СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе, требовавших $50 тыс., - СМИ (обновлено). ВИДЕО

СБУ задержала военных ТЦК в Одессе: что известно?

В Одессе сотрудники СБУ задержали военнослужащих ТЦК на улице Балкивская.

Об этом пишет издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Что известно?

Отмечается, что операцию проводили спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.

"По неофициальной информации, сотрудников ТЦК задержали за взятку. Один из них успел сбежать, но его задержали на радиорынке", - пишет издание.

По данным СМИ, во время задержания у сотрудников ТЦК нашли биты, кастеты и деньги. 

Читайте: Выстрелы во время проверки документов в Киеве: в ТЦК прокомментировали инцидент, назначено служебное расследование

В СБУ Цензор.НЕТ заявили, что в ближайшее время Служба безопасности предоставит более подробную информацию.

В то же время в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП подтвердили задержание, пишет "Суспільне".

Для выяснения всех деталей на место происшествия выехало руководство областного ТЦК.

По данным источников "Думской", задержанными оказались сотрудники Пересыпского РТЦК.

Они силой затащили в бус бывшего военного, у которого была официальная отсрочка от службы, и угрожая оружием требовали у него 30 тыс. долларов, пишет издание.

В то же время источники "Суспільного" сообщили, что задержали восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового.

По их данным, они потребовали 50 тысяч долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель автомобиля сбил военного ТЦК во время проверки документов в Кропивницком: его задержали

Бити,кастети,гроші-джентельменський набір ТЦК імені Зеленського.
21.04.2026 13:36 Ответить
Кличте негайно захисників тварин тцк!!!
21.04.2026 13:38 Ответить
соціальна підтримка
21.04.2026 13:40 Ответить
А сам за кого голосував у 2019?
21.04.2026 13:41 Ответить
Чого пан так нервується в такий Святий День - 7-мі Роковини Великої Перемоги укровиборця73% над Злочинним Режимом Щікалядного Борігі , за Президентства якого бідний український нарід "останні пів-вареника" доїдав ( як це авторитетно стверджувала на телеканалі "1+1" відома журналістка пані Наталля Мосійчук )?
21.04.2026 14:25 Ответить
Я якраз не нервують,а сміюсь.Статистично 7 тутешніх коментаторів з 10 голосували за квартал і Голобородька з кіна.А тепер скиглять як обдурені малолєтки з пузом.На цензорі(та і у всіх мережах) 7 років тому зебіли верещали як все зацвіте без бариг.Зацвіло,краще нікуди.
21.04.2026 14:36 Ответить
Ага, котикi

Зараз чекаємо на черговий пафосний прес-реліз від ТЦК - "У той час, коли країна веде визвольну війну з кацапландією, а хоробрі воїни ТЦК, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, на найнебезпечніших рубежах..."
21.04.2026 13:51 Ответить
Не буде цього .
Схоже - це початок того , про що давно казали - "злив" ТЦКшників . Тепер , на них , всіх собак повісять .
21.04.2026 13:55 Ответить
Тепер , на них , всіх собак повісять .
---------
**** там вішати, на них і так нікуди клеймо ставити
21.04.2026 14:11 Ответить
тцкуни ведуть внутрішню, набагато важливішу від зовнішньої, війну - війну з ухилянтами, які і є головною загрозою існуванню режиму зеленого мародера та його зграї грабіжників.
21.04.2026 14:34 Ответить
Надіюся як влада зміниться і цей членограй піде в забуття то хай його ж "винахід" (,тцк) бусифікне, 4 рази.
21.04.2026 14:15 Ответить
Бідний Зеленський нічого про злочини ТЦК не знає, а то б він їх розформував ще вчора, як колись воєнкомати. Немає часу бідолазі вивчати ситуацію і роботу ТЦК - постійно в дорозі, за кордоном, зустрічається з королями, принцесами і зірками світового масштабу.
21.04.2026 14:18 Ответить
А бити і кастети МО видавало ТЦКашникам чи може волонтери?
21.04.2026 13:37 Ответить
Вынуждены покупать за свой счет, государство не выдает.
21.04.2026 13:40 Ответить
Тцкашни СРАТИ ХОТІЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА, ЙОГО ОП, ЙОГО ЄРМАКА І ВЩАГАЛІ НА УКРАЇНУ. ВОНИ ВІДІБРАЛИ ВЛАДУ У ЗЕЛЕНСЬКОГО І під...расів депутатів, кволих ган...онів, які не спроможні протистояти злу, а сруться в штані аби зупинити це самим, щоб не трапилось громадянського вибуху😡😡😡😡😡
Уроди владні, в країні тецнкашників.ВИ ВСІ НІХТО!!!!!!!
21.04.2026 14:12 Ответить
А як без хабарів? - війна ж
21.04.2026 13:37 Ответить
Тут все нові й нові подробиці з'являються. Чекайте на оновлення інформації
21.04.2026 13:54 Ответить
Дякую воїну-костенко особисто за спрут тцк, який він.обожнює і протискав саме такі дії, а зараз виправдовує поліцейських і навіть хвалить за високий рівень в них самозбереження.

