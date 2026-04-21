Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні
Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив затримання військовослужбвців Центру правоохоронцями.
Про це йдеться в заяві ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Станом на зараз підтверджено факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів. Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей", - йдеться в повідомленні.
У ТЦК заявили, що зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні.
"Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом.
Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних", - наголосили там.
Одеський обласний ТЦК та СП працює у штатному режимі.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.
Жуков пішов.
Є там ще кіборги?
Бо в інших совісті немає.
----------------------
Вірні учні Піськова
Ми начінаєм КВН!
А хто ж по вашому ділив територію і давав рознарядки хто на якому перехресті працює і місцеві поліцаї які на це закривали очі за окрему платню?
язиком фізики: критична маса вже майже набралася.
поки блокують, б'ють їбали, штиркають ножами.
що, навіть "правоохоронці" вимушені реагувати?
гомосєкі у мєнтовській формі в голосіїві, це точка біфуркації.
пружина народної "любові" стиснута до до межі!!!!
але, бусіфікували порушуючи все, що можливо!
і "розумних та освічених"!
а у "розумних та освічених", родичі та друзі розумні та освічені.
і "селюків"!
а у "селюків" ніякої емпатії, коли загинув кум чи син кума, чи сусід з котрим на ставок на рибалку.
і "тугих"!
а у зовсім "тугих" зовсім кришу рве після пів літру.
вони всі, бачили смерть! вони всі гралися зі смертю на виживання!
чиновникам, суддям, мєнтам п*зда!
цитую, з перших вуст ветерана, і побратимів ветерана.....
Примусова мобілізація = невдоволення мас. Мобілізація ждунів (які вже є) = сильне невдоволення мас.
Корупція при мобілізації = підтримка всіх мас. Організоване злочинне угрупування, яке було вирощене на корупції від мас = невдоволення мас.
Радієш, що критична маса вже назбиралася? Думаєш, що ти щось там знав, а інші і не підозрювали? Надієшся, що вихід з ситуації не буде знайдений? А ще якісь радості в твому житті є?
Просто для фону, нагадаю, мобілізацію в при рашці в совку. Приходять до дому групою з зброєю і забирають тебе, будеш втікати - пристрілять, вдасться втікти - всю твою родину депортовують в Сибір, а знайдуть - пристрілять. Тішся - тішся...
"Бус ТЦКшників потрапив в ДТП" - мабуть перехвилювалися за колег по небезпечному бізнесу, котрих раніши "прийняла в обійми" СБУ 🤣
От якби ще за кожного бусифікованого та служба так переймалася, то може й дійсно змінилося б ставлення людей то ТЦК.
Це ще раз доволить: на державній службі, в судових органах та правоохоронно-силових структурах передумовою для працевлаштування має бути проходження через фронт.
Гіпотеза: на сьогодні серед всіх, хто приймав присягу держслужбовця або силовика, отримує державне фінансування на держслужбі та в правоохоронно-силових структурах, сукупно не більше 5-10% пройшли через фронт. Хоча, за допомогою ротаційного механізму можна було за 4 роки війни спокійно прогнати через фронт вже 90-95% цього персоналу - а це сотні тис. чол.