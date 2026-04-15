$12 тысяч за "инвалидность" и попытка избежать реальной службы за деньги: будут судить пограничника. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР совместно с Государственной пограничной службой завершили досудебное расследование в отношении пограничника из Днепропетровской области.

Обвинительный акт направлен в суд, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, фигурант подбирал клиентов среди знакомых мужчин призывного возраста, которые хотели избежать службы и выехать за границу. Ссылаясь на связи с медиками, в частности в Одесской области, он обещал оформить фиктивную инвалидность.

По его словам, лично ехать в медучреждения не нужно было — все организовывали дистанционно.

Стоимость такой "услуги" составляла 12 тысяч долларов США.

После получения поддельных документов "клиенты" обращались в органы социальной защиты, которые признавали их лицами с инвалидностью. Это давало основания для снятия с воинского учета.

Следующим этапом была организация выезда за границу. Пограничник инструктировал мужчин, как вести себя во время контроля, чтобы не вызывать подозрений.

Его задержали "на горячем" во время получения 12 тысяч долларов США от одного из клиентов.

После разоблачения командование решило перевести его в подразделение, выполняющее боевые задачи.

Однако служить на передовой он не собирался и снова попытался "решить вопрос". Предложил сотруднику кадрового подразделения 1,9 тысячи долларов США, чтобы формально числиться в боевом подразделении, получать повышенные выплаты, но фактически не участвовать в боевых выходах.

Сотрудники ГБР зафиксировали передачу денег и задержали его во второй раз.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

По этой статье грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование по эпизоду со "службой на бумаге" продолжается.

Пограничник находится под стражей на гауптвахте.









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