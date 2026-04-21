СБУ и КОРД задержали военных ТЦК в Одессе, требовавших $50 тыс., - СМИ (обновлено). ВИДЕО

В Одессе сотрудники СБУ задержали военнослужащих ТЦК на улице Балкивская.

Об этом пишет издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Что известно?

Отмечается, что операцию проводили спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.

"По неофициальной информации, сотрудников ТЦК задержали за взятку. Один из них успел сбежать, но его задержали на радиорынке", - пишет издание.

По данным СМИ, во время задержания у сотрудников ТЦК нашли биты, кастеты и деньги.

В СБУ Цензор.НЕТ заявили, что в ближайшее время Служба безопасности предоставит более подробную информацию.

В то же время в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП подтвердили задержание, пишет "Суспільне".

Для выяснения всех деталей на место происшествия выехало руководство областного ТЦК.

По данным источников "Думской", задержанными оказались сотрудники Пересыпского РТЦК.

Они силой затащили в бус бывшего военного, у которого была официальная отсрочка от службы, и угрожая оружием требовали у него 30 тыс. долларов, пишет издание.

В то же время источники "Суспільного" сообщили, что задержали восьмерых представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового.

По их данным, они потребовали 50 тысяч долларов.

