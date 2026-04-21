Харків’янин пропонував $1500 патрульним, щоб уникнути ТЦК: суд оштрафував його на 34 тис.грн

У Харкові чоловіка притягнули до суду за спробу підкупу патрульних поліцейських. Слідство встановило, що під час перевірки військово-облікових документів він запропонував правоохоронцям 1500 доларів, аби уникнути доставлення до ТЦК та СП.

Про це стало відомо з вироку Слобідського райсуду Харкова від 19 квітня 2026 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило слідство?

Як зазначається, 1 листопада 2025 року патрульні поліцейські зупинили жителя Харкова для перевірки військово-облікових документів. Оскільки чоловік не мав їх при собі, йому запропонували проїхати до ТЦК та СП.

У службовому авто він неодноразово намагався домовитися з інспекторами, пропонуючи їм 1500 доларів США, аби уникнути поїздки до військкомату. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність і повідомили про інцидент на спецлінію "102".

Чоловік визнав провину.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину. Він підтвердив, що пропонував гроші - спочатку 500 доларів, потім 1000 і зрештою 1500, намагаючись уникнути направлення до ТЦК. Обвинувачений висловив каяття та попросив про м’яке покарання.

Захисник наполягав на врахуванні визнання вини та просив призначити мінімальне покарання.

Що вирішив суд?

У результаті суд визнав харків’янина винним у спробі підкупу поліцейських і призначив йому штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Рішення може бути оскаржене.

