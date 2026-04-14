Канал незаконного выезда за границу перекрыт: задержаны четверо участников схемы. ФОТОрепортаж

В ходе проведения мероприятий по противодействию противоправной деятельности на государственной границе оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о группе жителей Хмельницкой области, которая наладила схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

По информации пограничников было открыто уголовное производство, в рамках которого осуществлялось дальнейшее документирование противоправной деятельности злоумышленников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Найдя клиента, главный организатор незаконной сделки давал указания своим помощникам относительно дальнейших действий. В назначенное время группа выдвинулась в сторону границы на двух автомобилях. В первом ехали двое членов противоправной группы. Они проверяли маршрут на наличие контрольных постов. За ними на расстоянии ехал второй автомобиль, в котором проводник вез клиента к границе и в дальнейшем должен был помочь ему добраться до Молдовы в обход пунктов пропуска. Однако пограничники остановили оба автомобиля и задержали нарушителей.

В ходе дальнейшей работы пограничники выяснили, что житель Киевской области 2001 года рождения за нелегальный маршрут в соседнюю страну заплатил 13 тысяч долларов США.

Позже правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов уголовного производства. В результате обысков обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и другая доказательная база. Кроме того, изъяты 2 автомобиля.

Главный организатор противоправной схемы и трое его помощников задержаны. Им объявлено о подозрениях и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.















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