Одеський ТЦК підтвердив затримання військових: Зацікавлені в об’єктивному розслідуванні

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив затримання військовослужбвців Центру правоохоронцями.

Про це йдеться в заяві ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Станом на зараз підтверджено факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів. Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК заявили, що зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні.

"Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом.

Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних", - наголосили там.

Одеський обласний ТЦК та СП працює у штатному режимі.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі. Медіа повідомляють, що ті вимагали 50 тисяч доларів у колишнього військового.

