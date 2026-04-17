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Водій авто збив військового ТЦК під час перевірки документів у Кропивницькому: його затримали

У Кропивницькому авто збило військового ТЦК

У Кропивницькому 17 квітня під час проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов'язаних чоловік на автомобілі намагався втекти та травмував військовослужбовця ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Кіровоградський обласний ТЦК та СП.

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Подробиці

 "Під час перевірки документів один із водіїв відмовився виконати законні вимоги правоохоронців та намагався залишити місце події. Під час руху транспортного засобу було травмовано військовослужбовця, який входив до складу групи оповіщення", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка затримали

  • Військовослужбовцю ТЦК надали необхідну медичну допомогу, його стан –– задовільний, загрози життю немає. Водія затримали, тривають слідчо-оперативні дії, додав терцентр.

У соцмережах опублікували відео, на якому видно, як чоловік у військовій формі перебуває на капоті під час руху автомобіля.

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У Кропивницькому авто збило військового ТЦК

Автор: 

авто (6651) Кропивницький (380) ТЦК та СП (1297) Кіровоградська область (684) Кропивницький район (61)
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Топ коментарі
+21
До чого тут ферми ? Людина задала адекватне питання чи діяли в даному випадку працівники ТЦК відповідно до чинного законодавства. Зокрема ,з 1 вересня 2025 року працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери (нагрудні камери) під час перевірки документів або вручення повісток. Ця вимога впроваджена Міністерством оборони для підвищення прозорості, мінімізації конфліктів та запобігання зловживанням, а також для створення доказової бази у спірних ситуаціях. Камера має бути увімкнена з моменту початку виконання службових обов'язків (оповіщення) і носитися на форменому одязі (на грудях). Використання регулюється наказом Міноборони № 532 від 06.08.2024.
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17.04.2026 22:59 Відповісти
+20
А шо там по збитим велосипедистах?
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17.04.2026 23:00 Відповісти
+17
Цікаво а чого тцк не заглядає до поліції прокурорів суддів? Робить вигляд наче їх не бачить.
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17.04.2026 22:07 Відповісти

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