Выстрелы во время проверки документов в Киеве: в ТЦК прокомментировали инцидент, назначено служебное расследование

водитель скрылся от полиции и ТЦК, травмировав военнослужащего

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал видео, которое распространяется в соцсетях, на котором в Киеве во время остановки автомобиля сотрудниками полиции его водитель скрылся, повредив транспортное средство. После чего слышны выстрелы.

Детали инцидента

В терцентре рассказали, что сотрудники нацполиции вместе с военнослужащими районного ТЦК и СП остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов гражданина, находившегося за рулем.

В ТЦК заявили, что мужчина наотрез отказался выполнять законные требования полицейских и скрылся на автомобиле, повредив служебный транспорт и наехав на ногу военнослужащему.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему).

Видео, которое распространили в сети. Содержит ненормативную лексику!

Служебное расследование

Также в терцентре сообщили, что по факту совершения выстрелов назначено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств и мотивов стрельбы.

"Результаты расследования будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки. По предварительным данным, выстрелы были произведены одним из военнослужащих, не входившим в группу оповещения, из личного устройства для стрельбы резиновыми патронами", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+17
Ну прикольно, косячать мусора з ТЦКунами, а винні ті хто це фільмує та висвітлює. Логіка...
19.04.2026 00:12 Ответить
+16
Вот это два кабанчика! Ну, то шо их не можна на фронт это понятно, они же в окопе застрянут. А прокормить? Ещё какого офицера с голодухи захомячит вдруг. Не, ТЦК на фронт никак нельзя.
19.04.2026 00:24 Ответить
+16
"За попередніми даними постріли були здійснені одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення, з особистого пристрою для відстрілу гумових патронів"

Це прекрасно...
На якій підставі цей військовослужбовець, одягнений не по формі, намагався розбити скло автомобіля, стріляв з власної зброї і чому поліція за цим всім просто спостерігала?
19.04.2026 01:32 Ответить
Залишки свого мозку пристрель краще.
19.04.2026 07:45 Ответить
Ну ти ж кацапський бот,то в тебе і мізгів-то-то немає
19.04.2026 08:38 Ответить
Для того, щоб стверджувати що в Україні йде війна, потрібно хоча б трішки ознайомитися з основним законом України Конституцією. Зеленський ввів чомусь воєнний стан, а не стан війни, як цього вимагає Конституція. А це дві великі різниці. В Харкові кацапи розбомбили підприємство людини на який він взяв багатомільйоний кредит і в судді зробив посилання на форс-мажор війни. Але суддя надав йому питання де він бачить війну в Україні? А війни як такої намає. Тому чоловіку потрібно буде віддавати кредит банку, який би під час війни він цього би не робив. Держава не спроможна сьогодні захистити ні людей, ні їх бізнес, хоча з нарахуванням податків на затримується.
19.04.2026 07:55 Ответить
В огороді бузина,а в Києві дядько Ви що ,заперечуєте що в вУкраїні ВІЙНА,тоді ви не з УКраїни. Поїдьте на любий цвинтар і там побачите тисячі червоних стягів на могилах---то наші рідні там ,ну а посилатись на дебільні постанови суду---це навіть і не смішно,як і на різні Укази.
19.04.2026 08:42 Ответить
Рашиським блогерам навіть нічого вигадувати не треба...Просто постити коменти "українців" про ТЦК та поліцію з Цензора....В топіі,як завжди, коменти на кшталт "ховайся...рятуйся...чекай асвабадителей....ТЦК та поліція - ворог,якого можно стріляти,різати та давити на авто..." Жодного про кацапських потвор ....Яка ж бидломаса в тилу жирує на крові Героїв...
19.04.2026 07:40 Ответить
Чому засмутився,тцкун? На фронт відправляють за невиконання плану?
19.04.2026 07:49 Ответить
Сьогодні цензор це зборище ТЦКунів і поліцаїв, які сьогодні тероризують простих українців і їм бачити ще не хватає автоматичної зброї,щоб тисячами розстрілювати українців. Дійсно того терора сьогодні їм вже не достатньо, від якого вони в екстазі. Їм потрібні вже кроваві оргії з автоматичною зброєю. Але можуть захлинутися в особистій крові.
19.04.2026 07:43 Ответить
Якби я писав те, що пише нквсівець арткор - мене б вже давно деактивували. Але ж це правильний нквсівець - у вишиванці.
19.04.2026 08:30 Ответить
При подібних випадках---- всяка кацапська нечисть на сайтах ВСІ"корисні" ідіоти і тупі барани і платні боти. ВИ ВОРОГИ УКРАЇНИ,а ворогів знищують
19.04.2026 07:48 Ответить
Йди похмелися, знищувач мамкин.
19.04.2026 07:50 Ответить
Почекай,зелена казімка,погойдаєшся на гілляці!
19.04.2026 07:50 Ответить
Кацапе--ніколи УКРАЇНЕЦЬ не стане перед тобою на коліна. А ти кацапський виродок будеш мені погрожувати.
19.04.2026 08:46 Ответить
збір ссикунів і ухилянтів закрито, їдіт срати і кричати все пропало на інші гілки.
19.04.2026 08:04 Ответить
Що,литрович,з окопу пишешь?
19.04.2026 08:07 Ответить
19.04.2026 08:29 Ответить
Та нарешті надайте працівникам ТЦК та СП й Національній поліції України необмежені повноваженя в особливий період, в тому числі й застосовувати всі види зброї для затримання порушника, в тому числі й на ураження!
Застрелять декількох, інші порозумнішають відразу, й будуть поважати працівників ТЦК та СП й поліціантів!
Для прикладу, в США чи Німеччині, поліцейські його б вже вбили на місці!
19.04.2026 08:11 Ответить
Спочатку вибрали президентом імбіцила,до парламенту бездарний непотріб, а тепер звинувачують у всьому ТЦК і поліцію.....
19.04.2026 08:24 Ответить
За попередніми даними постріли були здійснені одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення
-******! Крічалі гості...
19.04.2026 09:00 Ответить
