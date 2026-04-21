СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі, які вимагали $50 тис., - ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

В Одесі відбулося затримання військових ТЦК працівниками СБУ на вулиці Балківська.

Про це пише видання Думская, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Що відомо?

Зазначається, що операцію проводив спецпідрозділ КОРД та співробітники внутрішньої безпеки СБУ.

"За неофіційною інформацією, ТЦКшників взяли за хабар. Один із них встиг втекти, але його затримали на радіоринку", - пише видання.

За даними ЗМІ, під час затримання у співробітників ТЦК знайшли бити, кастети та гроші.

В СБУ Цензор.НЕТ заявили, що найближчим часом Служба безпеки надасть детальнішу інформацію.

Водночас у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП підтвердили затримання, пише Суспільне.

Для з’ясування всіх деталей на місце події виїхало керівництво обласного ТЦК.

За даними джерел "Думської", затриманими виявилися співробітники Пересипського РТЦК.

Вони силоміць затягнули в бус колишнього військового, у якого була офіційна відстрочка від служби, і погрожуючи зброєю вимагали в нього 30 тис. доларів, пише видання.

Водночас джерела Суспільного повідомили, що затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого.

За їхніми даними, вони вимагали 50 тисяч доларів.

Читайте: Постріли під час перевірки документів у Києві: у ТЦК прокоментували інцидент, призначено службове розслідування