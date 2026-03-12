Избил мужчину во время проверки документов: будут судить военного РТЦК на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Досудебное расследование в отношении военнослужащего Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львове, причинившего мужчине перелом плечевой кости, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Во время проверки документов в одном из районов Львова группа сотрудников ТЦК остановила 56-летнего местного жителя. Возник конфликт, и один из военнослужащих применил к мужчине физическую силу и нанес сильный удар.

После этого сотрудники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил портативный видеорегистратор, которым был обеспечен.

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Сообщается, что во время прохождения военно-врачебной комиссии у потерпевшего диагностировали перелом бугристости левой плечевой кости. Травма относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Что грозит

В ГБР отмечают, что военнослужащего обвиняют в превышении власти военным должностным лицом, повлекшем телесные повреждения средней тяжести (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.