$12 тисяч за "інвалідність" і спроба уникнути реальної служби за гроші: судитимуть прикордонника. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з Державною прикордонною службою завершили досудове розслідування щодо прикордонника з Дніпропетровської області.

Обвинувальний акт скеровано до суду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, фігурант підшуковував клієнтів серед знайомих чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути служби та виїхати за кордон. Посилаючись на зв’язки з медиками, зокрема в Одеській області, він обіцяв оформити фіктивну інвалідність.

За його словами, особисто їхати до медзакладів було не потрібно - все організовували дистанційно.

Вартість такої "послуги" становила 12 тисяч доларів США.

Після отримання підроблених документів "клієнти" зверталися до органів соціального захисту, які визнавали їх особами з інвалідністю. Це давало підстави для зняття з військового обліку.

Наступним етапом була організація виїзду за кордон. Прикордонник інструктував чоловіків, як поводитися під час контролю, щоб не викликати підозр.

Його затримали "на гарячому" під час отримання 12 тисяч доларів США від одного з клієнтів.

Після викриття командування вирішило перевести його до підрозділу, який виконує бойові завдання.

Однак служити на передовій він не збирався і знову спробував "вирішити питання". Запропонував працівнику кадрового підрозділу 1,9 тисячі доларів США, щоб формально значитися у бойовому підрозділі, отримувати підвищені виплати, але фактично не брати участі у бойових виходах.

Працівники ДБР задокументували передачу грошей і затримали його вдруге.

Наразі фігуранта обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

За цією статтею загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування щодо епізоду зі "службою на папері" триває.

Прикордонник перебуває під вартою на гауптвахті.









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