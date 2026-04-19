Выстрелы во время проверки документов в Киеве: в ТЦК прокомментировали инцидент, назначено служебное расследование

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал видео, которое распространяется в соцсетях, на котором в Киеве во время остановки автомобиля сотрудниками полиции его водитель скрылся, повредив транспортное средство. После чего слышны выстрелы.

Об этом говорится в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.

Детали инцидента

В терцентре рассказали, что сотрудники нацполиции вместе с военнослужащими районного ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов гражданина, находившегося за рулем.

В ТЦК заявили, что мужчина наотрез отказался выполнять законные требования полицейских и скрылся на автомобиле, повредив служебный транспорт и наехав на ногу военнослужащему.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему).

Видео, которое распространили в сети. Содержит ненормативную лексику!

Смотрите также: Избил мужчину во время проверки документов: военного РТЦК во Львовской области будут судить, - ГБР. ФОТО

Служебное расследование

Также в терцентре сообщили, что по факту совершения выстрелов назначено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств и мотивов стрельбы.

"Результаты расследования будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки. По предварительным данным, выстрелы были произведены одним из военнослужащих, не входившим в группу оповещения, из личного устройства для стрельбы резиновыми патронами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Водитель автомобиля сбил военного ТЦК во время проверки документов в Кропивницком: его задержали