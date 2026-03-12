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Новини Фото Конфлікт із ТЦК Протиправні дії ТЦК
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Побив чоловіка під час перевірки документів: судитимуть військового РТЦК на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Досудове розслідування щодо військовослужбовця Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові, який спричинив чоловікові перелом плечової кістки, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Військовий ТЦК побив чоловіка під час перевірки документів

Що відомо

Під час перевірки документів у одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Виник конфлікт й один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару.

Після цього працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.

Також дивіться: На Буковині сталися сутички між ТЦК і цивільними через чоловіка, який перебував у розшуку. ВIДЕО

Військовий ТЦК побив чоловіка під час перевірки документів

Повідомляється, що під час проходження військово-лікарської комісії у потерпілого діагностували перелом бугристості лівої плечової кістки. Травма належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Що загрожує

У ДБР зазначають, що військовослужбовця обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує побиття чоловіка у Харківському ТЦК

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

побиття (1072) Львів (3290) ДБР (3962) ТЦК та СП (1220) Львівська область (2801) Львівський район (279)
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Топ коментарі
+21
Сам впав.

56 років, Карл!!! 56.
Вони в цих ТЦК взагалі адекватні?
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12.03.2026 13:53 Відповісти
+16
Коли до тебе докопуються штуки три здоровених бичка в гюльчатайках то є процедура?
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12.03.2026 14:05 Відповісти
+14
Пошкодження державного майна.
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12.03.2026 13:40 Відповісти
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Пошкодження державного майна.
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12.03.2026 13:40 Відповісти
Та не кажіть, ресурс пошкодив.
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12.03.2026 13:55 Відповісти
Насправді це єдине, за що можна посварити, як і у випадках з епілепсіями, відбитими органами й так далі. Просто не всі кажуть це відверто, але багато хто й каже)
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12.03.2026 14:23 Відповісти
так хотіли заробити, що тушку попортили.

ну нічого, суворе покарання в вигляді штрафу в 850 грн відіб'є бажання в майбутньому таке творити.
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12.03.2026 13:46 Відповісти
То занадто суворо, просто випишуть догану.
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12.03.2026 13:48 Відповісти
Відправлять у групу оповіщення терміном на 10 діб.
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12.03.2026 19:48 Відповісти
Поплескав по плечу
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12.03.2026 13:47 Відповісти
Сам впав.

56 років, Карл!!! 56.
Вони в цих ТЦК взагалі адекватні?
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12.03.2026 13:53 Відповісти
Смішне питання...ти б ще спитав, чи сплять вони ночами через свій злочин
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12.03.2026 13:55 Відповісти
Ну ухилєси ж якось сплять і нічого.
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12.03.2026 14:02 Відповісти
ухилянти на відміну від приватного "тцк", приватних мусарень, сбу, прокоратур, державних дармоїдів усіх рівнів від ВР, КМ і до самого ніщого ОТГ нікому нічого не виннні !!! чому не воюють державні клерки, насамперед мусора ???
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12.03.2026 15:21 Відповісти
Не винен,а как же конституция на которую вы тут все посылаетесь ,а. Там кроме ваших прав еще и обязанности записаны
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12.03.2026 16:12 Відповісти
Я вам нічєво нє должен (с)

Отримуйте тепер в обидві руки - як ви до країни так і країна до вас. При чому найсмішніше і найіронічніше що ви самі це обрали ))
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12.03.2026 16:32 Відповісти
я як і більша половина Львівщини за це зелене зе лайно не голосував ...
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12.03.2026 16:50 Відповісти
Хіба адекватні туди підуть...?
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12.03.2026 14:01 Відповісти
46% тех кто там твою жопу на передке защищали,многие с ранениями.Пора и тебе уже свою лепту внести
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12.03.2026 16:13 Відповісти
146% Вільний.
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12.03.2026 16:17 Відповісти
46%ваши адепты это признали.Так что не звезди😆
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12.03.2026 16:23 Відповісти
Придатний - це не значить здоровий. Інваліди можуть бути визнані придатними виконання завдань в ЗСУ.
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12.03.2026 14:55 Відповісти
А 58, 59
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12.03.2026 15:21 Відповісти
Немає кримінального провадження за викрадення.
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12.03.2026 13:57 Відповісти
По якому праву він бье цивільного взагалі, руки роспускає?
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12.03.2026 14:02 Відповісти
В чому суть новини? Таке скрізь. Це система. Потрібно чемно спілкуватися, показати документи. Коли не дотримуються процедури і до того ж простягають клешні - триндити у відповідь. Іншого шляху, нажаль немає.
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12.03.2026 14:02 Відповісти
Коли до тебе докопуються штуки три здоровених бичка в гюльчатайках то є процедура?
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12.03.2026 14:05 Відповісти
Звичайно ні. Але ж це робиться. З людиною поводяться так, як вона те дозволяє.
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12.03.2026 14:15 Відповісти
Це все працює коли сам на сам. А поодинці вони не ходять. І що ти зробиш проти трьох- п'яти осіб? Ось дивись, показове відео. Не думаю що той хлоп дозволив так із собою поводитися. І зверни увагу на поведінку ненавченого.
https://x.com/BulbaStepan/status/2031816833167151302?s=20
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12.03.2026 14:30 Відповісти
"що ти зробиш проти трьох- п'яти осіб"

