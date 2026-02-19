На Буковині сталися сутички між ТЦК і цивільними через чоловіка, який перебував у розшуку. ВIДЕО

У Чернівецькій області спроба затримання чоловіка, який нібито перебував у розшуку, переросла у жорстке силове протистояння зі стріляниною. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис конфлікту, що стався у селі Мамалига за участі групи сповіщення.

На кадрах зафіксовано застосування сили та вогнепальної зброї працівником спецпідрозділу поліції.

Деталі інциденту:

  • Застосування сили: На записі видно, як чоловік у військовому однострої (ймовірно, представник спецпідрозділу поліції, що супроводжував групу) завдає ударів цивільним особам ногою та руків’ям табельної зброї.

  • Попереджувальні постріли: На відео чути звуки пострілів. За попередньою інформацією, правоохоронець здійснив їх у повітря.

  • Причина конфлікту: Автор публікації зазначає, що заходи проводилися щодо особи, яка перебувала у розшуку. У цей час невідомі особи намагалися перешкоджати правоохоронцям та блокували службовий транспорт.

Топ коментарі
Це вже буряти чи ще ні?
19.02.2026 11:52 Відповісти
Які гарні хлопці у балаклавах - міцні і добре озброєні. Таких якраз не вистачає на фронті, але ж з цивільними в тилу воювати значно безпечніше.
19.02.2026 11:54 Відповісти
Йди проспись " комплектування ЗСУ" ідіот блд.
19.02.2026 12:29 Відповісти
це Корд. затримання дезертира. хз зброя у нього є чи нема
19.02.2026 19:01 Відповісти
А молодь чує кожен день про війну десятиріччями та бачить такі відосікі кожен день і валить сотнями тисяч за кордон. Молодці хлопці, рятуйтесь як можете, в майбутньому вас чекає теж саме.
19.02.2026 15:22 Відповісти
І, що ішак хоче такими методами здобути перемогу? Чмо свідомо налаштовує цивільних проти військових ЗСУ (ТЦКуни - не військові ЗСУ) та провокує громадянську війну аби втриматись при владі.
19.02.2026 15:41 Відповісти
Та яка перемога? Перед капітуляцією він хоче максимально розвалити зсу і посіяти розбрат всередині країни а потім спокійно здрисне с золотим парашютом
19.02.2026 16:17 Відповісти
Це точно, Зелена гніда провокує сутички .
19.02.2026 19:56 Відповісти
А непогана така "група оповіщення". Всі як один- поранені інваліди. Ні,зелень ї@ана. Так не вийде. І не буде.
19.02.2026 17:02 Відповісти
Сергій Яковенко, де тут сутичка? Військовий б'є сидячого ногою в голову, потім жінку пістолетом. Ти якшо не хочеш висвітлювати інформацію то хоч не маніпулюй
19.02.2026 18:05 Відповісти
На відео бачу гарно озброєних у новітньому спорадженні по останьому писку моди військових які ******* жінок та стріляють про них поки що у повітря.
19.02.2026 19:25 Відповісти
Шукають лохів замість себе .
19.02.2026 19:48 Відповісти
Да всё правильно так с ссыкливыми ухылянтами так и нужно поступать !!! А то привыкли в тылу сидеть Вкусно жрать !!!Сладко спать !!! А пускай другие воюют а нам и тут хорошо !!!
19.02.2026 20:10 Відповісти
Влучно сказано про мешканців Конча-Заспи, Козина та інших "елітних" гетто.
19.02.2026 21:37 Відповісти
Жёстко вы по полицейским прошлись.
19.02.2026 21:37 Відповісти
Це захисники чи бандити?
19.02.2026 20:22 Відповісти
Мало надавали, треба було добряче їм всипати
19.02.2026 20:31 Відповісти
По ходу скоро самі вільні вибори, в самій вільній країні.
19.02.2026 21:07 Відповісти
Беркутня - нове покоління! Зеленський дякуємо!
19.02.2026 21:14 Відповісти
Таке враження, що вся беркутня перекочувала в ТЦК.
19.02.2026 21:40 Відповісти
А хто ж ТЦКуни? Ті ж самі ухилянти, які ховалися під спідницями жінок від призову до лав ЗСУ, все ж попалися в руки бусифікаторів, і яким запропонували альтернативу, Тому й виконують сцикуни заходи з оповіщення собі подібних з потрійним завзяттям.
19.02.2026 23:30 Відповісти
73% - вітаю, ви зробили це разом!
19.02.2026 23:36 Відповісти
Це ворожа ДРГ атакує українське село.
20.02.2026 07:27 Відповісти
Мені от цікаво , хто для людей , які захищають тцк і примусові мобілізаційні заходи людина , яку забусячили проти її волі, підробили рішення влк , потім після кількох місяців бзвп кинули обманом на 0, а вона загинула в перший день операції? Це герой ? Чи ухилянт ? І хто забусячив це хто ?
20.02.2026 07:59 Відповісти
у америці АЙС в нас ТЦК в срасії мусора
шось все дуже схоже...
20.02.2026 08:31 Відповісти
А воювати не навчені ?
20.02.2026 09:54 Відповісти
Треба було підстрелить цих циган із села Мамалига
20.02.2026 10:14 Відповісти
єдине питання, куди свалили чуваки, побивши жінку... побігли нікого не затримавши, то яке то було затримання?
26.02.2026 20:05 Відповісти
