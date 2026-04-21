Одесский ТЦК подтвердил задержание военных: заинтересованы в объективном расследовании
Одесский областной ТЦК и СП подтвердил задержание военнослужащих Центра правоохранительными органами.
Об этом говорится в заявлении ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"На данный момент подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одессы представителями правоохранительных органов. Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей", - говорится в сообщении.
В ТЦК заявили, что заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании.
"Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системная очистка структуры от лиц, дискредитирующих службу, является нашим приоритетом.
Призываем общественность и СМИ воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации. Дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных", - подчеркнули там.
Одесский областной ТЦК и СП работает в штатном режиме.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе. Медиа сообщают, что те требовали 50 тысяч долларов у бывшего военного.
Жуков пішов.
Є там ще кіборги?
Бо в інших совісті немає.
Вірні учні Піськова
Ми начінаєм КВН!
А хто ж по вашому ділив територію і давав рознарядки хто на якому перехресті працює і місцеві поліцаї які на це закривали очі за окрему платню?
язиком фізики: критична маса вже майже набралася.
поки блокують, б'ють їбали, штиркають ножами.
що, навіть "правоохоронці" вимушені реагувати?
гомосєкі у мєнтовській формі в голосіїві, це точка біфуркації.
пружина народної "любові" стиснута до до межі!!!!
але, бусіфікували порушуючи все, що можливо!
і "розумних та освічених"!
а у "розумних та освічених", родичі та друзі розумні та освічені.
і "селюків"!
а у "селюків" ніякої емпатії, коли загинув кум чи син кума, чи сусід з котрим на ставок на рибалку.
і "тугих"!
а у зовсім "тугих" зовсім кришу рве після пів літру.
вони всі, бачили смерть! вони всі гралися зі смертю на виживання!
чиновникам, суддям, мєнтам п*зда!
цитую, з перших вуст ветерана, і побратимів ветерана.....
"Бус ТЦКшників потрапив в ДТП" - мабуть перехвилювалися за колег по небезпечному бізнесу, котрих раніши "прийняла в обійми" СБУ 🤣
От якби ще за кожного бусифікованого та служба так переймалася, то може й дійсно змінилося б ставлення людей то ТЦК.
Це ще раз доволить: на державній службі, в судових органах та правоохоронно-силових структурах передумовою для працевлаштування має бути проходження через фронт.
Гіпотеза: на сьогодні серед всіх, хто приймав присягу держслужбовця або силовика, отримує державне фінансування на держслужбі та в правоохоронно-силових структурах, сукупно не більше 5-10% пройшли через фронт. Хоча, за допомогою ротаційного механізму можна було за 4 роки війни спокійно прогнати через фронт вже 90-95% цього персоналу - а це сотні тис. чол.