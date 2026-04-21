СБУ та КОРД затримали військових ТЦК в Одесі, які вимагали $50 тис., - ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

В Одесі відбулося затримання військових ТЦК працівниками СБУ на вулиці Балківська.

Про це пише видання Думская, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Що відомо?

Зазначається, що операцію проводив спецпідрозділ КОРД та співробітники внутрішньої безпеки СБУ.

"За неофіційною інформацією, ТЦКшників взяли за хабар. Один із них встиг втекти, але його затримали на радіоринку", - пише видання.

За даними ЗМІ, під час затримання у співробітників ТЦК знайшли бити, кастети та гроші. 

В СБУ Цензор.НЕТ заявили, що найближчим часом Служба безпеки надасть детальнішу інформацію.

Водночас у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП підтвердили затримання, пише Суспільне.

Для з’ясування всіх деталей на місце події виїхало керівництво обласного ТЦК.

За даними джерел "Думської", затриманими виявилися співробітники Пересипського РТЦК.

Вони силоміць затягнули в бус колишнього військового, у якого була офіційна відстрочка від служби, і погрожуючи зброєю вимагали в нього 30 тис. доларів, пише видання.

Водночас джерела Суспільного повідомили, що затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого.

За їхніми даними, вони вимагали 50 тисяч доларів.

