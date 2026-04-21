СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі, які вимагали $50 тис., - ЗМІ (оновлено). ВIДЕО
В Одесі відбулося затримання військових ТЦК працівниками СБУ на вулиці Балківська.
Про це пише видання Думская, передає Цензор.НЕТ.
Увага! Ненормативна лексика!
Що відомо?
Зазначається, що операцію проводив спецпідрозділ КОРД та співробітники внутрішньої безпеки СБУ.
"За неофіційною інформацією, ТЦКшників взяли за хабар. Один із них встиг втекти, але його затримали на радіоринку", - пише видання.
За даними ЗМІ, під час затримання у співробітників ТЦК знайшли бити, кастети та гроші.
В СБУ Цензор.НЕТ заявили, що найближчим часом Служба безпеки надасть детальнішу інформацію.
Водночас у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП підтвердили затримання, пише Суспільне.
Для з’ясування всіх деталей на місце події виїхало керівництво обласного ТЦК.
За даними джерел "Думської", затриманими виявилися співробітники Пересипського РТЦК.
Вони силоміць затягнули в бус колишнього військового, у якого була офіційна відстрочка від служби, і погрожуючи зброєю вимагали в нього 30 тис. доларів, пише видання.
Водночас джерела Суспільного повідомили, що затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого.
За їхніми даними, вони вимагали 50 тисяч доларів.
Дикий Захід відпочиває...
Сирського - до відповіді перед народом! За те, що коять ТЦКшники, що відбувається на полігонах, он людину вбили і кажуть серцева неддостатність, іншого кажуть сам головою об дерево бився! за ситуацію з м'ясними батальйонами, он в Новому відліку в позаминулий четвер подивіться в ютубі... Я вважаю, що це диверсант.
Не може бути. Цікаво що коли я таке вже пів року писав то мене постійно банили за кацапське ІПСО. Дивись скоро ще й визнають що в ТЦК неофіційно працює тітушня і рекетири зі спортклубів.
Чергове вороже ІПСО, згенероване ШІ в студіях мосфільму, яке спрямоване на дискредитацію кришталево чесних співробітників ТЦК та СП, наших тилових героїв, заслужених ветеранів та гордості ЗСУ!!!
Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/14a6CFbk1ri/
Що СБУ і ДБР їх ловить,
передає в суд справу и і на цьому кінець.
Нікого не садять.
Навіть того самого одеського воєнкома Борисова,
в якого котеджи в Іспаніі- за 3 роки так і не посадили.
А щодо СБУ, то частина служби ЛГБТ щоб не висловлюватись, а частина і дуже велика реально героїчні особистості. І ще й розумні, що для силових структур за гранню. Конфлікт, тобто війна, для них стали фактором зросту, на відміну від поліції.