Задержана группа военнослужащих РТЦК в Одессе, похитивших мужчину и требовавших $30 тыс, - Офис генпрокурора. ФОТО

Главное управление внутренней безопасности СБУ и Национальная полиция при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины и руководства Сухопутных войск нейтрализовали в Одессе организованную преступную группировку, в состав которой входили сотрудники местного ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

задержание в Одессе
Что установило расследование?

Как отмечается, фигуранты вымогали деньги у людей. В случае отказа - применяли насилие и угрожали потерпевшим отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.

По материалам дела, "выбивание" средств происходило прямо в служебном мультивэне ТЦК, в который потерпевших затаскивали силой.

"Сотрудники СБУ с привлечением спецназовцев задержали всех участников группировки "на горячем", когда они похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги.

Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ применили оружие, стреляя по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки. Никто не получил огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.

Действовали по "наводке"

Документально подтверждено, что злоумышленники действовали по "наводке" жителя региона, который проходил службу в ТЦК. Именно он подбирал потенциальных жертв, выяснял их материальное положение и маршруты передвижения.

Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на автодорогах.

Для рейдов использовали два служебных микроавтобуса: в одном - держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг.

  • В настоящее время всем задержанным готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, повлекшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения).
  • Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вымогали 30 тыс. долларов у мужчины

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 21 апреля в Одессе они похитили мужчину на улице Прохоровской. Потерпевшего силой посадили в автобус и возили по городу. Во время незаконного удержания к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и вымогали 30 тыс. долларов США.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали пятерых человек. Среди них - четверо сотрудников РТЦК и СП.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе. Медиа сообщают, что те вымогали 50 тысяч долларов у бывшего военного.
  • Впоследствии Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: Заинтересованы в объективном расследовании.

