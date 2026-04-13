На Сумщине правоохранители раскрыли очередную противоправную схему выезда за границу. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 46-летней жительнице Конотопа, которая содействовала незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины, было предъявлено подозрение.

По данным следствия, женщина предложила военнообязанному, имеющему на иждивении сына, оформить фиктивное отцовство над ее двумя несовершеннолетними детьми.

В дальнейшем это дало бы ему возможность беспрепятственно пересечь границу, передает Цензор.НЕТ.

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Свои услуги женщина оценила в 200 тысяч гривен. Мужчина согласился. В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факт подачи женщиной в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния необходимых документов о признании отцовства военнообязанным после получения оговоренной суммы.

Действия подозреваемой квалифицированы как организация незаконного переправки лиц через государственную границу Украины. Ей грозит до 9 лет лишения свободы.

По ходатайству следователя и прокурора ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.







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