали участь реальні військовики,а не тільки тцк - то дістали когось ці драгділєри,а хтось прикрив.
22.04.2026 18:52 Ответить
Судя по фото, майор ТЦК - незламний!
22.04.2026 19:13 Ответить
Але не потужний, як виявилось 😥
22.04.2026 19:28 Ответить
Ні, цим дебілним солдафонам владу давати категорично не можна.
22.04.2026 20:21 Ответить
Держава дала зброю, ксіву, балаклаву, військовий стан..
Крутяться заробляють
23.04.2026 01:15 Ответить
 
 