покажеш їм свій військовий або документи в Резерв+ і підеш далі ?
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12.03.2026 14:35 Відповісти
Вільний.
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12.03.2026 14:35 Відповісти
Щось не так в моїй схемі? У мене вона кожен раз спрацьовує як швейцарський годинник - ніхто "лапи не тягне", ніхто не хамить і т.д.
Дуже раджу робити так само - нуль проблем з ТЦК гарантовано.
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12.03.2026 14:38 Відповісти
а ще вивернути кишені, нагнутися, і сказати "ку!"
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12.03.2026 14:59 Відповісти
Ну це вже можливий варіант якщо документи НЕ в порядку.
Як казав мій перший комбат "ну шо за люди - сосати будуть, а воювати не підуть" )))
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12.03.2026 16:35 Відповісти
ти не підеш далі. ти поїдеш.
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12.03.2026 14:40 Відповісти
Якісь дивні фантазії. Чомусь же я ні разу не поїхав. При тому що один раз не мав із собою не те що військового - а навіть телефон дома забув. По базі пробили самі.
Я напевне робив щось не так, мабуть треба було почати бикувати і розказувати тцкашникам що вони буряти.
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12.03.2026 14:45 Відповісти
недавно нардепу в Дніпрі тцкашнік погрожував зброєю. а тебе не чіпають? ти єрмак? перелогінься.
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12.03.2026 15:13 Відповісти
Может неспроста угрожал
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12.03.2026 16:15 Відповісти
шо? ти що з рашки? пишеш кацапською, продвигаєш кацапські приколи що силовики завжди праві, і можуть робити що хочуть.
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12.03.2026 17:53 Відповісти
Шах і мат.

