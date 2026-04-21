Харків’янин пропонував $1500 патрульним, щоб уникнути ТЦК: суд оштрафував його на 34 тис.грн

Хабар у доларах

У Харкові чоловіка притягнули до суду за спробу підкупу патрульних поліцейських. Слідство встановило, що під час перевірки військово-облікових документів він запропонував правоохоронцям 1500 доларів, аби уникнути доставлення до ТЦК та СП.

Про це стало відомо з вироку Слобідського райсуду Харкова від 19 квітня 2026 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що встановило слідство?

Як зазначається, 1 листопада 2025 року патрульні поліцейські зупинили жителя Харкова для перевірки військово-облікових документів. Оскільки чоловік не мав їх при собі, йому запропонували проїхати до ТЦК та СП.

У службовому авто він неодноразово намагався домовитися з інспекторами, пропонуючи їм 1500 доларів США, аби уникнути поїздки до військкомату. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність і повідомили про інцидент на спецлінію "102".

Чоловік визнав провину.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину. Він підтвердив, що пропонував гроші - спочатку 500 доларів, потім 1000 і зрештою 1500, намагаючись уникнути направлення до ТЦК. Обвинувачений висловив каяття та попросив про м’яке покарання.

Захисник наполягав на врахуванні визнання вини та просив призначити мінімальне покарання.

Що вирішив суд?

У результаті суд визнав харків’янина винним у спробі підкупу поліцейських і призначив йому штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Рішення може бути оскаржене.

Топ коментарі
+12
1500$.то мало.тому й здали
показати весь коментар
21.04.2026 13:58 Відповісти
+7
Саме так ... мало з собою взяв , коли вийшов на вулицю ! А може в цього нещасного більше й не було, а поліцаї попались жадібні ?
показати весь коментар
21.04.2026 14:06 Відповісти
+6
1500$? Та це ганьбити честь мундіра
показати весь коментар
21.04.2026 14:11 Відповісти
1500$.то мало.тому й здали
показати весь коментар
21.04.2026 13:58 Відповісти
Саме так ... мало з собою взяв , коли вийшов на вулицю ! А може в цього нещасного більше й не було, а поліцаї попались жадібні ?
показати весь коментар
21.04.2026 14:06 Відповісти
Наочний приклад неповаги до НП. Такою сумою він їх просто образив.
показати весь коментар
21.04.2026 14:47 Відповісти
Саме так. Ціна є у кожного, дав б міліон, то взяли б.
А так, відмовитись від 1500 доларів патрульним - це досить хороший показник
показати весь коментар
21.04.2026 17:20 Відповісти
таких цін давно нема
показати весь коментар
21.04.2026 20:44 Відповісти
Цікаво - а "предмет хабаря", кофіскували, в дохід держави?
показати весь коментар
21.04.2026 13:59 Відповісти
Так він пропонував "предмет хабаря", а не показував, тому й поїхав до тцк
показати весь коментар
21.04.2026 14:08 Відповісти
тобто є щє декілька людей в патрулькі!
показати весь коментар
21.04.2026 14:01 Відповісти
які не вміють рахувати.
показати весь коментар
21.04.2026 14:04 Відповісти
Тобто - замісь 60 000 , він заплатить (а може і не заплатить...) всього лише 34 ... а в армію так і не потрапить .
Тобто - замісь 60 000 , він заплатить (а може і не заплатить...) всього лише 34 ... а в армію так і не потрапить .
Робоча схема
показати весь коментар
21.04.2026 14:01 Відповісти
Ще питання - чому 34 000 а не 17 500? Адвокат недопрацював
показати весь коментар
21.04.2026 14:09 Відповісти
ЗАпропонували - означает что человек мог отказаться. Если вместо отказа он предлагал деньги - то можно предположить что его отказ не был воспринят сотрудниками полиции. А это самоуправство. В общем с точки зрения Закона он предлагал взятку за то что сотрудники полиции не могли законно осуществить.
показати весь коментар
21.04.2026 14:03 Відповісти
Як жебракам на паперті
показати весь коментар
21.04.2026 14:04 Відповісти
Мало пропонував.
показати весь коментар
21.04.2026 14:05 Відповісти
Виходить що тут ухилянт хабарник/корупціонер.А поліцейські виявились чесними.У мудрого наріду має статись когнітивний дисонанс від такої новини. А міг би не принижуватись і пропонувати хабарі,а просто піти в СОУ.
показати весь коментар
21.04.2026 14:08 Відповісти
Такі гроші? Ганьбив би сі...
показати весь коментар
21.04.2026 14:09 Відповісти
1500$? Та це ганьбити честь мундіра
показати весь коментар
21.04.2026 14:11 Відповісти
Яке цікаве життя в Країні Мрій Зеленського ... по вулиці чоловік вже не може спокійно пройтись , як було за Папєрєдніка!

Доречі, сьогодні 7 років , як укровиборець73% 21 квітня 2019 року переміг Режим Злочинного Кондитера ! В Харківській області за Веселого Шоумена проголосували в другому турі під 90% виборців ... скоріш і цей дядько голосував за ЦЬОГО , який зараз керує ВСІМ - і ТЦК з поліціянтами також !
показати весь коментар
21.04.2026 14:12 Відповісти
Обібрали все одно. Знову Петро з голою сракою.
показати весь коментар
21.04.2026 14:26 Відповісти
В Одесі СБУ затримала 7 тцкунів Пересипського тцк та одного дільничного за вимагання 50тис.$ хабаря з чоловіка з відсрочкою.
показати весь коментар
21.04.2026 14:29 Відповісти
Це вже перебор, такого дозволити і в Києві не можуть.
показати весь коментар
21.04.2026 14:36 Відповісти
Багато давав, до 2100 грн. вважається подарунком. То тцк гребуть лопатою.
показати весь коментар
21.04.2026 14:33 Відповісти
 
 