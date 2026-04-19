Выстрелы во время проверки документов в Киеве: в ТЦК прокомментировали инцидент, назначено служебное расследование
Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал видео, которое распространяется в соцсетях, на котором в Киеве во время остановки автомобиля сотрудниками полиции его водитель скрылся, повредив транспортное средство. После чего слышны выстрелы.
Об этом говорится в сообщении Киевского городского ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
В терцентре рассказали, что сотрудники нацполиции вместе с военнослужащими районного ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов гражданина, находившегося за рулем.
В ТЦК заявили, что мужчина наотрез отказался выполнять законные требования полицейских и скрылся на автомобиле, повредив служебный транспорт и наехав на ногу военнослужащему.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему).
Видео, которое распространили в сети. Содержит ненормативную лексику!
Служебное расследование
Также в терцентре сообщили, что по факту совершения выстрелов назначено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств и мотивов стрельбы.
"Результаты расследования будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки. По предварительным данным, выстрелы были произведены одним из военнослужащих, не входившим в группу оповещения, из личного устройства для стрельбы резиновыми патронами", - говорится в сообщении.
Застрелять декількох, інші порозумнішають відразу, й будуть поважати працівників ТЦК та СП й поліціантів!
Для прикладу, в США чи Німеччині, поліцейські його б вже вбили на місці!
За попередніми даними постріли були здійснені одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення