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12.03.2026 16:16 Відповісти
Екстрасенси співробітники ТЦК
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12.03.2026 16:37 Відповісти
А навіщо ТЦК можуть мені чи тобі погрожувати якщо в тебе все впорядку з документами.
Напряжешся і видумаєш хоч 1 фантастичну причину? ))
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12.03.2026 16:34 Відповісти
Єрмак, навіщо ти дурачком прикидуєшся? нардепи заброньовані, і все одно нардепу в Дніпрі це не допомогло
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12.03.2026 17:51 Відповісти
Я не знаю ніякого депутата в Дніпрі, якщо в тебе є інфа про те що депутат в трусіках з записом про відстрочку в Резерв+ мирно йшов по місту і його забусярили, то давай птсалання. Але я підозрюю що конфлікт стався зовсім не через це, як це буває в 99 відсотків випадків.
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13.03.2026 13:40 Відповісти
Що значить чемно? ТЦК хто? Вершителі доль? Яке вони мають право руки протягати до людей?Першими мпочстійно протягають тцк.
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12.03.2026 14:13 Відповісти
Будь ласка, перечитайте коментар. Спілкуватися чемно, не провокувати конфлікт. Мені здається це нормально. Треба в будь яких обставинах залишатися людиною. Але коли вже простягають клешні, но вибачте..... Все, що під руками, все буде добре.
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12.03.2026 14:18 Відповісти
Так тцк підлітає і туки протягає,яке нах чемно?Починають бити і душити.Досите вже ці казки розповідатиюВ тцк понабирвали розтатуйованих бандитів,яке чемно?
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12.03.2026 14:19 Відповісти
Вони оповіщати мають.Оповістили і пишли.Чи сенс цього слова інший?
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12.03.2026 14:20 Відповісти
Та чи ж я виправдовую такі дії? Якщо бачите загрозу життю, цеглина в поміч.
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12.03.2026 14:23 Відповісти
Так потім такі як ви кажуть,що потрібно застосовувати зброю,проти цивільних.
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12.03.2026 14:30 Відповісти
Ухилєсів треба оповіщати що 5-й рік іде війна і потрібно служити?
З вами поводяться рівно так як ви поводитесь по відншенню до решти суспільства
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12.03.2026 14:36 Відповісти
Вибачте, просте питання - чому, особисто ви не пішли на фронт добровольцем? Дякую.
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12.03.2026 14:50 Відповісти
Прошу пардону що пхаю рило в чужу бесіду, але питання "чому" взагалі то некоректне, бо хто хоче - той шукає можливість, а хто ні - причину. Бронювання, стать, вік, закордонне проживання і часто навіть стан здоров'я ж не забороняють йти добровільно, але зате дозволяють відповідати на "чому".
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12.03.2026 15:27 Відповісти
Вибачаю. Я пішов в 22. Будь ласка.
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12.03.2026 16:37 Відповісти
По закону якомусь бику в однострої нічого не треба показувати, а якщо він дрг? І що саме цікаве отакі оповіщувачі всі як один розмовляють російською мовою
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12.03.2026 15:05 Відповісти
Мой брат, родные , которые сейчас на фронте твою жопу защищают на русском в быту общаются и что . Они на фронте , а такой ухылянт украиноговорящий бегает от своего долга по защите страны.
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12.03.2026 16:20 Відповісти
В Маневичах п'яні тцкуни битами побили. Людина п'ятий місяць на милицях. І що саме цікаво в людини була відстрочка. І що гадаєте? Замняли. Отой чоловік якого побили виявився занадто добрим
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12.03.2026 14:08 Відповісти
хоч одного із нападників на ТЦК засудили7
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12.03.2026 14:08 Відповісти
Це вже вільні люди вільної країни ?
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12.03.2026 14:08 Відповісти
Ну побив і порбив і що? Зараз то війна взагалі то,а це супутні втрати.
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12.03.2026 14:11 Відповісти
Як казав найкращий друг радянських фізкультурників: лєс рубят- щєпкі лєтят.
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12.03.2026 14:33 Відповісти
Ліс має властивість закінчуватися.
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12.03.2026 14:37 Відповісти
Судячи з лайків під коментарями ухилесів - вас, мамчиних пиріжків, ще набагато, НАБАГАТО більше за тих хто служить. Тож закінчення вам не загрожує.
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12.03.2026 14:39 Відповісти
Звісно більше.В армії всі не будуть і навіть половина не буде.
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12.03.2026 14:43 Відповісти
Всі ОДНОЧАСНО не будуть.
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12.03.2026 14:43 Відповісти
Всі взагалі не будуть.Ні одночасно,ні разом.
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12.03.2026 14:53 Відповісти
Зарекалась свинья как говорится
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12.03.2026 16:21 Відповісти
Ти свиня?
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12.03.2026 19:20 Відповісти
Все більше і більше моїх забусяриних знайомих можуть із тобою посперичатись.
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12.03.2026 16:36 Відповісти
І скільк тікає? Вже сотні тисяч втікачів.
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12.03.2026 19:21 Відповісти
З тих кого забусярили ? Жодного поки що.
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13.03.2026 13:35 Відповісти
А я знаю багатьох особисто в сзч.
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13.03.2026 14:34 Відповісти
А ти би хотів,щоб люди закінчилися?
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12.03.2026 21:27 Відповісти
Люди не закінчаться від того що їх буде більше в армії. А от від того що буде менше - можуть.
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13.03.2026 13:36 Відповісти
Люди в армії мають властивість закінчуватися.Скільки бездумно на шикуваннях загинули,он загинули.Стирають,як олівців.
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13.03.2026 14:33 Відповісти
Чим довше людина на нулі, ти більше шанс втрати. Чим менше людей в армії - тим довше кожна конкретна людина на нулі. Чим більше - тим частіше ротації і коротше виходи.
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13.03.2026 15:13 Відповісти
Чим більше ракет,тим менше втрат в людях.
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13.03.2026 16:37 Відповісти
Ракети не замінюють людей на нулі. Поки роботів ще не створили.
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13.03.2026 21:10 Відповісти
Ракети змуннюють все.
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14.03.2026 04:49 Відповісти
Хіба це когось цікавить. Хоча б подивіться на цього неадеквата, що вище відповів.
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12.03.2026 14:42 Відповісти
За пошкодження (чи вбивство) мобресурсу передбачене суворе покарання.

Заплатить штраф 850 гривень - і буде знати як мобресурс шкодити.
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12.03.2026 14:28 Відповісти
відслужив, тепер відсидиш
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12.03.2026 14:35 Відповісти
У нас вільна і демократична країна: хочуть - газом запшикають, хочуть - руку зламають.
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12.03.2026 14:52 Відповісти
І газом пшикають виключно, як там тцк писав, з метою запобігання розповсюдженню недостовірної інформації.
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12.03.2026 15:01 Відповісти
Цікаво - скільки дадуть по факту ...?
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12.03.2026 15:09 Відповісти
Побив чийогось батька, майже діда
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12.03.2026 15:22 Відповісти
Судячи з того, що про злочинця навіть не пробують брехати ,ніби він переведений недавно з фронту, то це якийсь надто явний беркутівець ,або колектор. Бо зазвичай брешуть ,що то нещасний недавно поранений фронтовик, на якого підступно напав 56-річний молодчик.
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13.03.2026 17:43 Відповісти
 
 