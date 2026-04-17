Водитель автомобиля сбил военного ТЦК во время проверки документов в Кропивницком: его задержали
В Кропивницком 17 апреля во время проведения мероприятий по оповещению резервистов и военнообязанных мужчина на автомобиле пытался скрыться и травмировал военнослужащего ТЦК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Кировоградский областной ТЦК и СП.
"Во время проверки документов один из водителей отказался выполнить законные требования правоохранителей и пытался покинуть место происшествия. Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, входивший в состав группы оповещения", — говорится в сообщении.
Мужчину задержали
- Военнослужащему ТЦК оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние – удовлетворительное, угрозы жизни нет. Водителя задержали, продолжаются следственно-оперативные действия, добавил терцентр.
В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как мужчина в военной форме находится на капоте во время движения автомобиля.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як знищують справи: об'єднання проваджень замість розслідування!!
https://www.youtube.com/watch?v=C3YukYlm5OE
Саботування цих питань привладною групою осіб з Урядового кварталу, це ЗЛОЧИН проти Українців!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!!
"А це Одеса. Працівник тецека порізав ножем колесо жінці, бо йому не відкрили вікно"
І жодного поліціянта в кадрі.
Навіть не застрелив як співробітник ICE громадянку США ?🥴