Особисто в мене враження, що в тцк працють беркутівці з Майдана і орки, як група підтримки ***** в середині України.
21.04.2026 14:16 Ответить
А те кто затримовал хабари не берут,кастеты,гроши и биты не имеют?
21.04.2026 13:38 Ответить
Цензор, когда ты уже забанишь этого кацапского бота?
21.04.2026 14:02 Ответить
Кличте негайно захисників тварин тцк!!!
Немає, методички мабуть оновлюють, ще не вечір...
21.04.2026 14:16 Ответить
Скоро обявляться, ПАДАЛьяк ще нові методички не скинув
21.04.2026 14:36 Ответить
Не вміють працювати, не вміють. Ось в 90-х головними атрибутами були праска і паяльник - дієві засоби.
21.04.2026 13:38 Ответить
Праска і паяльник - то стаціонарні засоби, їх же треба в розетку десь запхати, а не собі в ніздрі. Бити і кастети - це портативні інструменти впливу - куди захотів, туди і погнався з ними
21.04.2026 13:44 Ответить
То колись так було... Ех, часи...
А зараз ми в майбутньому живемо, і знайти 220 V можна не лише в стаціонарній розетці
21.04.2026 13:56 Ответить
І який це по-вашому павербанк має бути, щоб витягти праску чи паяльник? Не волокти ж собою генератор на бензині?
21.04.2026 13:59 Ответить
Паяльник это максимум 100 ватт. Экофлоу может 10 часов его тянуть, если клиент будет сговорчивым то человек на 50 хватит заряда.
21.04.2026 14:04 Ответить
Ви мабуть таки зосталися в 90-х...
21.04.2026 14:05 Ответить
Ну куди нам до вас, просунутих...
21.04.2026 14:31 Ответить
Не ображайтеся, просто дивно що ви не згадали про такий корисний "дівайс"
21.04.2026 14:39 Ответить
Відстали ви від життя, зараз є бездротові акумуляторні паяльники і праски.
21.04.2026 14:08 Ответить
Як раз для спонтанних катівень підходить, так? Кацапи на ТОТ мабуть в захваті...
21.04.2026 14:28 Ответить
зараз виявиться що то не тцк, а дружиннікі на добровільних засадах
21.04.2026 13:40 Ответить
Тут зараз багато лайна спливе на поверхню...
"Ще одне джерело «Думської» стверджує, що це не перший подібний випадок. Затримана група ТЦК працювала разом із поліцією з "великими" клієнтами".
Клименко, Вигівський, АУ!
21.04.2026 13:58 Ответить
Так так в реальності +/- і відбувається. Бандити шукають 'жирних' клієнтів, потім викрадають і починають 'розкручувать' на леве і вимагати викуп з родичів. Це все відбувається під дахуванням ментів які також в долі. Це - реальність а не лабуда для народу по телемарахвону.
21.04.2026 14:11 Ответить
Потихеньку з'являється інформація. Разом з цими "заробітчанами" прийняли місцевого дільничного, майора поліції.
21.04.2026 14:38 Ответить
І вже давно звільненні
21.04.2026 14:18 Ответить
За даними ЗМІ, під час затримання у співробітників ТЦК ( ТІТУШОК ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ім. В ,ЗЕГАВАРИ ЗЕЛЕНОГО" знайшли бити, кастети та гроші. Джерело: https://censor.net/ua/n3611608
21.04.2026 13:41 Ответить
тцк-уни стали жертвами кааааампааааааньїїїїїїїї! по врятуванню морди-ліца мєнтов! ))
21.04.2026 13:41 Ответить
Не вийде, не цього разу. Вони якраз з поліцаями й "працювали".
21.04.2026 14:00 Ответить
Дуже бажано озвучити інформацію про бойовий шлях ДО працевлаштування в ТЦК цих нібито військових.
Як би не виявилось, що це уроки, яких за хабарі понабирали в ТЦК. Саме по Одесі була інформація про таких "військових" в ТЦК.
21.04.2026 13:41 Ответить
"уроки" - це "урюки" чи "урки"? (клятий Т9!)
21.04.2026 13:52 Ответить
урки
Клятий Т9. )
21.04.2026 14:18 Ответить
А чому не орки-диверсанти?
Ведуть вони себе як буряти.
21.04.2026 14:19 Ответить
Мусорята перемикають увагу із власних обсьорів?
21.04.2026 13:41 Ответить
Уверен, если завтра КОРД примет путина, Вы все-равно найдете, что возразить.
21.04.2026 13:47 Ответить
Зараз ботва набіжить і почне розповідати, що «не все так однозначно, всеі правди ми не знаєм».

