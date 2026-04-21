Задержание военных ТЦК в Одессе: руководство отстранено, начато расследование, - Сухопутные войска
В связи с задержанием сотрудниками Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины военнослужащих групп оповещения Пересипского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Вооруженных Силах Украины начато служебное расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.
Устранено руководство
Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересипского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Служебное расследование
Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины поручено провести служебное расследование по данному факту.
"Подчеркиваем, что любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку.
Правоохранительным органам оказывается всестороннее содействие в проведении соответствующих проверок и расследований", - добавили в Сухопутных войсках.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе. Медиа сообщают, что те требовали 50 тысяч долларов у бывшего военного.
- Впоследствии Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: Заинтересованы в объективном расследовании.
Що СБУ і ДБР їх ловить,
передає в суд справу и і на цьому кінець.
Нікого не садять.
Навіть того самого одеського воєнкома Борисова,
в якого котеджи в Іспаніі- за 3 роки так і не посадили.
В президента і депутатів, міністрів.її немає, тцк.відібрало, як і підкорила собі поліцію, бізнес.і рабів.
Колись прийде час, поділюся
Та ще й їх підлеглі непрофесійно діяли з вибивання грошей з людей та рекету.
ТЦКшник в масці це вже потенційний злочинець.
усе як завжди просто
Організованому злочинному угрупуванню Зеля надав карт бланш.
Якщо можна викрадати людей, бити, навіть вбивати безкарно то чому не можна займатися ще й ракетом цим тцкшникам?
Все в рамках закону ))
Щодо президента, то після всіх злочинів тцк та сп і його неспроможністю.це зупинити, виглядає так, що в нього.влади більше немає, хібащо на кілька кабінетів в офісі,максимум.
Сирський вирішує все.
У поліції підтвердили, що серед затриманих є військові, які приїхали з інших областей і напередодні проводили мобілізаційні заходи в Тернополі, зокрема, блокували авто з цивільними чоловіками всередині на парковці ТЦ «Орнава».
Поліція затримала військових - представників Третьої штурмової бригади за утримування в підвалах чоловіків. Окрім того, ці військові, які брали участь в заходах ТЦК, відбирали в тернополян автомобілі і вимагали гроші за повернення.