На Буковине произошли столкновения между ТЦК и гражданскими из-за находившегося в розыске мужчины. ВИДЕО

В Черновицкой области попытка задержания мужчины, который якобы находился в розыске, переросла в жесткое силовое противостояние со стрельбой. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись конфликта, произошедшего в селе Мамалыга с участием группы оповещения.

На кадрах зафиксировано применение силы и огнестрельного оружия сотрудником спецподразделения полиции.

Детали инцидента:

Применение силы: На записи видно, как мужчина в военной форме (вероятно, представитель спецподразделения полиции, сопровождавший группу) наносит удары гражданским лицам ногой и рукояткой табельного оружия.

Предупредительные выстрелы: На видео слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, правоохранитель произвел их в воздух.

Причина конфликта: Автор публикации отмечает, что мероприятия проводились в отношении лица, находившегося в розыске. В это время неизвестные лица пытались препятствовать правоохранителям и блокировали служебный транспорт.

