Водій авто збив військового ТЦК під час перевірки документів у Кропивницькому: його затримали

У Кропивницькому 17 квітня під час проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов'язаних чоловік на автомобілі намагався втекти та травмував військовослужбовця ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Кіровоградський обласний ТЦК та СП.

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Подробиці

"Під час перевірки документів один із водіїв відмовився виконати законні вимоги правоохоронців та намагався залишити місце події. Під час руху транспортного засобу було травмовано військовослужбовця, який входив до складу групи оповіщення", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка затримали

Військовослужбовцю ТЦК надали необхідну медичну допомогу, його стан –– задовільний, загрози життю немає. Водія затримали, тривають слідчо-оперативні дії, додав терцентр.

У соцмережах опублікували відео, на якому видно, як чоловік у військовій формі перебуває на капоті під час руху автомобіля.

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