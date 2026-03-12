Избил мужчину во время проверки документов: будут судить военного РТЦК на Львовщине, - ГБР. ФОТО
Досудебное расследование в отношении военнослужащего Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове, причинившего мужчине перелом плечевой кости, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Во время проверки документов в одном из районов Львова группа сотрудников ТЦК остановила 56-летнего местного жителя. Возник конфликт, и один из военнослужащих применил к мужчине физическую силу и нанес сильный удар.
После этого сотрудники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил портативный видеорегистратор, которым был обеспечен.
Сообщается, что во время прохождения военно-врачебной комиссии у потерпевшего диагностировали перелом бугристости левой плечевой кости. Травма относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.
Что грозит
В ГБР отмечают, что военнослужащего обвиняют в превышении власти военным должностным лицом, повлекшем телесные повреждения средней тяжести (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
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ну нічого, суворе покарання в вигляді штрафу в 850 грн відіб'є бажання в майбутньому таке творити.
56 років, Карл!!! 56.
Вони в цих ТЦК взагалі адекватні?
Отримуйте тепер в обидві руки - як ви до країни так і країна до вас. При чому найсмішніше і найіронічніше що ви самі це обрали ))
https://x.com/BulbaStepan/status/2031816833167151302?s=20
покажеш їм свій військовий або документи в Резерв+ і підеш далі ?
Дуже раджу робити так само - нуль проблем з ТЦК гарантовано.
Як казав мій перший комбат "ну шо за люди - сосати будуть, а воювати не підуть" )))
Я напевне робив щось не так, мабуть треба було почати бикувати і розказувати тцкашникам що вони буряти.
співробітникиТЦК
Напряжешся і видумаєш хоч 1 фантастичну причину? ))
З вами поводяться рівно так як ви поводитесь по відншенню до решти суспільства
Заплатить штраф 850 гривень - і буде знати як мобресурс шкодити.