Задержана группа военнослужащих РТЦК в Одессе, похитивших мужчину и требовавших $30 тыс, - Офис генпрокурора. ФОТО

Главное управление внутренней безопасности СБУ и Национальная полиция при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины и руководства Сухопутных войск нейтрализовали в Одессе организованную преступную группировку, в состав которой входили сотрудники местного ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило расследование?

Как отмечается, фигуранты вымогали деньги у людей. В случае отказа - применяли насилие и угрожали потерпевшим отправить их "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.

По материалам дела, "выбивание" средств происходило прямо в служебном мультивэне ТЦК, в который потерпевших затаскивали силой.

"Сотрудники СБУ с привлечением спецназовцев задержали всех участников группировки "на горячем", когда они похитили еще одного местного жителя и "выбивали" из него деньги.

Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ применили оружие, стреляя по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки. Никто не получил огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание военных ТЦК в Одессе: руководство отстранено, начато расследование, - Сухопутные войска

Действовали по "наводке"

Документально подтверждено, что злоумышленники действовали по "наводке" жителя региона, который проходил службу в ТЦК. Именно он подбирал потенциальных жертв, выяснял их материальное положение и маршруты передвижения.

Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо посреди улицы или на автодорогах.

Для рейдов использовали два служебных микроавтобуса: в одном - держали потерпевших, а группа из второй машины следила за обстановкой вокруг.

В настоящее время всем задержанным готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, повлекшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вымогали 30 тыс. долларов у мужчины

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 21 апреля в Одессе они похитили мужчину на улице Прохоровской. Потерпевшего силой посадили в автобус и возили по городу. Во время незаконного удержания к нему применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой, избивали и вымогали 30 тыс. долларов США.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали пятерых человек. Среди них - четверо сотрудников РТЦК и СП.

Читайте также: Похоже, реформировать ТЦК лучше получается у Поклада, чем у Федорова, - "слуга народа" Гетманцев

Что предшествовало?