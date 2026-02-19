На Буковине произошли столкновения между ТЦК и гражданскими из-за находившегося в розыске мужчины. ВИДЕО

В Черновицкой области попытка задержания мужчины, который якобы находился в розыске, переросла в жесткое силовое противостояние со стрельбой. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись конфликта, произошедшего в селе Мамалыга с участием группы оповещения.

На кадрах зафиксировано применение силы и огнестрельного оружия сотрудником спецподразделения полиции.

Детали инцидента:

  • Применение силы: На записи видно, как мужчина в военной форме (вероятно, представитель спецподразделения полиции, сопровождавший группу) наносит удары гражданским лицам ногой и рукояткой табельного оружия.

  • Предупредительные выстрелы: На видео слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, правоохранитель произвел их в воздух.

  • Причина конфликта: Автор публикации отмечает, что мероприятия проводились в отношении лица, находившегося в розыске. В это время неизвестные лица пытались препятствовать правоохранителям и блокировали служебный транспорт.

конфликт (854) оружие (10454) Черновцы (678) мобилизация (3085) ТЦК (1126) Черновицкая область (132) Днестровский район (6) Черновицкий район (40) Мамалыга (2)
Це вже буряти чи ще ні?
Які гарні хлопці у балаклавах - міцні і добре озброєні. Таких якраз не вистачає на фронті, але ж з цивільними в тилу воювати значно безпечніше.
Йди проспись " комплектування ЗСУ" ідіот блд.
це Корд. затримання дезертира. хз зброя у нього є чи нема
А молодь чує кожен день про війну десятиріччями та бачить такі відосікі кожен день і валить сотнями тисяч за кордон. Молодці хлопці, рятуйтесь як можете, в майбутньому вас чекає теж саме.
І, що ішак хоче такими методами здобути перемогу? Чмо свідомо налаштовує цивільних проти військових ЗСУ (ТЦКуни - не військові ЗСУ) та провокує громадянську війну аби втриматись при владі.
Та яка перемога? Перед капітуляцією він хоче максимально розвалити зсу і посіяти розбрат всередині країни а потім спокійно здрисне с золотим парашютом
Це точно, Зелена гніда провокує сутички .
А непогана така "група оповіщення". Всі як один- поранені інваліди. Ні,зелень ї@ана. Так не вийде. І не буде.
Сергій Яковенко, де тут сутичка? Військовий б'є сидячого ногою в голову, потім жінку пістолетом. Ти якшо не хочеш висвітлювати інформацію то хоч не маніпулюй
На відео бачу гарно озброєних у новітньому спорадженні по останьому писку моди військових які ******* жінок та стріляють про них поки що у повітря.
Шукають лохів замість себе .
Да всё правильно так с ссыкливыми ухылянтами так и нужно поступать !!! А то привыкли в тылу сидеть Вкусно жрать !!!Сладко спать !!! А пускай другие воюют а нам и тут хорошо !!!
Влучно сказано про мешканців Конча-Заспи, Козина та інших "елітних" гетто.
Жёстко вы по полицейским прошлись.
Це захисники чи бандити?
Мало надавали, треба було добряче їм всипати
По ходу скоро самі вільні вибори, в самій вільній країні.
Беркутня - нове покоління! Зеленський дякуємо!
Таке враження, що вся беркутня перекочувала в ТЦК.
А хто ж ТЦКуни? Ті ж самі ухилянти, які ховалися під спідницями жінок від призову до лав ЗСУ, все ж попалися в руки бусифікаторів, і яким запропонували альтернативу, Тому й виконують сцикуни заходи з оповіщення собі подібних з потрійним завзяттям.
73% - вітаю, ви зробили це разом!
Це ворожа ДРГ атакує українське село.
Мені от цікаво , хто для людей , які захищають тцк і примусові мобілізаційні заходи людина , яку забусячили проти її волі, підробили рішення влк , потім після кількох місяців бзвп кинули обманом на 0, а вона загинула в перший день операції? Це герой ? Чи ухилянт ? І хто забусячив це хто ?
у америці АЙС в нас ТЦК в срасії мусора
шось все дуже схоже...
А воювати не навчені ?
Треба було підстрелить цих циган із села Мамалига
єдине питання, куди свалили чуваки, побивши жінку... побігли нікого не затримавши, то яке то було затримання?