Топ коментарі
Бити,кастети,гроші-джентельменський набір ТЦК імені Зеленського.
21.04.2026 13:36 Відповісти
А бити і кастети МО видавало ТЦКашникам чи може волонтери?
21.04.2026 13:37 Відповісти
соціальна підтримка
21.04.2026 13:40 Відповісти
Дикий Захід відпочиває...
21.04.2026 14:06 Відповісти
А потім дивуються чого це їх соціальних працівників на вулиці зненацька ножиками тикають.
21.04.2026 14:13 Відповісти
Бусифікація бусифікаторів.
21.04.2026 14:10 Відповісти
Бумерангом прилетіло, я думаю ми побачимо не один такий випадок
21.04.2026 17:01 Відповісти
Це ж мабуть іпсо зняте на мосфільмі, так? Ну так же?
21.04.2026 14:12 Відповісти
Якщо провести такі операції по всій Україні то можна не те що простим солдатам підняти грошову виплату до мінімум 80 тис грн на місяць, забезпечити якісним західним обмундируванням, а ще й на сотні тисяч дронів вистачить, ще й залишиться
21.04.2026 14:12 Відповісти
А ще й ротацію провести
21.04.2026 14:19 Відповісти
Ага, сказав же Гнап, то помста і спектакль, держбанда для влади краде, військовим підвищення не закладено, підвищили ментам, щоб вели свою війну проти нашого народу - хапали з ТЦКшниками непридатних і рекетирували, депутатам втричі підвищили, спецпенсії ніхто не скасовує прокурорам і суддям, що погрязли в корупції і т.д.
Сирського - до відповіді перед народом! За те, що коять ТЦКшники, що відбувається на полігонах, он людину вбили і кажуть серцева неддостатність, іншого кажуть сам головою об дерево бився! за ситуацію з м'ясними батальйонами, он в Новому відліку в позаминулий четвер подивіться в ютубі... Я вважаю, що це диверсант.
22.04.2026 00:53 Відповісти
Не може бути. Цікаво що коли я таке вже пів року писав то мене постійно банили за кацапське ІПСО. Дивись скоро ще й визнають що в ТЦК неофіційно працює тітушня і рекетири зі спортклубів.
21.04.2026 14:14 Відповісти
Мабуть не того пасажира бусіфікували ці одеські крімінальні елементи і отримали нарешті відплату.
21.04.2026 14:21 Відповісти
А-ху-@ть...
21.04.2026 14:22 Відповісти
Чергове вороже ІПСО, згенероване ШІ в студіях мосфільму, яке спрямоване на дискредитацію кришталево чесних співробітників ТЦК та СП, наших тилових героїв, заслужених ветеранів та гордості ЗСУ!!!
21.04.2026 14:25 Відповісти
УХИЛЯНТІВ запакували
21.04.2026 14:28 Відповісти
Це ІПСО з Мосфільму - не можуть спецпризначенці пакувати інвалідів, які проводять оповіщення
21.04.2026 14:29 Відповісти
ТЦК Одеси це взагалі якийсь бандитський анклав. А є ще Луцьк. Є Рівне. Львів. Харків. Та кругом подібне.
21.04.2026 14:32 Відповісти
Ужгород і Полтава.
21.04.2026 14:45 Відповісти
Полтава на другому місці після Одеси, тут жах, місцевий сайт новин , оприлюднює типо "я з окопу з пораненням виліз мене направили в тцк і мені там подобається" подібна заказна писанина з'являється три рази на тиждень, і звісно коментарі під такими новинами закриті, бояться народної любові.
21.04.2026 17:03 Відповісти
працівники ТЦК бусифіковані
21.04.2026 14:35 Відповісти
Командир полку поліції особливого призначення «Стрілецький» ГУНП у Києві закликав не судити про всіх поліцейських через окремі ганебні випадки. Його бійці - колишні дільничні, опери та слідчі - зараз нарівні з Силами оборони знищують ворога на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Він нагадав позивні полеглих героїв - Гомер, Борець, Бонд, Варік, Чорний - і наголосив, що вони не заслужили хейту.
Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/14a6CFbk1ri/
21.04.2026 14:45 Відповісти
Недоумки завжди всіх "гребуть під одне", як показали останні вибори недоумків 70+%%% з тих що ходять на вибори(не пасів) плюс кацапські нашваберні боти їх у цьому підтримують. Якось так.
21.04.2026 16:11 Відповісти
Комментарии проезжающих говорят о безграничной любви украинцев к ТЦК это надо было сильно постараться чтобы тебя так люто любили...
21.04.2026 14:48 Відповісти
Просто ця організація (язик не повертається назвати її соціальною) так ідеально дискредитує саме зсу з середини країни що просто дивуєшся, ідеальніше і не придумаєш
21.04.2026 15:08 Відповісти
Да, тех кто надоумил и уполномочил этих упырей заниматься тем чем они занимаются, можно смело называть ВРАГАМИ УКРАИНЫ и карать безжалостно и быстро или можем нахватать таких проблем, что мама не горюй, хрен расхлебаем...
21.04.2026 15:30 Відповісти
кажеш, "можно смело называть ВРАГАМИ УКРАИНЫ "? Прошу пана
21.04.2026 16:04 Відповісти
Раненых и контуженных (со слов Президента) военных повязали...
21.04.2026 14:57 Відповісти
Не того клієнта хотіли розвести на бабки...
21.04.2026 14:59 Відповісти
Ці новини як бальзам на душу, нічого спільного звичайні військові з цими бандюками з битами і кастетами (тцк) не мають.
21.04.2026 14:59 Відповісти
Де поділися місцеві захисники наших славних тилових героїв? Зазвичай вони в темах, присвячених тцк, з"являються блискавично із закликами розстрілювати проклятих ухилянтів наліво і направо
21.04.2026 15:01 Відповісти
А ухилянти вже всі пройшли ВЛК і зареєструвалися і за повістками прийшли до військоматів? Може на фронті вже всі підрозділи повні??? Цих тцкшних бандюків треба судити, як і ухидєсів. Кожгого за своє!
21.04.2026 16:21 Відповісти
Тебе чекають, поки ти як щур, то кастети викидаєш, то біти. І доляри, як в сраку ховатимеш, не забудь у презерватив обернути, бо смердітиме. Пішов нах....
21.04.2026 16:35 Відповісти
Ніхрєна не зрозумів крім того, що в тебе якийсь презерватив і срака! В тебе почерк кривий, обернись, може там ***** примостився
21.04.2026 17:53 Відповісти
Нічого дивного. Ти тупий, це зрозуміло.
21.04.2026 18:22 Відповісти
Сказав бот з реєстрацією 09.03.2026
21.04.2026 19:18 Відповісти
тцкун, іди в дупло
21.04.2026 19:27 Відповісти
На фронті ніколи не будуть повні підрозділи, тому як немає рівномірного розподілення. Більшість мобілізованих попадають в славнозвісні полки, де надовго не затримуються.
21.04.2026 18:32 Відповісти
Ось-ось, тому й катма бажаючих за кілька тижнів Богу душу віддати в безглуздих авантюрах обкуреного наполеончика і його гофмаршала м'ясника просирського
21.04.2026 19:03 Відповісти
Заціпило, не можуть слова вимовити, чекають вказівки
21.04.2026 17:04 Відповісти
Більшість коментаторів тут обісрані сцикуни, які голосувати за членограя
21.04.2026 15:03 Відповісти
Це ти обісраний жлоб і хамло.
21.04.2026 15:32 Відповісти
У тебе сьогодні свято, еге ж?
21.04.2026 16:18 Відповісти
Ну десь він прав - в Одесі більше 90% мешканців голосувало за зеленского - а саме воно, по Констітуції України, відповіда за мобілізаційні заходи. 100% воно знало як відбуваються ці заходи - насильство, ізбієнія, хабарі... - цеж вже не перший рік - і воно просто мовчало - бо саме йього влаштовувало тай зараз влаштовує - чим більше тцк зловлять тим довше він та всі йього близьки будуть грабувати країну.
22.04.2026 08:55 Відповісти
Хабар з сраки дістань, з обіду тримаєш. Жінка дома не візьме, смердітиме. Лайно тцкунське
21.04.2026 16:33 Відповісти
трохи не на того нарвались.
21.04.2026 15:15 Відповісти
Проблема в іншому!
Що СБУ і ДБР їх ловить,
передає в суд справу и і на цьому кінець.
Нікого не садять.