P.S. а якщо по темі, мабуть когось з «еліти» бусифікували, тому і піднявся такий галас. Якби якогось доставщика,то будо б іпсо звісно…
21.04.2026 13:42 Ответить
"Чоловік, з якого вимагали $50 000, заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше його вже затримували співробітники ТЦК та ігнорували його документи про відстрочку. Він зробив вигляд, що погоджується заплатити, і повідомив про це спецслужби. У результаті провели операцію зі стріляниною та погонею, після якої підозрюваних затримали."
21.04.2026 14:01 Ответить
Бодікамер не видали, то хлопці працювали з підручним інструментом...
21.04.2026 13:42 Ответить
Довольно странная коллаборация - внутренняя безопасность СБУ и КОРД
21.04.2026 13:46 Ответить
побільше новин хороших та різних..
тупорилий лохторат Зєлі та його дермових татарових буде, навіть, у захваті, що не встигає за їхнім потоком..
21.04.2026 13:47 Ответить
Ось тому ТЦКашників так любить народ !!!
21.04.2026 13:48 Ответить
В той день, коли вони іздохнуть, від щастя заніміють солов'ї
21.04.2026 13:48 Ответить
ТЦКашники настільки борзо себе почувають, що чинять спротив СБУшникам....Здобули "героїв-інвалідів"...
21.04.2026 13:48 Ответить
В принципе события развиваются в предсказуемом направлении. Пошла делёжка потоков)
21.04.2026 13:54 Ответить
Вони навіть між собою не можуть поділитися,
зовсім здичавіли від вседозволеності й безнаказаності:
"Перед затриманням військкоми на двох бусах влаштували розбірки між собою на Михайлівській площі."
21.04.2026 14:04 Ответить
...у співробітників ТЦК знайшли бити, кастети та гроші. Джерело: https://censor.net/ua/v3611608
Тепер знову "співробітники" , а не військовослужблвці ?
Водій авто збив військового ТЦК під час перевірки документів
21.04.2026 13:58 Ответить
Навіть хітмен так не мімікрує як вони..
21.04.2026 14:18 Ответить
Выездной цирк, вы реально верите что ТЦК занимались бы отсебятиной, работали по чьим то указаниям, а сейчас чтобы пар спустить у людей, поедут эти гаврики на 0 в одну сторону, "Как говорил один мой знакомый, ныне покойный.... Я слишком много знал")))) Ну а подобным крысёнышам будет наука, что сольют вас по первом же хипише, человеком надо оставаться всегда, а то шныри себя королями почувствовали.....
21.04.2026 14:00 Ответить
Йо*ані тцкашні 3,14дори. При таких українських гнидах і зовнішні вороги не потрібні. "Слава" Зеленському - кришевателю українських бурятів!
21.04.2026 14:01 Ответить
Нафронтники, ваших крутять! Поранених інвалідів духопелять!
21.04.2026 14:02 Ответить
Має бути розслідування (краще щоб і з військовими фронтовиками), бо все інше може виявитися брехнею.
21.04.2026 14:03 Ответить
Бити та кастети - важливі інструменти для надання громадянам соціальної підтримки під час здійснення заходів з оповіщення.
21.04.2026 14:04 Ответить
Вони силоміць затягнули в бус колишнього військового, у якого була офіційна відстрочка від служби, і погрожуючи зброєю вимагали в нього 30 тис. доларів, пише видання. (с)

