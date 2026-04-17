Водитель автомобиля сбил военного ТЦК во время проверки документов в Кропивницком: его задержали

В Кропивницком 17 апреля во время проведения мероприятий по оповещению резервистов и военнообязанных мужчина на автомобиле пытался скрыться и травмировал военнослужащего ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Кировоградский областной ТЦК и СП.

Подробности

 "Во время проверки документов один из водителей отказался выполнить законные требования правоохранителей и пытался покинуть место происшествия. Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, входивший в состав группы оповещения", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали

  • Военнослужащему ТЦК оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние – удовлетворительное, угрозы жизни нет. Водителя задержали, продолжаются следственно-оперативные действия, добавил терцентр.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как мужчина в военной форме находится на капоте во время движения автомобиля.

Топ комментарии
+11
в тцк відеозапису з бодікамери як завжди немає . новина з розряду повіломив Кіровоградський обласний ТЦК та СП.. скоріш за все на чоловіка напали якісь гопніки в балаклавах та він почав тікати
17.04.2026 22:02 Ответить
+10
а як там суддя тандир ? .. турбуюсь
17.04.2026 21:56 Ответить
+9
так немає някіх відео. є казочки про добрий тцк та злий ухилянт
17.04.2026 22:05 Ответить
17.04.2026 21:56 Ответить
А як твого сусіда корова? Вже отелилась?
17.04.2026 22:09 Ответить
Це ви щодо натальі Истоминай?? Ні, ще телиться… ****** в курсі …
17.04.2026 22:12 Ответить
о, вилізла захисниця судді-вбивці. скільки тобі платять?
17.04.2026 22:15 Ответить
дадуть умовно пару років відстрочки.
17.04.2026 21:57 Ответить
geschissen !

.
17.04.2026 22:56 Ответить
Звісно, адже зебіляндія - найбільш толерантна до ухилесів держава в світі
17.04.2026 23:01 Ответить
17.04.2026 22:02 Ответить
Чому " немає"? На фермах ведмедчука знаєш які " кіна" знімають?
17.04.2026 22:10 Ответить
До чого тут ферми ? Людина задала адекватне питання чи діяли в даному випадку працівники ТЦК відповідно до чинного законодавства. Зокрема ,з 1 вересня 2025 року працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери (нагрудні камери) під час перевірки документів або вручення повісток. Ця вимога впроваджена Міністерством оборони для підвищення прозорості, мінімізації конфліктів та запобігання зловживанням, а також для створення доказової бази у спірних ситуаціях. Камера має бути увімкнена з моменту початку виконання службових обов'язків (оповіщення) і носитися на форменому одязі (на грудях). Використання регулюється наказом Міноборони № 532 від 06.08.2024.
17.04.2026 22:59 Ответить
Та да і унаказі Міноборони так і написано, показувати кіно з камер тарасупаштушенкові і олєгуіскрі за їх першою вимогою
17.04.2026 23:05 Ответить
ЗНЯЛИ ЧЕРГОВЕ ВІДЕО ДЛЯ КАЦАПТБ?
17.04.2026 22:03 Ответить
так немає някіх відео. є казочки про добрий тцк та злий ухилянт
17.04.2026 22:05 Ответить
тарасик, не плач і не хвилюйся: прийдуть кацапи - підеш откривашкой, а шоб ти не мичав, ахмадік сзаді тєбя смотівіруєт
17.04.2026 22:50 Ответить
яке відео? то ШІ згенерував, там у тцкашніка третя рука є, якою він за капо тримається.
17.04.2026 22:06 Ответить
Свириденко з будановим, суддівськими та прокурорськими, зобов'язані захищати Українців та їх інтереси, а особливо щодо індентифікації тіл загиблих Захисників України!! На томість упродовж 5 років МВС з ГПУ гадять та затягують ідентифікацію тіл Захисників України!!!
Як знищують справи: об'єднання проваджень замість розслідування!!
https://www.youtube.com/watch?v=C3YukYlm5OE
Саботування цих питань привладною групою осіб з Урядового кварталу, це ЗЛОЧИН проти Українців!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!!
17.04.2026 22:05 Ответить
Цікаво а чого тцк не заглядає до поліції прокурорів суддів? Робить вигляд наче їх не бачить.
17.04.2026 22:07 Ответить
Ви шо тіки родились? Поліція, такі як ТЦК, на службі влади. Це цепні пси влади. А хто буде хозяїна кусати якщо він корме.
17.04.2026 22:39 Ответить
Відео бодікамер, як завжди, не буде? Часом не таке "оповіщення" відбувалось?

"А це Одеса. Працівник тецека порізав ножем колесо жінці, бо йому не відкрили вікно"

І жодного поліціянта в кадрі.
17.04.2026 22:10 Ответить
Правда, отак взяв і порізав?
Навіть не застрелив як співробітник ICE громадянку США ?🥴
17.04.2026 23:04 Ответить
Хіба тцкашники - це правоохоронці?
17.04.2026 22:10 Ответить
Скільки раз говорила...в ТЦК - всіх, хто воював й отримав інвалідність на роботу поставити. А діючих, працюючих тцкашників - відправити воювати. Тоді б й проблем не було..або було менше..
17.04.2026 22:29 Ответить
Сподіваюсь він вже сидить на пляшчі та чекає там на руцькій мір.
17.04.2026 22:33 Ответить
А не потрібно кидатись як собаки на машини
17.04.2026 22:37 Ответить
сам ти пес смердячий. точніше - ссикливий ухилянт
17.04.2026 22:51 Ответить
Водій його збив на тротуарі, газоні, дитячій площадці, переході чи на проїзжій частині?
17.04.2026 22:57 Ответить
А шо там по збитим велосипедистах?
17.04.2026 23:00 Ответить
Хай бурята так покатає. А потім він його на волохатому мотороллері - і одразу в штурм "одноразкою".
17.04.2026 23:06 Ответить
Якщо в Україні є віійна, то військовослужбовець повинен виконувати службове завдання на фронті, а ні порушувати 17 статтю Конституції , чим займаються ці так звані приватні установи під назвою "те це ке".
17.04.2026 23:06 Ответить
 
 