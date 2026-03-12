Побив чоловіка під час перевірки документів: судитимуть військового РТЦК на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Досудове розслідування щодо військовослужбовця Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові, який спричинив чоловікові перелом плечової кістки, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Під час перевірки документів у одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Виник конфлікт й один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару.

Після цього працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.

Також дивіться: На Буковині сталися сутички між ТЦК і цивільними через чоловіка, який перебував у розшуку. ВIДЕО

Повідомляється, що під час проходження військово-лікарської комісії у потерпілого діагностували перелом бугристості лівої плечової кістки. Травма належить до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Що загрожує

У ДБР зазначають, що військовослужбовця обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує побиття чоловіка у Харківському ТЦК

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.