Дикий Захід відпочиває...
21.04.2026 14:06 Ответить
А потім дивуються чого це їх соціальних працівників на вулиці зненацька ножиками тикають.
21.04.2026 14:13 Ответить
Бусифікація бусифікаторів.
21.04.2026 14:10 Ответить
Це ж мабуть іпсо зняте на мосфільмі, так? Ну так же?
21.04.2026 14:12 Ответить
Якщо провести такі операції по всій Україні то можна не те що простим солдатам підняти грошову виплату до мінімум 80 тис грн на місяць, забезпечити якісним західним обмундируванням, а ще й на сотні тисяч дронів вистачить, ще й залишиться
21.04.2026 14:12 Ответить
А ще й ротацію провести
21.04.2026 14:19 Ответить
ТЦКшників взяли за хабар. Один із них встиг втекти, але його затримали на радіоринку", - пише видання.За даними ЗМІ, під час затримання у співробітників ТЦК знайшли бити, кастети та гроші.

Не може бути. Цікаво що коли я таке вже пів року писав то мене постійно банили за кацапське ІПСО. Дивись скоро ще й визнають що в ТЦК неофіційно працює тітушня і рекетири зі спортклубів.
21.04.2026 14:14 Ответить
Мабуть не того пасажира бусіфікували ці одеські крімінальні елементи і отримали нарешті відплату.
21.04.2026 14:21 Ответить
А-ху-@ть...
21.04.2026 14:22 Ответить
ТЦКшників взяли за хабар

Чергове вороже ІПСО, згенероване ШІ в студіях мосфільму, яке спрямоване на дискредитацію кришталево чесних співробітників ТЦК та СП, наших тилових героїв, заслужених ветеранів та гордості ЗСУ!!!
21.04.2026 14:25 Ответить
УХИЛЯНТІВ запакували
21.04.2026 14:28 Ответить
Це ІПСО з Мосфільму - не можуть спецпризначенці пакувати інвалідів, які проводять оповіщення
21.04.2026 14:29 Ответить
ТЦК Одеси це взагалі якийсь бандитський анклав. А є ще Луцьк. Є Рівне. Львів. Харків. Та кругом подібне.
21.04.2026 14:32 Ответить
Ужгород і Полтава.
21.04.2026 14:45 Ответить
працівники ТЦК бусифіковані
21.04.2026 14:35 Ответить
Командир полку поліції особливого призначення «Стрілецький» ГУНП у Києві закликав не судити про всіх поліцейських через окремі ганебні випадки. Його бійці - колишні дільничні, опери та слідчі - зараз нарівні з Силами оборони знищують ворога на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Він нагадав позивні полеглих героїв - Гомер, Борець, Бонд, Варік, Чорний - і наголосив, що вони не заслужили хейту.
Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/14a6CFbk1ri/
21.04.2026 14:45 Ответить
Комментарии проезжающих говорят о безграничной любви украинцев к ТЦК это надо было сильно постараться чтобы тебя так люто любили...
21.04.2026 14:48 Ответить
Раненых и контуженных (со слов Президента) военных повязали...
21.04.2026 14:57 Ответить
 
 