Не ображайте ЗСУ,називаючи тцкунів військовослужбовцями!
21.04.2026 16:45 Ответить
Військові на фронті. На фото трідвараси. І форма, на жаль, не зробить трідвараса геєм.
21.04.2026 16:55 Ответить
Бандити в пікселі
показать весь комментарий
21.04.2026 16:42 Ответить
Бандити в пікселі
21.04.2026 16:42 Ответить
Мабуть, "героям" незвично бути з відкритими обличчями.
Шкода що ці мордочки заблюрено.
21.04.2026 16:49 Ответить
На фото ці злочинці ТЦКшники носять кросівки під піксель, щоб швидше "ухилянтів" наздоганяти. Як справжні "герої після важких фронтових поранень".
21.04.2026 17:13 Ответить
Обласного воєнкома в тюрму, він збирає і відвозить в Київ.
21.04.2026 18:33 Ответить
Теперь ВСЕ бусифицированные могут смело писать заявления в полицию о похищении.
21.04.2026 17:34 Ответить
І будуть праві відносно законодавчих норм і визначень.
21.04.2026 17:53 Ответить
Но-но! То мабвдь люди, які пройшли фронт! Заочно.
21.04.2026 17:52 Ответить
Бронированные бездельники наехали на военных,начинается странное противостояние,кому то очень не нравится стойкость армии на фронте.
21.04.2026 16:44 Ответить
Це не форма. Форма одягу військоврслужбовця описана у статуті. Її порущенн, є дисциплінарним проступком, карається губою. Це якісь партизани.
21.04.2026 17:56 Ответить
Не на военных, а на похитителей и вымогателей. Нравится разбой на улицах под вывеской "оповещения"? Или в доле?
21.04.2026 17:18 Ответить
Против термина бронированные бездельники у вас возражений нет,значит не все в вашем сознании ещё протухло,это хорошо.
21.04.2026 17:56 Ответить
Це не військові, а організовані групи для заробляння грошей! Це можна легко перевірити за їх статками, відпочинком дружин, нерухомості, яка куплена і будується,! А вирішити проблему дуже легко - всіх чоловіків з ТЦК відправити на фронт, а їх замінити жінками!
21.04.2026 17:23 Ответить
Бакановцы побагаче будут тцкашников,это легко проверяется вашими методами,тоже самое касается судейской корпорации,прокурорской и таможенной,это факт,но раздувают ненависть в СМИ только к ним,это не случайно,это только потому,что они мешают планам квартала сдавать Украину.
21.04.2026 17:38 Ответить
самі організовали організоване злочинне угруповання ,самі нейтралізували
21.04.2026 16:44 Ответить
Це нові, чи все ті самі?
21.04.2026 16:44 Ответить
Ті самі, але чомусь поки не згадують майора поліції.
21.04.2026 17:18 Ответить
ну як їх тоді називати ? гестапо чи бурятами ?
21.04.2026 16:47 Ответить
Підарасами!
21.04.2026 16:48 Ответить
Не просто "бурятами", а "рускімі бурятамі"
21.04.2026 16:50 Ответить
Так це ж вже синонім зараз на жаль, бандитське угруповання=тцк
21.04.2026 16:46 Ответить
а де 426-1 КК України?!
21.04.2026 16:47 Ответить
Не поспішайте, невдовзі перекваліфікують на "дрібне ***********".
21.04.2026 16:56 Ответить
Як один якраз чотириразовий ухилянт сказав що вона на паузі і не на часі.
21.04.2026 17:07 Ответить
Жнива! Косять бабло...
21.04.2026 16:48 Ответить
Ну наприклад, той чоловік з 30000 доларів, йшов донатити на дрони чи знайомій бригаді на передок, і тут його перестрівають типи в однострої, пхнуть в бус і погрожують зброєю віддати ті гроші, як думаєте кому військові ті які залишися без донатів скажуть дуже "дякую"?
21.04.2026 16:48 Ответить
"Волонтери" з ТЦК, тримали "економічний фронт", збирали кошти для ЗСУ потім скажуть)
21.04.2026 16:50 Ответить
Читаю коментарі, таке враження, що то за бусифікацію затримали. С бусифікацією все ок, питань не мають, там питання по грошах всього-навсього.
21.04.2026 16:50 Ответить
Вся бусификации на этих потоках и держится. Если убрать из этой схемы потоки и сделать все по закону, то схема сразу рассыпется вместе с бусификацией. По другому в этой стране уже ничего не работает. Все что ещё хоть как-то держится и функционирует, подпитывается денежными потоками и ответами.
21.04.2026 17:02 Ответить
То правда. Вся війна тримається на тих грошових потоках - на бусифікації, транші європейські, потоки в армії (для тих, хто має доступ) та на постачанні, донати. Без цих потоків війна сенсу не мала б для абсолютної більшості.
21.04.2026 17:08 Ответить
Та не може бути, щоб ці чесні люди у балаклавах, які просто оповіщують людей, вимагали в них гроші? Ну не може такого бути, це мабуть просто поодинокий випадок і «перегіби на містах»
21.04.2026 16:51 Ответить
"Затримано групу військовослужбовців РТЦК в Одесі, які викрали чоловіка та вимагали $30 тис. - огп".
Такі "групи"- в кожному районному чи обласному центрі,просто в місті щось не поділили,або щось вийшло з під контролю.
Отакий розмах поширила шобла в ім'я демотивації новобранців.
21.04.2026 16:53 Ответить
Треба докорінно змінювати систему мобілізації та правоохоронних органів на такі, які базуються на мотивації, а не совковому примусі: до моменту поки нові органи і нова система не запрацюють необхідним залишається поточне поповнення війська, і це можна спокійно зробити на базі ротаційно-рокіровочного принципу за рахунок загалом - сотен тисяч працівників ТЦК, поліції, інших правоохороннио-силових структур та держслужбовців (особливо - митників).
21.04.2026 16:53 Ответить
Для роцації їх цілком вистачить. Це держслужбовці, котрі давали присягу, живуть виключно з бюджетних коштів (окрім тих, хто використовує службове положення для незаконного збагачення, звісно ). Вони й повинні в першу чергу йти захищати державу, яка їх годує.
21.04.2026 17:02 Ответить
Якщо всіх ТЦКшників (крім жінок які там є секретарками) направити на фронт та половину чисельності поліції ( по ротації) то більше року не потрібно буде взагалі нікого мобілізувати.
300 тисяч тцкшників та ментів вистачить на рік, щоб не проводити в цей рік мобілізації.
21.04.2026 17:07 Ответить
Чому лише на рік? Згадайте, які втрати (офіційні, звісно) озвучив голобородько.
Тому цілком реальною є заява нардепа від "СН" Олександра Мережко: "У нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше".
От якраз цих вже наявних ресурсів і вистачить.
21.04.2026 17:12 Ответить
Нарешті хоч так. Бо там в Одесі дісно якась дічина була.
А так хоч може притихнуть, тим більш скоро літній сезон і ті хто має бронь чи відстрочку і не має права виїджати за межі країни, зможуть хочь на море поїхати з родиною та трохи кукуху провітрити.
21.04.2026 16:54 Ответить
Ви помилково використали слово "була".
Тут нічого не зміниться, просто надалі злочинці акуратніше підбиратимуть об'єкти для шантажу.
21.04.2026 17:04 Ответить
Є відео як цих ТЦКшних нелюдей, покладених на землю, бійці СБУ б'ють ногами.
Всі люди, перехожі поруч радіють цьому.
Хоч якась справедливість.
Спочатку ці ТЦКшники злочинці били людей ногами при бусифікації а тепер їх так само били ногами при затриманні.
21.04.2026 16:55 Ответить
Бити нікого не можна і не слід. А от відлити на них на камеру і влаштувати атракціон у місті, білет 100$, донат на ЗСУ - запис був би на місяць вперед.
21.04.2026 17:06 Ответить
Бумеранг він такий , рано чи пізно повернеться до всіх їх.
21.04.2026 17:08 Ответить
колись, мене банили, звинувачуючи у приниженні та зневазі до зсу!
банили нещадно!
то, що сталося????
що, *** сталося?

