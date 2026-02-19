На Буковині сталися сутички між ТЦК і цивільними через чоловіка, який перебував у розшуку. ВIДЕО
У Чернівецькій області спроба затримання чоловіка, який нібито перебував у розшуку, переросла у жорстке силове протистояння зі стріляниною. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис конфлікту, що стався у селі Мамалига за участі групи сповіщення.
На кадрах зафіксовано застосування сили та вогнепальної зброї працівником спецпідрозділу поліції.
Деталі інциденту:
-
Застосування сили: На записі видно, як чоловік у військовому однострої (ймовірно, представник спецпідрозділу поліції, що супроводжував групу) завдає ударів цивільним особам ногою та руків’ям табельної зброї.
-
Попереджувальні постріли: На відео чути звуки пострілів. За попередньою інформацією, правоохоронець здійснив їх у повітря.
-
Причина конфлікту: Автор публікації зазначає, що заходи проводилися щодо особи, яка перебувала у розшуку. У цей час невідомі особи намагалися перешкоджати правоохоронцям та блокували службовий транспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
шось все дуже схоже...