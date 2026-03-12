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Избил мужчину во время проверки документов: будут судить военного РТЦК на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Досудебное расследование в отношении военнослужащего Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове, причинившего мужчине перелом плечевой кости, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Военный ТЦК избил мужчину во время проверки документов

Что известно

Во время проверки документов в одном из районов Львова группа сотрудников ТЦК остановила 56-летнего местного жителя. Возник конфликт, и один из военнослужащих применил к мужчине физическую силу и нанес сильный удар.

После этого сотрудники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил портативный видеорегистратор, которым был обеспечен.

Смотрите также: На Буковине произошли столкновения между ТЦК и гражданскими из-за мужчины, который находился в розыске. ВИДЕО

Военный ТЦК избил мужчину во время проверки документов

Сообщается, что во время прохождения военно-врачебной комиссии у потерпевшего диагностировали перелом бугристости левой плечевой кости. Травма относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Что грозит

В ГБР отмечают, что военнослужащего обвиняют в превышении власти военным должностным лицом, повлекшем телесные повреждения средней тяжести (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует избиение мужчины в Харьковском ТЦК

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

избиение (9642) Львов (4670) ГБР (3457) ТЦК (1162) Львовская область (3207) Львовский район (256)
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Топ комментарии
+21
Сам впав.

56 років, Карл!!! 56.
Вони в цих ТЦК взагалі адекватні?
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12.03.2026 13:53 Ответить
+16
Коли до тебе докопуються штуки три здоровених бичка в гюльчатайках то є процедура?
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12.03.2026 14:05 Ответить
+14
Пошкодження державного майна.
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12.03.2026 13:40 Ответить
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Пошкодження державного майна.
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12.03.2026 13:40 Ответить
Та не кажіть, ресурс пошкодив.
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12.03.2026 13:55 Ответить
Насправді це єдине, за що можна посварити, як і у випадках з епілепсіями, відбитими органами й так далі. Просто не всі кажуть це відверто, але багато хто й каже)
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12.03.2026 14:23 Ответить
так хотіли заробити, що тушку попортили.

ну нічого, суворе покарання в вигляді штрафу в 850 грн відіб'є бажання в майбутньому таке творити.
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12.03.2026 13:46 Ответить
То занадто суворо, просто випишуть догану.
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12.03.2026 13:48 Ответить
Відправлять у групу оповіщення терміном на 10 діб.
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12.03.2026 19:48 Ответить
Поплескав по плечу
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12.03.2026 13:47 Ответить
Сам впав.

56 років, Карл!!! 56.
Вони в цих ТЦК взагалі адекватні?
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12.03.2026 13:53 Ответить
Смішне питання...ти б ще спитав, чи сплять вони ночами через свій злочин
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12.03.2026 13:55 Ответить
Ну ухилєси ж якось сплять і нічого.
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12.03.2026 14:02 Ответить
ухилянти на відміну від приватного "тцк", приватних мусарень, сбу, прокоратур, державних дармоїдів усіх рівнів від ВР, КМ і до самого ніщого ОТГ нікому нічого не виннні !!! чому не воюють державні клерки, насамперед мусора ???
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12.03.2026 15:21 Ответить
Не винен,а как же конституция на которую вы тут все посылаетесь ,а. Там кроме ваших прав еще и обязанности записаны
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12.03.2026 16:12 Ответить
Я вам нічєво нє должен (с)

Отримуйте тепер в обидві руки - як ви до країни так і країна до вас. При чому найсмішніше і найіронічніше що ви самі це обрали ))
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12.03.2026 16:32 Ответить
я як і більша половина Львівщини за це зелене зе лайно не голосував ...
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12.03.2026 16:50 Ответить
Хіба адекватні туди підуть...?
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12.03.2026 14:01 Ответить
46% тех кто там твою жопу на передке защищали,многие с ранениями.Пора и тебе уже свою лепту внести
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12.03.2026 16:13 Ответить
146% Вільний.
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12.03.2026 16:17 Ответить
46%ваши адепты это признали.Так что не звезди😆
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12.03.2026 16:23 Ответить
Придатний - це не значить здоровий. Інваліди можуть бути визнані придатними виконання завдань в ЗСУ.
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12.03.2026 14:55 Ответить
А 58, 59
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12.03.2026 15:21 Ответить
Немає кримінального провадження за викрадення.
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12.03.2026 13:57 Ответить
По якому праву він бье цивільного взагалі, руки роспускає?
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12.03.2026 14:02 Ответить
В чому суть новини? Таке скрізь. Це система. Потрібно чемно спілкуватися, показати документи. Коли не дотримуються процедури і до того ж простягають клешні - триндити у відповідь. Іншого шляху, нажаль немає.
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12.03.2026 14:02 Ответить
Коли до тебе докопуються штуки три здоровених бичка в гюльчатайках то є процедура?
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12.03.2026 14:05 Ответить
Звичайно ні. Але ж це робиться. З людиною поводяться так, як вона те дозволяє.
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12.03.2026 14:15 Ответить
Це все працює коли сам на сам. А поодинці вони не ходять. І що ти зробиш проти трьох- п'яти осіб? Ось дивись, показове відео. Не думаю що той хлоп дозволив так із собою поводитися. І зверни увагу на поведінку ненавченого.
https://x.com/BulbaStepan/status/2031816833167151302?s=20
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12.03.2026 14:30 Ответить
"що ти зробиш проти трьох- п'яти осіб"