Навіть того самого одеського воєнкома Борисова,
в якого котеджи в Іспаніі- за 3 роки так і не посадили.
21.04.2026 15:24 Відповісти
Ліквідація військових судів, слідства і прокуратури та заміна їх цивільним судочинством на початку незалежності була помилкою. В тих же Штатах, наприклад, військовими займається військове судочинство, а не цивільні суди і присяжні (у яких простіше 'вичавити сльозу').
21.04.2026 16:55 Відповісти
А де на них зарплати набрати ?
21.04.2026 17:06 Відповісти
І скільки американських військових посадили ці американські військові суди за останні років так 10?
22.04.2026 14:01 Відповісти
Не того затягнули. Ошибочка вийшла.
21.04.2026 15:35 Відповісти
А чим власне ухилеси не задоволені? Постійно скаржаться на побори в тцк а коли цих гагебних тцк, затримує за корупцію СБУ разом з КОРДом, вони ще дужче репетують!
21.04.2026 15:46 Відповісти
Та то кацапські нашваберні лайноплюї , їх задача лазить й накидувати лайно у коментарях під будь якою новиною. Якщо погано працюватимуть на товщу швабру або пляшку посадять(кацапська народна забавка - сідати на швабри та пляшки).
21.04.2026 15:58 Відповісти
Це вже добре. Так має бути з тими хто порушує Закон. Але кацапські нашваберни лайноплюї й тут нагадять у коментарях..... робота в їх така.
21.04.2026 15:55 Відповісти
Мені не зовсім зрозуміло з кого можна вимагати 30 - 50 тисяч доларів. Це ж виходить що у тецекашників була якась база заможних громадян і хтось цю базу їм злив і теж в долі. Це просто полювання за грошима - бідних ламали "на план" (за зарплату і бронь), а заможних "на бабки" (корупція). Теба негайно змінювати систему. Повертати военкомати, віййськову прокуратуру і військові трибунали. Цю за "спайку" жиробасів з корумпованими тецекашними "на війні" треба завершити увязненням винних з конфіскацією.
21.04.2026 16:18 Відповісти
З конфіскацією - так, але не в тюрму, а на фронт і до завершення війни (без жодного відведення на перепочинок).
21.04.2026 16:51 Відповісти
Ротація має бути постійною для тецекашників так само як і для всіх учасників бойових дій. Війна до повної деокупації території і звільнення наших природних багатств від грабунку кацапами може затягнутися надовго. "Мобілізація до кінця війни" це злочин бо на другому кінці важелю лежить "бронювання до кінця війни".
21.04.2026 17:49 Відповісти
Система насправді працює дуже просто, її ілюстрація - вбивство тцкуна у Львові. Банда тцкунів ловить ухилянта і озвучує вартість свободи - зазвичай 10 штук баксів. Коли людина платить, робиться справедливий висновок про те, що ухилянт не бідний, і зможе заплатити ще, при цьому ставки за волю виростають в кілька разів. Відповідно починається слідкування за ухилянтом і він ловиться знову. У Львові була така ж ситуація - митник одного разу вже викупив свого брата, але винахідливий тцкун вирішив заробити бабла ще раз, правда, поплатився за це життям.
21.04.2026 19:12 Відповісти
Хотілося б, щоб подібних хабарників не 'садили' десь в тилу, а відправляли на нуль в складі дисциплінарних штурмових підрозділів (з вірогідністю вціліти відсотків десять).
21.04.2026 16:48 Відповісти
Цікаво, а чим "завинили" тисячі бусифікованих, які попадають в штурмові війська сирського? Умови там відповідають вашим побажанням для злочинців.
22.04.2026 09:15 Відповісти
Беспредел ТЦК давно игнорируется первыми лицами нашей страны. Все, начиная с Президента Зеленского, главнокома Вооруженных сил Украины, Председателя ВР, Прокуратура, Депутаты и вообще все наделенные властью чиновники делают вид что проблемы с ТЦК нет. О том что эта прогнившая структура, наделенная невиданными полномочиями, в сговоре с полицией просто нарушает ПРАВА граждан Украины, недвусмысленно прописанные в Конституции с целью наживы. Складывается впечатление что все повязаны коррупционными связями. И это объясняет тот факт что ни полиция, ни ТЦК, ни все те которые в первую очередь должны защищать нашу страну от внешнего врага, что опять таки указано в конституции, не находятся на фронте а беспределничают внутри страны. Что творится в стране? Не пора ли этот беспредел закончить.
21.04.2026 17:00 Відповісти
Ну так , чотириразовий ухилянт сказав що він ні при чому і ніякої відповідальності за мобілізацію не несе (хай воно якось само) і їздить в безкінечні дурне, щось там підписує, коротше, живе своє найкраще життя як і слуги наріду.
21.04.2026 17:05 Відповісти
В місті Дніпро ТЦК не меньш корумповане. Мер філатов теж не задніх пасе на корупційній ниві. Їм навіть не погрожує переобрання поки країна в стадії війни. Та й взагалі їм війна в жилу.
21.04.2026 17:13 Відповісти
Країна зелених мрій - вчорашня подія в Києві з поліцією, сьогоднішня з ТЦК в Одесі, в минулому році ціла бригада втекла з передової і повідомлення про вилучення сотень мільйонів доларів у працівників МСЕК в різних містах - це обличчя сьогоднішньої влади. Куди не плюнь - пропадеш на корупціонерів, або мародерів.
21.04.2026 17:21 Відповісти
Ну тобто, чергове підвердження що назараз ТЦК це організована злочинна банда, яка викрадає людей заради викупу.
21.04.2026 18:25 Відповісти
Зеленим феодалам плювати на дотримання прав кріпаків, які за роки війни показали себе кінченими терпилами. А ось безперебійне надходження на фронт гарматного м'яса є запорукою збереження їх влади, статків, свободи, а можливо і життя. Крім того, Європа вже оплатила продовження війни на 2 роки вперід, може бути незручно перед європейськими партнерами.
21.04.2026 19:23 Відповісти
Сволочі однозначно. В ухилянтів і СЗЧшників, мабуть, ерекція на їх мікро органах, коли вони передивляються це відео. Чому на мікроорганах запитаєте ви, та тому що в сцикунів нормального чоловічого достоїнства не буває. Отож, якби всі виконували добровільно свій військовий обов'язок, при врученні повістки самі з'являлися до ТЦК, той менше було б отаких ситуацій. "Молодці! Чітко спрацювали", каже автор відео. Ото якби молодці так чітко спрацьовували на рахунок ухилянтів і СЗЧшників, щоб отак само чітко їх затримували, чітко доправляли до фронту. Ото були б молодці! Дійсно молодці!
21.04.2026 19:36 Відповісти
Йди воюй, пєтров-золкін! Ти бачив тих ухилянтів, про яких Аліна Михайлова писала, хворі, обмежено придатні, що по 4 роки вдома сидять, бо на вулицях банда рекетирів, що не тільки відправляє на фронт нездатних воювати, а й лупцює і вбиває прямо на вулицях і в ТЦК, що підтримують такі як ти! Не вийде виїхати на цих людях, щоб такі як ти що давали присягу не воювали. Воїни з них ніякі. А відповідати ви всі будете за мільйони поламаних доль
22.04.2026 01:07 Відповісти
І дійсно, чого ті чоловіки так хочуть жити? Вмерти за статки любімого лідора і банди зєльоних мародерів це ж так приємно і почесно.
22.04.2026 09:22 Відповісти
Хаха, як тцкшні на гілці порозривало дупи) В принципі допивши шампанське всі мають зрозуміти, що це затримані погані, ганебні, бандитські ТЦК, які весь прибуток ймовірно клали на кишеню. Замість того щоб вкладати в державу, тобто нагору. Як лицарські, почесні, і героїчні ТЦК. Оце і вся різниця. І ні тих, ні інших ми не побачимо на суді, ці просто від рук відбились остаточно.

