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Новини Конфлікт із ТЦК
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Постріли під час перевірки документів у Києві: у ТЦК прокоментували інцидент, призначено службове розслідування

водій втік від поліції та ТЦК, травмувавши військовослужбовця

Київський міський ТЦК та СП прокоментував відео, яке шириться в соцмережах, на якому в місті Києві під час зупинки представниками поліції автомобіля, його водій втік, пошкодивши транспортний засіб. Після чого чутно постріли.

Про це йдеться у повідомленні Київського міського ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

У терцентрі розповіли, що працівники нацполіції разом з військовослужбовцями районного ТЦК та СП зупинили автівку для перевірки військово-облікових документів громадянина, який перебував за кермом.

У ТЦК заявили, що чоловік навідріз відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та здійснив втечу на автомобілі, пошкодивши службовий транспорт та наїхавши на ногу військовослужбовцю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві).

Відео, яке поширили в мережі. Присутня ненормативна лексика!

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Службове розслідування

Також у терцентрі розповіли, що за фактом здійснення пострілів призначено службове розслідування з метою зʼясування обставин та мотивів стрільби.

"Результати розслідування будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки. За попередніми даними постріли були здійснені одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення, з особистого пристрою для відстрілу гумових патронів", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Київ (21176) стрілянина (1943) ТЦК та СП (1287)
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Топ коментарі
+29
"За попередніми даними постріли були здійснені одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення, з особистого пристрою для відстрілу гумових патронів"

Це прекрасно...
На якій підставі цей військовослужбовець, одягнений не по формі, намагався розбити скло автомобіля, стріляв з власної зброї і чому поліція за цим всім просто спостерігала?
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19.04.2026 01:32 Відповісти
+24
Ну прикольно, косячать мусора з ТЦКунами, а винні ті хто це фільмує та висвітлює. Логіка...
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19.04.2026 00:12 Відповісти
+24
Вот это два кабанчика! Ну, то шо их не можна на фронт это понятно, они же в окопе застрянут. А прокормить? Ещё какого офицера с голодухи захомячит вдруг. Не, ТЦК на фронт никак нельзя.
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19.04.2026 00:24 Відповісти

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