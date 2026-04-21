Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: заинтересованы в объективном расследовании

Одесский областной ТЦК и СП подтвердил задержание военнослужащих Центра правоохранительными органами.

"На данный момент подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одессы представителями правоохранительных органов. Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей", - говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании.

"Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системная очистка структуры от лиц, дискредитирующих службу, является нашим приоритетом.

Призываем общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации. Дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных", - подчеркнули там.

Одесский областной ТЦК и СП работает в штатном режиме.

Топ комментарии
Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом.

Ми начінаєм КВН!
21.04.2026 15:08
я, про це, ще коли писав. скільки банів отримав.
язиком фізики: критична маса вже майже набралася.
поки блокують, б'ють їбали, штиркають ножами.
що, навіть "правоохоронці" вимушені реагувати?
гомосєкі у мєнтовській формі в голосіїві, це точка біфуркації.
пружина народної "любові" стиснута до до межі!!!!
21.04.2026 15:11
❗️Разом із працівниками ТЦК був затриманий дільничний майор поліції - ЗМІ
50 тис дол - непогано вони так губу розкатали
21.04.2026 15:04
взяли би за дупу Зеленого більше отримали
21.04.2026 15:07
А ви думаєте такими діями влни не взяли його за дуру і навіть.за кадик?
21.04.2026 16:01
❗️Разом із працівниками ТЦК був затриманий дільничний майор поліції - ЗМІ
Хто звільниться?
Жуков пішов.
Є там ще кіборги?
Бо в інших совісті немає.
21.04.2026 16:02
Знову не того кого треба запакували. Треба було звичайних посполитих, а вони чийогось серйзоного родича образили.
21.04.2026 15:06
Посполиті - це селяни та некозацьке міське населення
21.04.2026 15:08
Того, того...
21.04.2026 15:09
З простих людей багато не заробиш. А от одного жирного грошового гусака пресанеш , і на місяць усьому сходняку вистачить
21.04.2026 15:10
Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Додаткові роз'яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних
Вірні учні Піськова
21.04.2026 15:08
Кажуть що два угруповання ТЦК не поділили клієнта і територію на якій вони промишляли
21.04.2026 15:11
Видно від безнаказаності бандюки зовсім страх втратили і якогось жирного '' ухилянта'' хотіли пощипати. Погодьтеся, не в кожного '' ухилянта'' в наш час є $50000. А так би сиділи далі кожен на своєму місці і доїли автомобілістів чи підприємців в ларьках по $2000-5000 з носа і далі всі б влада закривала на це очі і всі казали що ТЦК це ветерани які роблять все заради мобілізації і захисту вітчизни
21.04.2026 15:15
Особливо смішно що ''Одеський ТЦК'' зацікавлений в об'єктивному розслідуванні.
А хто ж по вашому ділив територію і давав рознарядки хто на якому перехресті працює і місцеві поліцаї які на це закривали очі за окрему платню?
21.04.2026 15:19
После того как спустят пар у народа, критический уже момент, гайки так затянут...они этого не простят, всё по кругу, только лица будут не знакомые.... Народ и дальше будет это хавать, но в другой обёртке ((((
21.04.2026 15:19
Запит до Одеського обласного ТЦК. Після звільнення Борисова , його підлеглі - керівники залишились на посадах? Дякую за відповідь.
21.04.2026 15:13
СБУ провела оповіщення і соціальну підтримку ТЦК.
21.04.2026 15:16
не тих затримали - стрижень на Банковій.
21.04.2026 15:16
взалi красива вистава i по часу зiвпала.
21.04.2026 15:17
Сьогодні мабуть самий нещасливий день для одеських тцкашників
"Бус ТЦКшників потрапив в ДТП" - мабуть перехвилювалися за колег по небезпечному бізнесу, котрих раніши "прийняла в обійми" СБУ 🤣
От якби ще за кожного бусифікованого та служба так переймалася, то може й дійсно змінилося б ставлення людей то ТЦК.
21.04.2026 15:17
та то родича піаніста трусили
21.04.2026 15:19
А може спєцом влаштували "дтп", щоб на час кіпішу слінять на больнічку, поки все уляжеться.
21.04.2026 15:33
Наразі керівництво обласного та Пересипського ТЦК усунено від виконання службових обовʼязків, триває слідство.
21.04.2026 15:18
звичайно керівництво й гадки не мало що витворяють підлеглі за своєю ініціативою....
21.04.2026 15:38
А так всё хорошо начиналось, по домашнему))))
21.04.2026 15:26
А я зацикавлениий щоб ви - українські корумповані тцкашні вороги України які працюють на ворога і на свої кішені поскоріше горіли у пеклі!
21.04.2026 15:35
Да, заинтересованы сейчас закапывают бабки с золотишком на дачах у тёщей ...
21.04.2026 15:35
Цікаво а обьективно ви бусифікували громадян на вулицях? Чи це інше?
21.04.2026 15:43
Люди, які пройшли реальний фронт (не в десятій лінії оборони і не в штабах!), будучи на посадах поліцейських та працівників ТЦК, не допустили б такої системності та масовості злочинів, які чиняться сьогодні цими злочинними організаціями.

Це ще раз доволить: на державній службі, в судових органах та правоохоронно-силових структурах передумовою для працевлаштування має бути проходження через фронт.

Гіпотеза: на сьогодні серед всіх, хто приймав присягу держслужбовця або силовика, отримує державне фінансування на держслужбі та в правоохоронно-силових структурах, сукупно не більше 5-10% пройшли через фронт. Хоча, за допомогою ротаційного механізму можна було за 4 роки війни спокійно прогнати через фронт вже 90-95% цього персоналу - а це сотні тис. чол.
21.04.2026 16:12
 
 