А щодо СБУ, то частина служби ЛГБТ щоб не висловлюватись, а частина і дуже велика реально героїчні особистості. І ще й розумні, що для силових структур за гранню. Конфлікт, тобто війна, для них стали фактором зросту, на відміну від поліції.
21.04.2026 20:42 Відповісти
Чекайте! В ТЦК одні ветерани, їх не можна отак в підлогу класти.
21.04.2026 23:29 Відповісти
Так, без поваги
22.04.2026 17:36 Відповісти
Дмитро Гнап, думаю, правий: затримання відбулося тільки з однієї причини - ТЦК-шнихи схопили митника з добовою корупційною виручкою, яку цей митник віз сбу-шникам. Тому сбу-шня вирішила повернути собі ці кошти.
21.04.2026 23:39 Відповісти
Мене відразу насторожило, що затримання провів корд і ВБ СБУ. Дуже дивне поєднання. Не розумію чому тут засвітилась ВБ.
22.04.2026 09:26 Відповісти
З першого дня незалежності, прикриваючись вивіскою (капслоком) "УКРАЇНА", країною керують кримінально-мафіозні угрупування, мета яких максимальний погарбунок народу і вивезення капіталів за кордон.
21.04.2026 23:42 Відповісти
А тцкшників на яку зону відправлять, якщо дадуть строк? До ментів, чи на звичайну?
22.04.2026 11:21 Відповісти
