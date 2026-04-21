Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: заинтересованы в объективном расследовании

Одесский областной ТЦК и СП подтвердил задержание военнослужащих Центра правоохранительными органами.

Об этом говорится в заявлении ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одессы представителями правоохранительных органов. Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей", - говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании.

"Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системная очистка структуры от лиц, дискредитирующих службу, является нашим приоритетом.

Призываем общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации. Дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных", - подчеркнули там.

Одесский областной ТЦК и СП работает в штатном режиме.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе. Медиа сообщают, что те требовали 50 тысяч долларов у бывшего военного.

