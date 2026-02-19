На Буковине произошли столкновения между ТЦК и гражданскими из-за находившегося в розыске мужчины. ВИДЕО
В Черновицкой области попытка задержания мужчины, который якобы находился в розыске, переросла в жесткое силовое противостояние со стрельбой. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись конфликта, произошедшего в селе Мамалыга с участием группы оповещения.
На кадрах зафиксировано применение силы и огнестрельного оружия сотрудником спецподразделения полиции.
Детали инцидента:
-
Применение силы: На записи видно, как мужчина в военной форме (вероятно, представитель спецподразделения полиции, сопровождавший группу) наносит удары гражданским лицам ногой и рукояткой табельного оружия.
-
Предупредительные выстрелы: На видео слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, правоохранитель произвел их в воздух.
-
Причина конфликта: Автор публикации отмечает, что мероприятия проводились в отношении лица, находившегося в розыске. В это время неизвестные лица пытались препятствовать правоохранителям и блокировали служебный транспорт.
шось все дуже схоже...