покажеш їм свій військовий або документи в Резерв+ і підеш далі ?
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12.03.2026 14:35 Ответить
Вільний.
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12.03.2026 14:35 Ответить
Щось не так в моїй схемі? У мене вона кожен раз спрацьовує як швейцарський годинник - ніхто "лапи не тягне", ніхто не хамить і т.д.
Дуже раджу робити так само - нуль проблем з ТЦК гарантовано.
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12.03.2026 14:38 Ответить
а ще вивернути кишені, нагнутися, і сказати "ку!"
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12.03.2026 14:59 Ответить
Ну це вже можливий варіант якщо документи НЕ в порядку.
Як казав мій перший комбат "ну шо за люди - сосати будуть, а воювати не підуть" )))
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12.03.2026 16:35 Ответить
ти не підеш далі. ти поїдеш.
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12.03.2026 14:40 Ответить
Якісь дивні фантазії. Чомусь же я ні разу не поїхав. При тому що один раз не мав із собою не те що військового - а навіть телефон дома забув. По базі пробили самі.
Я напевне робив щось не так, мабуть треба було почати бикувати і розказувати тцкашникам що вони буряти.
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12.03.2026 14:45 Ответить
недавно нардепу в Дніпрі тцкашнік погрожував зброєю. а тебе не чіпають? ти єрмак? перелогінься.
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12.03.2026 15:13 Ответить
Может неспроста угрожал
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12.03.2026 16:15 Ответить
шо? ти що з рашки? пишеш кацапською, продвигаєш кацапські приколи що силовики завжди праві, і можуть робити що хочуть.
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12.03.2026 17:53 Ответить
Шах і мат.

