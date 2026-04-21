СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе, требовавших $50 тыс., - СМИ (обновлено). ВИДЕО
В Одессе сотрудники СБУ задержали военнослужащих ТЦК на улице Балкивская.
Об этом пишет издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Что известно?
Отмечается, что операцию проводили спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.
"По неофициальной информации, сотрудников ТЦК задержали за взятку. Один из них успел сбежать, но его задержали на радиорынке", - пишет издание.
По данным СМИ, во время задержания у сотрудников ТЦК нашли биты, кастеты и деньги.
В СБУ Цензор.НЕТ заявили, что в ближайшее время Служба безопасности предоставит более подробную информацию.
В то же время в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП подтвердили задержание, пишет "Суспільне".
Для выяснения всех деталей на место происшествия выехало руководство областного ТЦК.
По данным источников "Думской", задержанными оказались сотрудники Пересыпского РТЦК.
Они силой затащили в бус бывшего военного, у которого была официальная отсрочка от службы, и угрожая оружием требовали у него 30 тыс. долларов, пишет издание.
В то же время источники "Суспільного" сообщили, что задержали восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового.
По их данным, они потребовали 50 тысяч долларов.
Зараз чекаємо на черговий пафосний прес-реліз від ТЦК - "У той час, коли країна веде визвольну війну з кацапландією, а хоробрі воїни ТЦК, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, на найнебезпечніших рубежах..."
Схоже - це початок того , про що давно казали - "злив" ТЦКшників . Тепер , на них , всіх собак повісять .
**** там вішати, на них і так нікуди клеймо ставити
Уроди владні, в країні тецнкашників.ВИ ВСІ НІХТО!!!!!!!
Особисто в мене враження, що в тцк працють беркутівці з Майдана і орки, як група підтримки ***** в середині України.
тваринтцк!!!
А зараз ми в майбутньому живемо, і знайти 220 V можна не лише в стаціонарній розетці
"Ще одне джерело «Думської» стверджує, що це не перший подібний випадок. Затримана група ТЦК працювала разом із поліцією з "великими" клієнтами".
Клименко, Вигівський, АУ!
Як би не виявилось, що це уроки, яких за хабарі понабирали в ТЦК. Саме по Одесі була інформація про таких "військових" в ТЦК.
Клятий Т9. )
Ведуть вони себе як буряти.
P.S. а якщо по темі, мабуть когось з «еліти» бусифікували, тому і піднявся такий галас. Якби якогось доставщика,то будо б іпсо звісно…
тупорилий лохторат Зєлі та його дермових татарових буде, навіть, у захваті, що не встигає за їхнім потоком..
зовсім здичавіли від вседозволеності й безнаказаності:
"Перед затриманням військкоми на двох бусах влаштували розбірки між собою на Михайлівській площі."
Тепер знову "співробітники" , а не військовослужблвці ?
Дикий Захід відпочиває...
Не може бути. Цікаво що коли я таке вже пів року писав то мене постійно банили за кацапське ІПСО. Дивись скоро ще й визнають що в ТЦК неофіційно працює тітушня і рекетири зі спортклубів.
Чергове вороже ІПСО, згенероване ШІ в студіях мосфільму, яке спрямоване на дискредитацію кришталево чесних співробітників ТЦК та СП, наших тилових героїв, заслужених ветеранів та гордості ЗСУ!!!
