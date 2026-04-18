Постріли під час перевірки документів у Києві: у ТЦК прокоментували інцидент, призначено службове розслідування

Київський міський ТЦК та СП прокоментував відео, яке шириться в соцмережах, на якому в місті Києві під час зупинки представниками поліції автомобіля, його водій втік, пошкодивши транспортний засіб. Після чого чутно постріли.

Про це йдеться у повідомленні Київського міського ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

У терцентрі розповіли, що працівники нацполіції разом з військовослужбовцями районного ТЦК та СП зупинили автівку для перевірки військово-облікових документів громадянина, який перебував за кермом.

У ТЦК заявили, що чоловік навідріз відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та здійснив втечу на автомобілі, пошкодивши службовий транспорт та наїхавши на ногу військовослужбовцю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві).

Відео, яке поширили в мережі. Присутня ненормативна лексика!

Дивіться також: Побив чоловіка під час перевірки документів: судитимуть військового РТЦК на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Службове розслідування

Також у терцентрі розповіли, що за фактом здійснення пострілів призначено службове розслідування з метою зʼясування обставин та мотивів стрільби.

"Результати розслідування будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки. За попередніми даними постріли були здійснені одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення, з особистого пристрою для відстрілу гумових патронів", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Водій авто збив військового ТЦК під час перевірки документів у Кропивницькому: його затримали