але!!!
це, тільки початок!!!
це, всрати потуги зеленої конченої влади, хоч якось випустити пару!!!
ні!!! ні ні ні!!
точка біфуркації пройдена!!!
далі, виключно........
21.04.2026 16:56 Ответить
Крали людей, требовали выкуп. Ну это понятно, кипиш то по какой причине? Они это 5й год делают. Тут или не того хапнули или до кого-то начало доходить что на базе ТЦК уже давно сформировалось многоуровневое ОПГ с огромными денежными потоками мимо кассы.
21.04.2026 16:58 Ответить
і головне не боялись що хтось все ж таки повернеться живим...
21.04.2026 17:00 Ответить
Їхній "інтерес" був зовсім не в бусифікації з подальшою мобілізацією.
Коли з'являються такі гроші, страх зникає. Як і будь-яка мораль...
21.04.2026 17:07 Ответить
Все це почалося з 2019 року галочки чи хрестика в бюлетені. А потім анулювання воєнкоматів, розмінування виходу з Криму, не фінансування оборони, відведення військ, не введення воєнного часу, мобілізації...вся країна працювала на рейтинг однієї особи так, що прогнила зсередини.
21.04.2026 17:00 Ответить
Если бы был простой парень, то был бы бизнес как южуал, а так преступниками стали.
21.04.2026 17:05 Ответить
Ви що, це наклеп, такого не може бути! Це ж "військовослубовці", які війну пройшли ... Ай, не той текст ))). А по факту, не новина не разу, про це всі говорили, що "забусярення" перетворилося давно в рекет легальний і це не про мобілізацію, а про "бабло", і тільки зараз вирішили щось робити, ну хоч так.

Всі там все знали, просто так без дозволів з верха таке б не робилося.
21.04.2026 17:09 Ответить
Вершина вершини корупційного айсберга.
21.04.2026 17:15 Ответить
за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ ....це як? А, це можно прийняти до віри, бо Сирський через годину після затримання звільнив одного районого та 1 обласного начальників ТЦК..уж посприяв так посприяв
21.04.2026 17:16 Ответить
Ще раз кажу, це ніх*я не "військовослужбовці"!!!
21.04.2026 17:29 Ответить
Вони числяться на військових посадах, стоять на довольствії та отримують зарплату як штатні військовослужбовці ЗСУ.
21.04.2026 17:37 Ответить
Баба Шура, що прибирає лайно за цирковим слоном, теж може ввжатись працівником "шоубізнесу", але є таки нюанс, так?
21.04.2026 19:07 Ответить
Оно как, это что же теперь, каждый кого оповестили ,всунули в бусик и отвезли в место содержания, может считаться похищенным? Это вариант неплохой...
21.04.2026 17:32 Ответить
по-нормальному треба було би і уклоністів і ТЦКшників-мародерів об'єднати в один підрозділ і, поки вони одне одного не повбивали, відправити в одне й те саме пекло.. а Господь вже тАм сам краще знає кого куди з тих пдрсв направити..
жорстоко? - можливо.. але хоча б десь має бути невідворотня справедливість - бо хтось роками не вилазить з окопів, а хтось жирує та мародерить..
21.04.2026 18:23 Ответить
"нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК"

"Нейтралізували" це як? Одеського тцк більше не існує? А решта, по всій країні? Вони ж усі є злочинними угрупованнями.
21.04.2026 18:42 Ответить
это исполнители..а организаторы где?и крышеватели?
21.04.2026 18:46 Ответить
Та шо ж таке! Ці "янголи з ТЦК" один за одним падають...
21.04.2026 18:59 Ответить
❗️В Сухопутних військах ЗСУ внесли зміни у свій пост щодо затримання військових ТЦК в Одесі

Будь-які згадки про розбій, викрадення 30 тисяч доларів у чоловіка прибрані, як і конкретику щодо дій СБУ під час затримання.
21.04.2026 19:03 Ответить
Це кацапське ІПСО. Не вірю, що котики з ТЦК на таке спромоглися. Це були переодягнені діверсанти з ТОТ.
21.04.2026 19:48 Ответить
Не може бути! Зеленський ще в 2023 році наказав вигнати всіх поганих з ТЦК і набрати хороших!
21.04.2026 22:30 Ответить
Гнап у своєму відосі вже все розчехив, ху із ху)
22.04.2026 16:48 Ответить
 
 