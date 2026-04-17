Водитель автомобиля сбил военного ТЦК во время проверки документов в Кропивницком: его задержали

В Кропивницком 17 апреля во время проведения мероприятий по оповещению резервистов и военнообязанных мужчина на автомобиле пытался скрыться и травмировал военнослужащего ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Кировоградский областной ТЦК и СП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Во время проверки документов один из водителей отказался выполнить законные требования правоохранителей и пытался покинуть место происшествия. Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, входивший в состав группы оповещения", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали

Военнослужащему ТЦК оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние – удовлетворительное, угрозы жизни нет. Водителя задержали, продолжаются следственно-оперативные действия, добавил терцентр.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как мужчина в военной форме находится на капоте во время движения автомобиля.

