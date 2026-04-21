Задержана группа военнослужащих РТЦК в Одессе, похитивших мужчину и требовавших $30 тыс, - Офис генпрокурора. ФОТО
Главное управление внутренней безопасности СБУ и Национальная полиция при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины и руководства Сухопутных войск нейтрализовали в Одессе организованную преступную группировку, в состав которой входили сотрудники местного ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что установило расследование?
Как отмечается, фигуранты вымогали деньги у людей. В случае отказа - применяли насилие и угрожали потерпевшим отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.
По материалам дела, "выбивание" средств происходило прямо в служебном мультивэне ТЦК, в который потерпевших затаскивали силой.
"Сотрудники СБУ с привлечением спецназовцев задержали всех участников группировки "на горячем", когда они похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги.
Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ применили оружие, стреляя по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки. Никто не получил огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.
Действовали по "наводке"
Документально подтверждено, что злоумышленники действовали по "наводке" жителя региона, который проходил службу в ТЦК. Именно он подбирал потенциальных жертв, выяснял их материальное положение и маршруты передвижения.
Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на автодорогах.
Для рейдов использовали два служебных микроавтобуса: в одном - держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг.
- В настоящее время всем задержанным готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, повлекшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения).
- Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Вымогали 30 тыс. долларов у мужчины
Как сообщили в Офисе генпрокурора, 21 апреля в Одессе они похитили мужчину на улице Прохоровской. Потерпевшего силой посадили в автобус и возили по городу. Во время незаконного удержания к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и вымогали 30 тыс. долларов США.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали пятерых человек. Среди них - четверо сотрудников РТЦК и СП.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе. Медиа сообщают, что те вымогали 50 тысяч долларов у бывшего военного.
- Впоследствии Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: Заинтересованы в объективном расследовании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шкода що ці мордочки заблюрено.
Такі "групи"- в кожному районному чи обласному центрі,просто в місті щось не поділили,або щось вийшло з під контролю.
Отакий розмах поширила шобла в ім'я демотивації новобранців.
300 тисяч тцкшників та ментів вистачить на рік, щоб не проводити в цей рік мобілізації.
Тому цілком реальною є заява нардепа від "СН" Олександра Мережко: "У нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше".
От якраз цих вже наявних ресурсів і вистачить.
А так хоч може притихнуть, тим більш скоро літній сезон і ті хто має бронь чи відстрочку і не має права виїджати за межі країни, зможуть хочь на море поїхати з родиною та трохи кукуху провітрити.
Тут нічого не зміниться, просто надалі злочинці акуратніше підбиратимуть об'єкти для шантажу.
Всі люди, перехожі поруч радіють цьому.
Хоч якась справедливість.
Спочатку ці ТЦКшники злочинці били людей ногами при бусифікації а тепер їх так само били ногами при затриманні.
банили нещадно!
то, що сталося????
що, *** сталося?
але!!!
це, тільки початок!!!
це, всрати потуги зеленої конченої влади, хоч якось випустити пару!!!
ні!!! ні ні ні!!
точка біфуркації пройдена!!!
далі, виключно........
Коли з'являються такі гроші, страх зникає. Як і будь-яка мораль...
Всі там все знали, просто так без дозволів з верха таке б не робилося.
жорстоко? - можливо.. але хоча б десь має бути невідворотня справедливість - бо хтось роками не вилазить з окопів, а хтось жирує та мародерить..
"Нейтралізували" це як? Одеського тцк більше не існує? А решта, по всій країні? Вони ж усі є злочинними угрупованнями.
Будь-які згадки про розбій, викрадення 30 тисяч доларів у чоловіка прибрані, як і конкретику щодо дій СБУ під час затримання.