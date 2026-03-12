Побив чоловіка під час перевірки документів: судитимуть військового РТЦК на Львівщині, - ДБР. ФОТО
Досудове розслідування щодо військовослужбовця Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові, який спричинив чоловікові перелом плечової кістки, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Під час перевірки документів у одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Виник конфлікт й один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару.
Після цього працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.
Повідомляється, що під час проходження військово-лікарської комісії у потерпілого діагностували перелом бугристості лівої плечової кістки. Травма належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.
Що загрожує
У ДБР зазначають, що військовослужбовця обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
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ну нічого, суворе покарання в вигляді штрафу в 850 грн відіб'є бажання в майбутньому таке творити.
56 років, Карл!!! 56.
Вони в цих ТЦК взагалі адекватні?
Отримуйте тепер в обидві руки - як ви до країни так і країна до вас. При чому найсмішніше і найіронічніше що ви самі це обрали ))
https://x.com/BulbaStepan/status/2031816833167151302?s=20
покажеш їм свій військовий або документи в Резерв+ і підеш далі ?
Дуже раджу робити так само - нуль проблем з ТЦК гарантовано.
Як казав мій перший комбат "ну шо за люди - сосати будуть, а воювати не підуть" )))
Я напевне робив щось не так, мабуть треба було почати бикувати і розказувати тцкашникам що вони буряти.
співробітникиТЦК
Напряжешся і видумаєш хоч 1 фантастичну причину? ))
З вами поводяться рівно так як ви поводитесь по відншенню до решти суспільства
Заплатить штраф 850 гривень - і буде знати як мобресурс шкодити.