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12.03.2026 16:16 Ответить
Екстрасенси співробітники ТЦК
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12.03.2026 16:37 Ответить
А навіщо ТЦК можуть мені чи тобі погрожувати якщо в тебе все впорядку з документами.
Напряжешся і видумаєш хоч 1 фантастичну причину? ))
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12.03.2026 16:34 Ответить
Єрмак, навіщо ти дурачком прикидуєшся? нардепи заброньовані, і все одно нардепу в Дніпрі це не допомогло
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12.03.2026 17:51 Ответить
Я не знаю ніякого депутата в Дніпрі, якщо в тебе є інфа про те що депутат в трусіках з записом про відстрочку в Резерв+ мирно йшов по місту і його забусярили, то давай птсалання. Але я підозрюю що конфлікт стався зовсім не через це, як це буває в 99 відсотків випадків.
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13.03.2026 13:40 Ответить
Що значить чемно? ТЦК хто? Вершителі доль? Яке вони мають право руки протягати до людей?Першими мпочстійно протягають тцк.
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12.03.2026 14:13 Ответить
Будь ласка, перечитайте коментар. Спілкуватися чемно, не провокувати конфлікт. Мені здається це нормально. Треба в будь яких обставинах залишатися людиною. Але коли вже простягають клешні, но вибачте..... Все, що під руками, все буде добре.
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12.03.2026 14:18 Ответить
Так тцк підлітає і туки протягає,яке нах чемно?Починають бити і душити.Досите вже ці казки розповідатиюВ тцк понабирвали розтатуйованих бандитів,яке чемно?
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12.03.2026 14:19 Ответить
Вони оповіщати мають.Оповістили і пишли.Чи сенс цього слова інший?
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12.03.2026 14:20 Ответить
Та чи ж я виправдовую такі дії? Якщо бачите загрозу життю, цеглина в поміч.
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12.03.2026 14:23 Ответить
Так потім такі як ви кажуть,що потрібно застосовувати зброю,проти цивільних.
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12.03.2026 14:30 Ответить
Ухилєсів треба оповіщати що 5-й рік іде війна і потрібно служити?
З вами поводяться рівно так як ви поводитесь по відншенню до решти суспільства
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12.03.2026 14:36 Ответить
Вибачте, просте питання - чому, особисто ви не пішли на фронт добровольцем? Дякую.
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12.03.2026 14:50 Ответить
Прошу пардону що пхаю рило в чужу бесіду, але питання "чому" взагалі то некоректне, бо хто хоче - той шукає можливість, а хто ні - причину. Бронювання, стать, вік, закордонне проживання і часто навіть стан здоров'я ж не забороняють йти добровільно, але зате дозволяють відповідати на "чому".
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12.03.2026 15:27 Ответить
Вибачаю. Я пішов в 22. Будь ласка.
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12.03.2026 16:37 Ответить
По закону якомусь бику в однострої нічого не треба показувати, а якщо він дрг? І що саме цікаве отакі оповіщувачі всі як один розмовляють російською мовою
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12.03.2026 15:05 Ответить
Мой брат, родные , которые сейчас на фронте твою жопу защищают на русском в быту общаются и что . Они на фронте , а такой ухылянт украиноговорящий бегает от своего долга по защите страны.
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12.03.2026 16:20 Ответить
В Маневичах п'яні тцкуни битами побили. Людина п'ятий місяць на милицях. І що саме цікаво в людини була відстрочка. І що гадаєте? Замняли. Отой чоловік якого побили виявився занадто добрим
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12.03.2026 14:08 Ответить
хоч одного із нападників на ТЦК засудили7
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12.03.2026 14:08 Ответить
Це вже вільні люди вільної країни ?
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12.03.2026 14:08 Ответить
Ну побив і порбив і що? Зараз то війна взагалі то,а це супутні втрати.
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12.03.2026 14:11 Ответить
Як казав найкращий друг радянських фізкультурників: лєс рубят- щєпкі лєтят.
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12.03.2026 14:33 Ответить
Ліс має властивість закінчуватися.
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12.03.2026 14:37 Ответить
Судячи з лайків під коментарями ухилесів - вас, мамчиних пиріжків, ще набагато, НАБАГАТО більше за тих хто служить. Тож закінчення вам не загрожує.
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12.03.2026 14:39 Ответить
Звісно більше.В армії всі не будуть і навіть половина не буде.
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12.03.2026 14:43 Ответить
Всі ОДНОЧАСНО не будуть.
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12.03.2026 14:43 Ответить
Всі взагалі не будуть.Ні одночасно,ні разом.
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12.03.2026 14:53 Ответить
Зарекалась свинья как говорится
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12.03.2026 16:21 Ответить
Ти свиня?
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12.03.2026 19:20 Ответить
Все більше і більше моїх забусяриних знайомих можуть із тобою посперичатись.
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12.03.2026 16:36 Ответить
І скільк тікає? Вже сотні тисяч втікачів.
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12.03.2026 19:21 Ответить
З тих кого забусярили ? Жодного поки що.
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13.03.2026 13:35 Ответить
А я знаю багатьох особисто в сзч.
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13.03.2026 14:34 Ответить
А ти би хотів,щоб люди закінчилися?
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12.03.2026 21:27 Ответить
Люди не закінчаться від того що їх буде більше в армії. А от від того що буде менше - можуть.
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13.03.2026 13:36 Ответить
Люди в армії мають властивість закінчуватися.Скільки бездумно на шикуваннях загинули,он загинули.Стирають,як олівців.
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13.03.2026 14:33 Ответить
Чим довше людина на нулі, ти більше шанс втрати. Чим менше людей в армії - тим довше кожна конкретна людина на нулі. Чим більше - тим частіше ротації і коротше виходи.
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13.03.2026 15:13 Ответить
Чим більше ракет,тим менше втрат в людях.
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13.03.2026 16:37 Ответить
Ракети не замінюють людей на нулі. Поки роботів ще не створили.
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13.03.2026 21:10 Ответить
Ракети змуннюють все.
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14.03.2026 04:49 Ответить
Хіба це когось цікавить. Хоча б подивіться на цього неадеквата, що вище відповів.
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12.03.2026 14:42 Ответить
За пошкодження (чи вбивство) мобресурсу передбачене суворе покарання.

Заплатить штраф 850 гривень - і буде знати як мобресурс шкодити.
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12.03.2026 14:28 Ответить
відслужив, тепер відсидиш
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12.03.2026 14:35 Ответить
У нас вільна і демократична країна: хочуть - газом запшикають, хочуть - руку зламають.
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12.03.2026 14:52 Ответить
І газом пшикають виключно, як там тцк писав, з метою запобігання розповсюдженню недостовірної інформації.
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12.03.2026 15:01 Ответить
Цікаво - скільки дадуть по факту ...?
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12.03.2026 15:09 Ответить
Побив чийогось батька, майже діда
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12.03.2026 15:22 Ответить
Судячи з того, що про злочинця навіть не пробують брехати ,ніби він переведений недавно з фронту, то це якийсь надто явний беркутівець ,або колектор. Бо зазвичай брешуть ,що то нещасний недавно поранений фронтовик, на якого підступно напав 56-річний молодчик.
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13.03.2026 17:43 Ответить
 
 